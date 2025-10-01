newspaper
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Shutdown στις ΗΠΑ: Διακόπτονται λειτουργίες της αμερικανικής κυβέρνησης
Διεθνής Οικονομία 01 Οκτωβρίου 2025 | 07:24

Shutdown στις ΗΠΑ: Διακόπτονται λειτουργίες της αμερικανικής κυβέρνησης

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έκλεισε επίσημα για πρώτη φορά μετά από σχεδόν επτά χρόνια

Σύνταξη
Σε shutdown μπήκαν και επίσημα οι ΗΠΑ τα μεσάνυχτα της Τρίτης (7 το πρωί της Τετάρτης ώρα Ελλάδος) καθώς δεν υπήρξε κάποια συμφωνία ανάμεσα σε Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς προκειμένου αυτό να αποφευχθεί.

Η αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ πιθανότατα θα αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους σε άδεια άνευ αποδοχών και θα διακόψει πολλά κυβερνητικά προγράμματα και υπηρεσίες.

Η αναστολή λειτουργίας έρχεται λίγες ώρες μετά την αποτυχία της Γερουσίας, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, να ψηφίσει το νομοσχέδιο για τις κυβερνητικές δαπάνες.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τη διάρκεια που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια διακοπή, καθώς μια παρατεταμένη κρίση ενδέχεται να καθυστερήσει την ανακοίνωση κρίσιμων οικονομικών στοιχείων, περιλαμβανομένης της έκθεσης για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα την Παρασκευή, ιδιαίτερα σημαντικής ενόψει της συνεδρίασης της Fed στα τέλη Οκτωβρίου.

Παράλληλα, οι κενές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν ελαφρά τον Αύγουστο, ενώ οι προσλήψεις επιβραδύνθηκαν, ένδειξη επιδείνωσης της αγοράς εργασίας που θα μπορούσε να δώσει χώρο στη Fed να προχωρήσει σε νέες μειώσεις επιτοκίων.

Σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών 750.000 εργαζόμενοι

Η Γερουσία την Τρίτη το βράδυ καταψήφισε τα ανταγωνιστικά σχέδια των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών για την αποφυγή της διακοπής λειτουργίας.

Το μη κομματικό Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) εκτίμησε την Τρίτη ότι η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης θα οδηγήσει σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών περίπου 750.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.

