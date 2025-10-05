Κι όμως, ο διαιτητής δεν απέβαλε τον Πιερό μετά από αυτή τη φάση (vid)
Ο Πιερό συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς, αλλά ο διαιτητής δεν του έδειξε την κόκκινη κάρτα
- Πεντάχρονος ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του - Εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα μακριά
- Πώς έγινε το ατύχημα με το βρέφος - Μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή και νοσηλεύεται στην Αθήνα
- Έφυγε από τη ζωή ο συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης
- Έρχονται επιπλέον παρεμβάσεις για τα Airbnb, προανήγγειλε ο Πιερρακάκης
Κηφισιά και ΑΕΚ κοντράρονται στο Περιστέρι για την 6η αγωνιστική της Superleague, με τον Φραντζί Πιερό και τον Βασίλη Ξενόπουλο να είναι πρωταγωνιστές σε μια άσχημη φάση.
Η Ένωση βγήκε από τα αριστέρα με τον Πιερό να πέφτει πάνω στον τερματοφύλακα των γηπεδούχων και να τον βρίσκει στον κορμό με την τάπα του παπουτσιού.
Ο διαιτητής όμως υπέδειξε την κίτρινη κάρτα στον επιθετικό από την Αϊτή, με το VAR μάλιστα να ελέγχει τη φάση και να συμφωνεί, ωστόσο η λογική του αντιτίθεται σε αυτά που έχει αναφέρει ο αρχιδιαιτητής, Στεφάν Λανουά, στην ανάλυση φάσεων της 2ης αγωνιστικής για παρόμοια φάση.
«Σε αυτή τη φάση ο επιτιθέμενος προσπαθεί να παίξει τη μπάλα κάνοντας τάκλιν με το δεξί του πόδι επεκτειμένο και κάνει σοβαρό φάουλ βρίσκονται με τις τάπες το γόνατο του τερματοφύλακα», είχε αναφέρει τότε ο Λανουά στην ανάλυσή του, κάτι που σημαίνει πως το VAR θα έπρεπε να είχε καλέσει τον διαιτητή να δει τη φάση και να δείξει την κόκκινη κάρτα.
Δείτε την φάση
- Ο Παναθηναϊκός τιμά τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ στο ματς με τον Ατρόμητο (pics)
- Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3: Χαμός και ανατροπή…
- Ωραίες εικόνες στην Τούμπα – Οι «ερυθρόλευκοι» χαιρετήθηκαν με τον μικρό Γιαννάκη (pics)
- Η ιστορική Κομπανί(α) της Μπάγερν
- Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 6-0: Εμφατική επιστροφή στις νίκες και ρεκόρ (vid)
- LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις