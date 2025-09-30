newspaper
30.09.2025
Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
Πόθεν έσχες: Εξώδικο Αυγενάκη σε Κασσελάκη για συκοφαντική δυσφήμιση – Το περιεχόμενο της εξώδικης διαμαρτυρίας
Πολιτική Γραμματεία 30 Σεπτεμβρίου 2025

Πόθεν έσχες: Εξώδικο Αυγενάκη σε Κασσελάκη για συκοφαντική δυσφήμιση – Το περιεχόμενο της εξώδικης διαμαρτυρίας

Εξώδικη διαμαρτυρία του Λευτέρη Αυγενάκη στον Στέφανο Κασσελάκη.

Σπίτι: Κρύβει το μυστικό της δημιουργικότητας στη δουλειά- Ποιο είναι;

Σπίτι: Κρύβει το μυστικό της δημιουργικότητας στη δουλειά- Ποιο είναι;

Spotlight

Εξώδικο απέστειλε στον Στέφανο Κασσελάκη ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης, αντιδρώντας στις δηλώσεις του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας περί «ανεξήγητων εσόδων» ύψους 1,2 εκατ. ευρώ που φέρονται να εμφανίζονται στη δήλωση πόθεν έσχες του.

Εξώδικο με αφορμή αναρτήση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απέστειλε στον Στέφανο Κασσελάκη ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτής της ΝΔ Λευτέρης Αυγενάκης

«Μετά τους ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς του κ. Στέφανου Κασσελάκη εις βάρος μου, προχώρησα σήμερα στην κατάθεση εξώδικης δήλωσης, ζητώντας την άμεση ανάκλησή τους. Η αλήθεια δεν μπορεί να παραχαράσσεται και οι θεσμοί δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο φθηνής πολιτικής εκμετάλλευσης», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο «γαλάζιος» βουλευτής.

Ζητά από τον Κασσελάκη να αποσύρει άμεσα την ανάρτηση

Ο Λευτέρης Αυγενάκης κάνει λόγο για εσκεμμένη προσπάθεια σπίλωσης, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση στοχεύει στη διαστρέβλωση της αλήθειας και στην πρόκληση πολιτικής και προσωπικής βλάβης.

Ζητά από τον Στέφανο Κασσελάκη να ανακαλέσει και να αποσύρει άμεσα την ανάρτηση, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση θα κινηθεί νομικά.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής στην επίμαχη ανάρτηση ανέφερε μεταξύ άλλων πως θα προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (σ.σ. το έκανε σήμερα) για να ελεγχθεί το πόθεν έσχες υπογραμμίζοντας «κομμένη η πλάκα με τα χρήματα του έλληνα φορολογούμενου».

Κατάθεση από τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανο Κασσελάκη, στην Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα, επίσημης αναφοράς σχετικά με στοιχεία της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη

Το εξώδικο του Λ. Αυγενάκη

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του Λευτέρη Αυγενάκη του Κωνσταντίνου, Βουλευτή ΝΔ Ν. Ηρακλείου, πρώην Υπουργού, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης

ΠΡΟΣ

Τον Στέφανο Κασσελάκη του Θεόδωρου, Βουλευτή και Πρόεδρο του «Κινήματος Δημοκρατίας»,

Με την παρούσα εξώδικη δήλωση σας γνωστοποιώ, την έντονη διαμαρτυρία μου για το περιεχόμενο δημόσιας ανάρτησής σας σε προσωπικούς λογαριασμούς, που διατηρείτε σε μέσα/πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Χ, TikTok, Instagram), η οποία δημοσιεύθηκε την 30η Σεπτεμβρίου 2025 και έχει αναπαραχθεί, τόσο σε λοιπά μέσα/πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όσο και ευρέως στον ηλεκτρονικό Τύπο.

Αφορά τη δήλωσή σας περί της ενέργειάς σας να καταθέσετε αναφορά ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) περί δήθεν «ανεξήγητων εσόδων» ύψους άνω του 1.200.000 ευρώ στη δήλωση περιουσιακής μου κατάστασης («πόθεν έσχες») για το έτος 2024. Η δημόσια ανάρτησή σας έχει ως εξής: «Σήμερα όπως υποσχέθηκα χθες πήγα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατέθεσα αναφορά για το πόθεν έσχες του 2023 του Λευτέρη Αυγενάκη, που εμφανίζει έσοδα -χωρίς εξήγηση- πάνω από 1,2 εκατ. €. Έσοδα που δημιουργήθηκαν όταν ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρέπει να διερευνηθούν ως μέρος της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φτάνει πια η κοροϊδία με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου!»

Η ανωτέρω ανάρτησή σας περιέχει ψευδείς, αβάσιμους και συκοφαντικούς ισχυρισμούς, που αφορούν το πρόσωπό μου.  Οφείλετε να γνωρίζετε άλλωστε ότι η δημόσια ζωή και η λειτουργία του Κοινοβουλίου απαιτούν σεβασμό στην αλήθεια, στον πολιτικό διάλογο και στους θεσμούς. Η πολιτική αντιπαράθεση ΔΕΝ μπορεί και ΔΕΝ πρέπει να εκτρέπεται σε σκόπιμη συκοφαντία.

Επισημαίνω τα κάτωθι προς αποκατάσταση της αλήθειας:

Ο ισχυρισμός σας περί «εσόδων 1,2 εκατ. ευρώ» ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ, αναμφισβήτητα, από τη δήλωση περιουσιακής μου κατάστασης του έτους 2024 (φορολογικό έτος 2023). Συγκεκριμένα προκύπτουν:
–    Τα καθαρά μου εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ανέρχονται σε 34.884,17 €, σύμφωνα και με τη δήλωση του Ε1.
–    Το ποσό των 580.000 € δεν αποτελεί «μισθό ή εισόδημα». Προέκυψε από την πώληση ακινήτου μου.
–    Τα υπόλοιπα καταθέσεών μου σε τραπεζικά ιδρύματα είναι:
α) 25.304,72 € σε τραπεζικό λογαριασμό, που είμαι συνδικαιούχος και
β) 13.443,73 €. Τα εν λόγω ποσά αποτελούν, όπως φαίνεται άλλωστε και στη δήλωση πόθεν έσχες, εισοδήματα έτους 2023, συνεπώς δεν υφίσταται «συσσώρευση κεφαλαίων εκατομμυρίων».
–    Η ακίνητη περιουσία μου σε μεγάλο μέρος αποκτήθηκε με κληρονομιά/γονική παροχή, στοιχείο που αποκλείει τη δημιουργία «νέου πλούτου» από εισόδημα.
–    Υφίστανται δηλωμένες δανειακές υποχρεώσεις, που έχουν δημιουργηθεί κατά τα έτη 2012 & 2014 και στις οποίες αναφέρομαι ως εγγυητής.

Κατά τα ανωτέρω, λοιπόν, η δήλωσή σας ότι δήθεν απέκτησα «εισόδημα» 1,2 εκατ. ευρώ είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ψευδής, δυσφημιστική και συνιστά διαστρέβλωση των πραγματικών δεδομένων, αφού το μοναδικό καθαρό εισόδημά μου, που δηλώθηκε, ανέρχεται σε 34.884,17 €, ενώ τα «λοιπά ποσά» 580.000 € αφορούν έσοδο από την πώληση ακινήτου μου, με το οποίο αποπλήρωσα δανειακές μου υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα το ποσό 580.000 € αφορά την πώληση ακινήτου (πρώην πολιτικού γραφείου στο Ηράκλειο), συναλλαγή η οποία δηλώθηκε τόσο στη φορολογική αρχή, όσο και στο «πόθεν έσχες», ενώ τα έσοδα διατέθηκαν για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων.

Η απόπειρα παρουσίασης αυτής της απολύτως νόμιμης και διαφανούς συναλλαγής ως δήθεν «ύποπτης» αποτελεί ευθεία διαστρέβλωση της αλήθειας, με σκοπό την πρόκληση ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ βλάβης.

Επειδή οι ψευδείς καταγγελίες σας και οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί σας υπονομεύουν όχι μόνο την προσωπικότητά μου, αλλά και το κύρος της Βουλής και το πολιτικό κλίμα της χώρας.
Επειδή το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπουν την υποχρέωση των πολιτικών να δηλώνουν πλήρως και με διαφάνεια την περιουσιακή τους κατάσταση. Την υποχρέωση αυτή την τηρώ ανελλιπώς.

Επειδή η δημόσια ανάρτησή σας πλήττει ευθέως την τιμή, την υπόληψη και την πολιτική μου αξιοπρέπεια και μεταδίδει ψευδείς ειδήσεις και κατασκευασμένες πληροφορίες, με τρόπο που συνιστά συκοφαντική δυσφήμηση δια του Τύπου (άρθρο 363 ΠΚ).
Επειδή συνιστά παράνομη πράξη με όλες τις έννομες συνέπειες, και επιπλέον προσβάλλει το θεσμικό κύρος του κοινοβουλευτικού αξιώματος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Με την παρούσα, σας καλώ και αιτούμαι όπως εντός μίας (1) ημέρας από τη νόμιμη επίδοση αυτής:
1.    Ανακαλέσετε ρητώς και δημόσια την ανάρτησή σας και τους ψευδείς ισχυρισμούς που περιέχει.
2.    Αφαιρέσετε άμεσα την εν λόγω ανάρτηση από τους προσωπικούς λογαριασμούς, που διατηρείτε σε μέσα/πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Χ, TikTok, Instagram).
3.    Προβείτε σε έγγραφη δήλωση μη επανάληψης παρόμοιων προσβλητικών αναφορών στο μέλλον.

άλλως σας ΔΗΛΩΝΩ ότι

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής προς τα ανωτέρω επιφυλάσσομαι ρητώς να ασκήσω κάθε νόμιμο δικαίωμα, που μου παρέχει ο Αστικός και Ποινικός Κώδικας, ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων για την αποκατάσταση  κάθε βλάβης και ζημίας, θετικής ή αποθετικής, ενεστώσας και μελλοντικής, που έχω υποστεί.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτόν που απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης.

Αθήνα, 30/09/2025
Ο εξωδίκως δηλών

Λευτέρης Αυγενάκης
Βουλευτής ΝΔ Ν. Ηρακλείου

Ηλεκτρισμός
ΑΔΜΗΕ: Τρία εμπόδια για τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

ΑΔΜΗΕ: Τρία εμπόδια για τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

