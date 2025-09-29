sports betsson
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)
Ποδόσφαιρο 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:15

ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)

Ο μικρός Μιχαήλ Πάνου ο οποίος κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο και που συγκλόνισε με την ομιλία του στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ επισκέφθηκε τα Σπάτα και πέρασε ωραίες στιγμές με τους παίκτες της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Πριν από μερικές μέρες ο Μιχαήλ Πάνου είχε συγκλονίσει μετά όσα είπε στα βραβεία ΠΣΑΠΠ, δίνοντας μάθημα ζωής και πίστης αναφερόμενος στη μάχη του με τον καρκίνο.

Μία μάχη από την οποία ο μικρός φίλος της ΑΕΚ βγήκε νικητής και μπορεί πλέον να κοιτάζει τη ζωή με αισιοδοξία. Το περασμένο Σάββατο μάλιστα, έγινε πραγματικότητα και ένα μεγάλο του όνειρο.

Ο μικρός βρέθηκε στα Σπάτα όπου παρακολούθησε την τελευταία προπόνηση της Ένωσης πριν το ματς με τον Βόλο, γνωρίστηκε και συνομίλησε με τους παίκτες ενώ ξεναγήθηκε και στις εγκαταστάσεις της ομάδας.

Δείτε το όμορφο βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ ΑΕΚ στον λογαριασμό της 

YouTube thumbnail

Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ποδόσφαιρο 29.09.25

Παναθηναϊκός 29.09.25

Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ποδόσφαιρο 28.09.25

Ποδόσφαιρο 29.09.25

«’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»
«Η Χαμάς εργαλείο» 29.09.25

«’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»

Ο Τζον Όλιβερ στο τελευταίο επεισόδιο του Last Week Tonight του ΗΒΟ επιτέθηκε ανελέητα στον Νετανιάχου και την εργαλειοποίηση του πολέμου για να μείνει στην εξουσία με κάθε κόστος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πόθεν έσχες: Σοκάρει ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της κυβέρνησης αλλά και στελεχών των άλλων κομμάτων
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Πόθεν έσχες: Σοκάρει ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της κυβέρνησης αλλά και στελεχών των άλλων κομμάτων

Καταθέσεις εκατομμύριων, επενδυτικά κεφάλαια, πλήθος ακινήτων και αγροτεμαχίων περιλαμβάνονται στο πόθεν έσχες των πολιτικών. Μεταξύ των κορυφαίων σε έσοδα και καταθέσεις είναι υπουργοί και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αυλώνας: Οι καταγγελίες της οικογένειας για κακοποίηση και οι ισχυρισμοί του παιδικού σταθμού για το 2χρονο αγόρι
Ελλάδα 29.09.25

Αυλώνας: Οι καταγγελίες της οικογένειας για κακοποίηση και οι ισχυρισμοί του παιδικού σταθμού για το 2χρονο αγόρι

«Εφόσον υπήρξε περιστατικό, ό,τι κι αν ήταν, έπρεπε να καλέσουν κατευθείαν τους γονείς και να τους ενημερώσουν. Δεν το έκαναν όμως» λένε για τον παιδικό σταθμό συγγενείς της οικογένειας

Σύνταξη
Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία
Οικονομικές Ειδήσεις 29.09.25

Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία

Tο Συνέδριο της Capital Link παρουσιάζει την Επιχειρησιακή Αριστεία στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, και διερευνά τις Βέλτιστες Πρακτικές του κλάδου σε όλους τους σημαντικούς τομείς

Σύνταξη
Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά
Μεμοραμπίλι 29.09.25

Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά

Αυτή είναι μια ροκ εν ρολ ιστορία που δεν έχει ειπωθεί ποτέ - κι έχει να κάνει με το δερμάτινο μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν σαν σύμβολο της άγριας, ζεστής και ατίθασης πλευράς του ροκ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου – «Πολύ αισιόδοξος» για συμφωνία, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Κρίσιμο ραντεβού 29.09.25 Upd: 19:32

Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου - «Πολύ αισιόδοξος» για συμφωνία, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξενεί τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο όπου θα συζητήσουν για το ειρηνευτικό σχέδιο των 21 σημείων που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ για τη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μπάσκετ 29.09.25

Ποδόσφαιρο 29.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου
Αντίστροφη μέτρηση 29.09.25

Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα - Πότε αναμένεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει το δραματικό παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, άγνωστες συνομιλίες με ξένους ηγέτες, τι τον οδήγησε στην απόφασή του για το δημοψήφισμα.

Σύνταξη
Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου – «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα»
Ελλάδα 29.09.25

Αναβολή στη δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη - «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα», είπε και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους

Ο Βασίλης Μπισμπίκης βγαίνοντας από την Ευελπίδων μίλησε στους δημοσιογράφους και αρνήθηκε όλα όσα του καταλογίζονται για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη.

Σύνταξη
Ρωσία: Ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για τη στρατολόγηση 133.000 νεοσύλλεκτων αυτό το φθινόπωρο
Τι θα σημάνει 29.09.25

Ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για τη στρατολόγηση 133.000 νεοσύλλεκτων αυτό το φθινόπωρο

Η ανάπτυξη νεοσύλλεκτων στο μέτωπο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα στη Ρωσία, ιδίως μετά τον πρώτο πόλεμο της Τσετσενίας - Δείτε το διάταγμα που υπέγραψε ο Πούτιν

Σύνταξη
Γαλλία: Καταγγελία κατά του πρωθυπουργού Λεκορνί – Είπε ψέματα ότι έχει μεταπτυχιακό στη Νομική
Έλλειψη διαφάνειας 29.09.25

Γαλλία: Καταγγελία κατά του πρωθυπουργού Λεκορνί – Είπε ψέματα ότι έχει μεταπτυχιακό στη Νομική

Ο Λεκορνί δήλωνε ότι έχει ολοκληρώσει διετείς μεταπτυχιακές σπουδές, χωρίς να έχει την πιστοποίηση. Στην καταγγελία υποστηρίζεται ότι δηλώνοντας ψευδές δίπλωμα, πλήττει την αξιοπιστία της εκπαίδευσης.

Σύνταξη
Σχέδιο Αριάδνη: 91.610 έλεγχοι και 1.536 συλλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς στους 8 μήνες του 2025
Ελλάδα 29.09.25

Σχέδιο Αριάδνη: 91.610 έλεγχοι και 1.536 συλλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς στους 8 μήνες του 2025

Όπως επισημαίνεται από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. η παρουσία των αστυνομικών εντός σταθμών, συρμών και περιμετρικών χώρων συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση περιστατικών παραβατικότητας

Σύνταξη
Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ – «Σαν να κλέβεις καραμέλα από μωρό»
«Προπαγάνδα» 29.09.25

Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ – «Σαν να κλέβεις καραμέλα από μωρό»

«Η κινηματογραφική μας βιομηχανία έχει κλαπεί από άλλες χώρες» ανέφερε σε ανάρτηση του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κύκλωμα διακινούσε λαθραία ποτά και παράνομα φυτοφάρμακα με τουριστικά λεωφορείο από το εξωτερικό – Δέκα συλλήψεις
Ελλάδα 29.09.25

Κύκλωμα διακινούσε λαθραία ποτά και παράνομα φυτοφάρμακα με τουριστικά λεωφορείο από το εξωτερικό – Δέκα συλλήψεις

Οι δράστες είχαν κατασκευάσει ειδικές κρύπτες στα τουριστικά λεωφορεία και έφερναν τα παράνομα προϊόντα στην Ελλάδα - Συνελήφθησαν 10 άτομα

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε 50 Παλαιστίνιους μέσα σε 24 ώρες – Απομακρύνθηκαν 190 ασθενείς από τη Λωρίδα
Αιματοκύλησμα 29.09.25

Το Ισραήλ σκότωσε 50 Παλαιστίνιους μέσα σε 24 ώρες στη Γάζα - Απομακρύνθηκαν 190 ασθενείς από τη Λωρίδα

Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις σε ολόκληρη τη Γάζα - Η ανακοίνωση της Ερυθράς Ημισελήνου για την απομάκρυνση ασθενών

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αμφίβολη η συμμετοχή του Οσμάν στα παιχνίδια με Μπάγερν και Μπαρτσελόνα
Euroleague 29.09.25

Αμφίβολη η συμμετοχή του Οσμάν στα παιχνίδια με Μπάγερν και Μπαρτσελόνα

Ο Τσέντι Όσμαν δεν συμμετείχε στη σημερινή (29/9) προπόνηση του Παναθηναϊκού και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για την πρεμιέρα της Eurolegaue κόντρα στην Μπάγερν (30/09, 21:15), αλλά και για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα (3/9, 21;15).

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο