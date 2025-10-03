Σημαντική αύξηση καταγράφεται στις δηλωθείσες υπερωρίες ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία αναμένεται να επεκταθεί σε ακόμη τρεις κλάδους της οικονομίας.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σε σχέση με πέρυσι το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ καταγράφει αύξηση στις υπερωρίες κατά 1,8 εκατ. ώρες. «Στον τουρισμό έχουμε αύξηση συν 681%, στην εστίαση συν 180%. Δηλαδή έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις, και αυτό σημαίνει περισσότερα έσοδα για τον εργαζόμενο και για το κράτος» ανέφερε.

Επέκταση της ψηφιακής κάρτας

Το πεδίο εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας έχει διευρυνθεί σημαντικά με την προσθήκη στο εν λόγω μέτρο των κλάδων του τουρισμού, της εστίασης, της βιομηχανίας, του λιανεμπορίου, με την κυρία Κεραμέως να προαναγγέλει ότι σύντομα θα ενταχθούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας οι κλάδοι του χονδρεμπορίου, της ενέργειας και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Στην ίδια συνέντευξή της στον Real υπεραμύνθηκε για άλλη μία φορά του εργασιακού νομοσχεδίου. Επιχειρώντας να αποκρούσει τις θέσεις της ΓΣΕΕ περί απορρυθμισμένου ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου, υποστήριξε «αυτό το απορυθμισμένο πλαίσιο είναι το πλαίσιο στο οποίο έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 18 χρόνων. Σήμερα η χώρα μας έχει τη χαμηλότερη ανεργία από το 2008 (…) πάνω από 500.000 συμπολίτες μας έχουν βρει δουλειά». Είπε επίσης ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση πλέον στην πλήρη απασχόληση καθώς πάνω από ένας στους τρεις εργάζονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Τέλος, σχετικά με την επερχόμενη δράση του υπουργείου Rebrain Greece στη Νέα Υόρκη στις 7 Δεκεμβρίου, η κυρία Κεραμέως είπε ότι «η συγκυρία είναι τέτοια που υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επιστροφής. Δεν πάμε μόνοι μας. Πάμε με πολύ μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας μας οι οποίες αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό».