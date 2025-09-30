Μανώλης Μητσιάς: «Σύντομα θα βάλω τελεία στην καριέρα μου»
Ο Μανώλης Μητσιάς υποστηρίζει «δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται».
Ο Μανώλης Μητσιάς έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλους τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες διαγράφοντας μια σπουδαία καριέρα. Ο τραγουδιστής σε πρόσφατη συνέντευξη του αποκάλυψε τις προθέσεις του για την καλλιτεχνική διαδρομή του.
Μανώλης Μητσιάς: «Θα τη βάλω την τελεία, δεν υπάρχει θέμα
«Μόλις τελειώσω τον κύκλο και δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο, θα σταματήσω αναγκαστικά. Δεν εκβιάζω ποτέ τα πράγματα.
Αφήνω τον χρόνο να κυλήσει όμορφα, ώριμα και ήρεμα. Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» ανέφερε, μεταξύ άλλων.
Η ιδιαίτερη σχέση με τη σύζυγο του
Στη συνέχεια, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης αναφέρθηκε στη σύζυγό του, υπογραμμίζοντας πόσο καθοριστική υπήρξε η στήριξή της και η παρουσία της στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια.
«Ευτυχώς που είχα μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια τη σύζυγό μου και καλά έκανε και με ακολουθούσε πάντα, γιατί εγώ θα είχα παρεκτραπεί. Δημιουργήσαμε την οικογένειά μας και είμαι πανευτυχής, χαρούμενος. Δεν με ζήλευε καθόλου, απαντούσε ακόμα και στα γράμματα των θαυμαστριών μου» τόνισε.
Καριέρα έκανα, αλλά χρήματα δεν έβγαλα
Τέλος, επισήμανε ότι αν και έκανε καριέρα, δεν κατάφερε να βγάλει πολλά χρήματα.
«Καριέρα έκανα, αλλά χρήματα δεν έβγαλα. Τα πιο καλά και εμπορικά μου χρόνια τα πέρασα στις μπουάτ της Πλάκας, εκεί δεν είχε λεφτά. Μια φορά πήγα στα μπουζούκια και αγόρασα σπίτι. Φαντάσου να πήγαινα συνέχεια στα μπουζούκια» σημείωσε.
