sports betsson
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γιατί ο Χρήστος Κόντης αξίζει την ευκαιρία να παραμείνει στον πάγκο του Παναθηναϊκού
Σπορ 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:40

Γιατί ο Χρήστος Κόντης αξίζει την ευκαιρία να παραμείνει στον πάγκο του Παναθηναϊκού

Tην ίδια ώρα που ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την αναζήτηση προπονητή, ο Χρήστος Κόντης κρατώντας χαμηλό προφίλ, προσπαθεί να αλλάξει τα πάντα στην ομάδα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

Spotlight

Ο Χρήστος Κόντης επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, ως υπηρεσιακός προπονητής, επιχειρώντας να μαζέψει τα… ασυμμάζευτα που άφησε πίσω του ο Ρούι Βιτόρια. Με εμφανές έλλειμα φυσικής κατάστασης, με τη ψυχολογία στο ναδίρ και με κενά σε κάποιες θέσεις, ο Έλληνας τεχνικός πρέπει ν΄ανέβει ένα… βουνό.

Ωστόσο αποδεικνύει ότι είναι μαχητής και κάνοντας δύο λογικές κινήσεις, αλλάζει στο πλαίσιο του δυνατού και του σύντομου χρόνου, την κατάσταση στην ομάδα. Η πρώτη ήταν η επιχείρηση ανύψωσης του ηθικού των ποδοσφαιριστών καθώς γνωρίζει ότι η ψυχολογία παίζει σημαντικό ρόλο στο ποδόσφαιρο.

Η διαφορά στον τομέα αυτό, φάνηκε ξεκάθαρα στη Βέρνη και αποδείχθηκε και στο Αγρίνιο, σ’ ένα ματς που ο Παναθηναϊκός δεν κατέθεσε τα όπλα, κάνοντας μάλιστα την ανατροπή και φτάνοντας στην πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα.

Η δεύτερη κίνηση ήταν το αίσθημα εμπιστοσύνης που μοίρασε απλόχερα στους παίκτες του, δίνοντας σε όλους ευκαιρίες, όπως για παράδειγμα ο ασταμάτητος Σιώπης, ο πορθητής της Ελβετίας Ζαρουρί και ο λυτρωτής στο Αγρίνιο Γερεμέγεφ.

Βέβαια ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ακόμα δουλειά, για να γίνει ένας ανταγωνιστικός διεκδικητής του τίτλου, αλλά ο Κόντης έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και άμεσα, για ν’ αλλάξει το κλίμα στην ομάδα. Και το πέτυχε…

Από μόνα τους αυτά, δεν τον χρήζουν ότι είναι ο κατάλληλος για τον πάγκο του Παναθηναϊκού αλλά αν μη τι άλλο, αποδεικνύουν ότι δικαιούται μία ευκαιρία, κάτι που δεν συνέβη όταν και πάλι ως υπηρεσιακός, κατέκτησε το Κύπελλο το 2024.

Αν κρατήσει ο Αλαφούζος τον Κόντη, κερδίζει αμέσως το χρόνο που θα χρειαζόταν ο νέος προπονητής – ο Ρεμπρόφ ή κάποιος άλλος – για να γνωρίσει την ομάδα και να προσαρμοστεί. Γεγονός πολύτιμο σε μία χρονική στιγμή με αυξημένες αγωνιστικές υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Επίσης, είναι δεδομένο ότι έχει την εμπιστοσύνη των ποδοσφαιριστών του, κάτι που δεν είναι σίγουρο ότι θα καταφέρει κάποιος άλλος προπονητής.

Υπάρχει και μία παράμετρος που μπορεί να φαίνεται απλοϊκή αλλά φανερώνει κάτι. Από το Νοέμβριο του 2015 – τα τελευταία δέκα χρόνια δηλαδή – όσοι ξένοι προπονητές έχουν περάσει από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, δεν κατάφεραν το κάτι παραπάνω, για να μην πούμε ότι απέτυχαν.

Κατά σειρά οι Αντρέα Στραματσόνι, Ντάνι Πογιάτος, Λάζλο Μπόλονι, Φατίχ Τερίμ, Ντιέγκο Αλόνσο και Ρούι Βιτόρια, πέρασαν και δεν… ακούμπησαν. Αντιθέτως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που παρότι είναι Σέρβος δεν μπορεί να θεωρηθεί ξένος για την ελληνική πραγματικότητα, μαζί με τους Μαρίνο Ουζουνίδη, και Γιώργο Δώνη, άφησαν την σφραγίδα τους στον Παναθηναϊκό.

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν, ότι η καλύτερη κατανόηση της ελληνικής πραγματικότητας, της νοοτροπίας των παικτών και των απαιτήσεων του πρωταθλήματος, είναι βασικά συστατικά για την επιτυχία ενός κόουτς στον Παναθηναϊκό και ο Χρήστος Κόντης, τα γνωρίζει αυτά.

Και σε τελική ανάλυση, σε μια εποχή που ο σύλλογος αναζητεί ταυτότητα, η επιλογή του Κόντη θα στείλει το μήνυμα ότι στηρίζει τους ανθρώπους που γνωρίζουν και αγαπούν την ομάδα.

Headlines:
Business
Όμιλος Motor Oil: Eγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

Όμιλος Motor Oil: Eγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

Business
AKTOR: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

AKTOR: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Οριστικά ακατάλληλο το Παγκρήτιο για το ΟΦΗ- Άρης: Σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Οριστικά ακατάλληλο το Παγκρήτιο για το ΟΦΗ- Άρης: Σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση

Η αρμόδια εταιρεία ανέλαβε την ευθύνη για την κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο «Παγκρήτιο», ενώ όπως προκύπτει η αναμέτρηση ΟΦΗ - Άρης θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης.

Σύνταξη
Euroleague 29.09.25

Πήρε θέση ο Αταμάν για Λεσόρ

Ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε το πολυσυζητημένο θέμα της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ στον Παναθηναϊκό και μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι δεν ήταν λάθος η συμμετοχή του Γάλλου στο περσινό Final Four.

Σύνταξη
Μπάσκετ 29.09.25

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσβλήθηκε από κορωνοϊό

Όπως ενημέρωσε ο γενικός διευθυντής των Μιλγουόκι Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ήταν διαθέσιμος (έστω και εξ αποστάσεως) για τη media day της ομάδας καθώς έχει προσβληθεί από Covid-19.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Βασίλης Σπανούλης: Το μέλλον του στην Εθνική, το «ορόσημο» του Κατάρ και η δυσκολία
Μπάσκετ 29.09.25

Βασίλης Σπανούλης: Το μέλλον του στην Εθνική, το «ορόσημο» του Κατάρ και η δυσκολία

Η πρόθεση της ΕΟΚ και του Βασίλη Σπανούλη να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στον πάγκο της Εθνικής Ανδρών θεωρείται δεδομένη, ωστόσο υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν.

Σύνταξη
Ο Κόντης να μείνει γιατί τον πιστεύουν, όχι για τις νίκες
Παναθηναϊκός 29.09.25

Ο Κόντης να μείνει γιατί τον πιστεύουν, όχι για τις νίκες

Η μονιμοποίηση του Χρήστου Κόντη στον Παναθηναϊκό, δεν θα έπρεπε να εξαρτάται από δύο αποτελέσματα, αλλά από τη συμβατότητα του με τον σύλλογο. Δυστυχώς, η λογική αγνοείται ξανά...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ένα «κομπιούτερ» στην… υπηρεσία του Αρτέτα
On Field 28.09.25

Ένα «κομπιούτερ» στην… υπηρεσία του Αρτέτα

Ο Ντέκλαν Ράις κάνει εκπληκτική σεζόν και είναι ο ηγέτης των «κανονιέρηδων». Έκανε τεράστια εμφάνιση και στο «διπλό» των Λονδρέζων επί της Νιούκαστλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γιατί αυτό το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου είναι το καλύτερο μετάλλιο της καριέρας του
Άλλα Αθλήματα 28.09.25

Γιατί αυτό το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου είναι το καλύτερο μετάλλιο της καριέρας του

Παρότι ο Στέφανος Ντούσκος έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα στα 11 χρόνιας της σπουδαίας πορείας του στον αθλητισμό, αυτό το χρυσό είχε τη μεγαλύτερη λάμψη.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Τα σύννεφα στο Μπερναμπέου και το «μήνυμα» του Φλορεντίνο Πέρεθ
On Field 28.09.25

Τα σύννεφα στο Μπερναμπέου και το «μήνυμα» του Φλορεντίνο Πέρεθ

Η Ρεάλ Μαδρίτης «χτυπήθηκε» από τον… τυφώνα Ατλέτικο στο ντέρμπι της ισπανικής πρωτεύουσας και η βαριά ήττα των «μερένχες» με 5-2 προκάλεσε την παρέμβαση του Φλορεντίνο Πέρεθ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οργή των οπαδών της Γιουνάιτεντ με Αμορίμ – Ποσοστά που «τρελαίνουν» τον κόσμο και ο χαμός στα social media
On Field 28.09.25

Οργή των οπαδών της Γιουνάιτεντ με Αμορίμ – Ποσοστά που «τρελαίνουν» τον κόσμο και ο χαμός στα social media

Η νέα ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αυτή την φορά από την Μπρέντφορντ, προκάλεσε την οργή των οπαδών της αγγλικής ομάδας, οι οποίοι ζητούν την απομάκρυνση του Πορτογάλου τεχνικού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
On Field 27.09.25

Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ καταφέρθηκε εναντίον του 24χρονου αμυντικού της ομάδας του, για την ήττα στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…
On Field 27.09.25

Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…

Ο Πορτογάλος μέσος του Ολυμπιακού είναι πάντα έτοιμος για να εκμεταλλευτεί και την… μισή φάση, κάτι που τον καθιστά υπερπολύτιμο στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους
On Field 27.09.25

Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους

Στα τέσσερα παιχνίδια της παρουσίας του στον πάγκο του Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν όλους του διαθέσιμους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ, κάνοντας άπαντες να αισθάνονται πολύτιμοι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ
On Field 25.09.25

Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ

Όταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φωνάζει, όπως συνέβη και στην Τρίπολη παρά τη νίκη του Ολυμπιακού, είναι βέβαιο πως κάτι καλό θα βγει για τους «ερυθρόλευκους».

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις
On Field 25.09.25

Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις

Σε ηλικία μόλις 25 ετών, ο Μόντο Ντουπλάντις έχει γράψει ιστορία βελτιώνοντας το παγκόσμιο ρεκόρ 13 φορές, κι αυτό πάντα με την ίδια «συνταγή»: ανεβάζοντας τον πήχη μόνο κατά ένα εκατοστό τη φορά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μετά το Νεπάλ, οι διαδηλώσεις της Gen Z ρίχνουν την κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης
22 νεκροί 29.09.25

Μετά το Νεπάλ, οι διαδηλώσεις της Gen Z ρίχνουν την κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης

Οι νέοι της Μαδαγασκάρης βγήκαν για τρίτη φορά στους δρόμους, σε διαμαρτυρίες ενάντια στις διακοπές νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, με πολλούς να ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης

Σύνταξη
Οριστικά ακατάλληλο το Παγκρήτιο για το ΟΦΗ- Άρης: Σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Οριστικά ακατάλληλο το Παγκρήτιο για το ΟΦΗ- Άρης: Σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση

Η αρμόδια εταιρεία ανέλαβε την ευθύνη για την κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο «Παγκρήτιο», ενώ όπως προκύπτει η αναμέτρηση ΟΦΗ - Άρης θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης.

Σύνταξη
Ερντογάν: «Σύντομα θα είναι ορατά τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ»
«Πετύχαμε κάθε βήμα» 29.09.25

Ερντογάν: «Σύντομα θα είναι ορατά τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ»

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζει ότι η συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του στη Νέα Υόρκη ήταν πολύ θετική. Και πως είχε αποτελέσματα που σύντομα θα είναι ορατά.

Σύνταξη
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε περιγράφει την συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ως «δύο μποξέρ στο ρινγκ»
«Ωχ, άρχισε» 29.09.25

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε περιγράφει την συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ως «δύο μποξέρ στο ρινγκ»

Μιλώντας στο περιοδικό People για την τρίτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Tulsa King», ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκάλυψε ότι η συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον του δημιούργησε νευρικότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πήρε θέση ο Αταμάν για Λεσόρ
Euroleague 29.09.25

Πήρε θέση ο Αταμάν για Λεσόρ

Ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε το πολυσυζητημένο θέμα της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ στον Παναθηναϊκό και μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι δεν ήταν λάθος η συμμετοχή του Γάλλου στο περσινό Final Four.

Σύνταξη
«Η Ουκρανία δεν είναι ανεξάρτητη χώρα»: Προκλητικές δηλώσεις Όρμπαν, καθώς η διαμάχη για τα drones οξύνεται
Ουγγαρία 29.09.25

«Η Ουκρανία δεν είναι ανεξάρτητη χώρα»: Προκλητικές δηλώσεις Όρμπαν, καθώς η διαμάχη για τα drones οξύνεται

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την Ουγγαρία ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας με πολλά drones που φέρεται να προσπαθούσαν να κατασκοπεύσουν τις παραμεθόριες περιοχές της.

Σύνταξη
Βοιωτία: Τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης – Τι λέει το πόρισμα του ανθρωπολόγου
Πότε πέθανε 29.09.25

Βοιωτία: Τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης – Τι λέει το πόρισμα του ανθρωπολόγου

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από φυσικά αίτια και δεν προκύπτει ίχνος εγκληματικής ενέργειας στην υπόθεση από τη Βοιωτία.

Σύνταξη
Χέρμπερτ: «Ο Παναθηναϊκός είναι η νο.1 ομάδα στις δημοσκοπήσεις και τα… χαρτιά»
Μπάσκετ 29.09.25

Χέρμπερτ: «Ο Παναθηναϊκός είναι η νο.1 ομάδα στις δημοσκοπήσεις και τα… χαρτιά»

Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου Γκόρντον Χέρμπερτ αναφέρθηκε στη δυναμική που έχει ο Παναθηναϊκός, κάνοντας λόγο για ενδιαφέρουσα κατάσταση και επίσης μια καλή πρόκληση για την ομάδα του.

Σύνταξη
Γκολφ, μόδα, χρήμα: Η 18χρονη εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ κοντράρει τον σύντροφο της μητέρας της, Τάιγκερ Γουντς
Μπράντα 29.09.25

Γκολφ, μόδα, χρήμα: Η 18χρονη εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ κοντράρει τον σύντροφο της μητέρας της, Τάιγκερ Γουντς

Το οικογενειακό επιχειρηματικό μοντέλο των Τραμπ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Η Κάι Τραμπ, η 18χρονη εγγονή του Προέδρου των ΗΠΑ, λάνσαρε τη δική της σειρά ρούχων με τους ειδικούς της μόδας να προβλέπουν τζίρο εκατομμυρίων ήδη από τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ατρόμητος – ΑΕΛ 1-1: Πολύτιμος βαθμός για τους Θεσσαλούς (vid)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ατρόμητος – ΑΕΛ 1-1: Πολύτιμος βαθμός για τους Θεσσαλούς (vid)

Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΛ έμεινε με παίκτη λιγότερο από το 23ο λεπτό κατάφερε να απαντήσει στο γκολ του Ατρόμητου (28' Οζέγκοβιτς) με τον Πέρες (60') και με τελικό σκορ 1-1 να πάρει πολύτιμο βαθμό.

Σύνταξη
Στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Jay Kelly», ο Τζορτζ Κλούνεϊ παλεύει να βρει το (χαμένο) νόημα της ζωής του
«Συμβιβασμός» 29.09.25

Στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Jay Kelly», ο Τζορτζ Κλούνεϊ παλεύει να βρει το (χαμένο) νόημα της ζωής του

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία «ακολουθεί τον διάσημο ηθοποιό Τζέι Κέλι (Τζορτζ Κλούνεϊ), καθώς ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας, αντιμετωπίζοντας τόσο το παρελθόν όσο και το παρόν του».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ

Μέσω ανακοίνωσής της η ΠΑΕ Ολυμπιακός έδωσε βοηθητικές οδηγίες για τα εισιτήρια του αγώνα με την Άρσεναλ στους ερυθρόλευκους οπαδούς που θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο.

Σύνταξη
«’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»
«Η Χαμάς εργαλείο» 29.09.25

«’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»

Ο Τζον Όλιβερ στο τελευταίο επεισόδιο του Last Week Tonight του ΗΒΟ επιτέθηκε ανελέητα στον Νετανιάχου και την εργαλειοποίηση του πολέμου για να μείνει στην εξουσία με κάθε κόστος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)

Ο μικρός Μιχαήλ Πάνου ο οποίος κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο και που συγκλόνισε με την ομιλία του στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ επισκέφθηκε τα Σπάτα και πέρασε ωραίες στιγμές με τους παίκτες της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Πόθεν έσχες: Κροίσοι υπουργοί κυβερνούν χωρίς να τους αγγίζει η κρίση
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Κροίσοι υπουργοί κυβερνούν χωρίς να τους αγγίζει η κρίση

Καταθέσεις εκατομμύριων, επενδυτικά κεφάλαια, πλήθος ακινήτων και αγροτεμαχίων περιλαμβάνονται στο πόθεν έσχες των πολιτικών. Μεταξύ των κορυφαίων σε έσοδα και καταθέσεις είναι υπουργοί και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αυλώνας: Οι καταγγελίες της οικογένειας για κακοποίηση και οι ισχυρισμοί του παιδικού σταθμού για το 2χρονο αγόρι
Ελλάδα 29.09.25

Αυλώνας: Οι καταγγελίες της οικογένειας για κακοποίηση και οι ισχυρισμοί του παιδικού σταθμού για το 2χρονο αγόρι

«Εφόσον υπήρξε περιστατικό, ό,τι κι αν ήταν, έπρεπε να καλέσουν κατευθείαν τους γονείς και να τους ενημερώσουν. Δεν το έκαναν όμως» λένε για τον παιδικό σταθμό συγγενείς της οικογένειας

Σύνταξη
Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία
Οικονομικές Ειδήσεις 29.09.25

Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία

Tο Συνέδριο της Capital Link παρουσιάζει την Επιχειρησιακή Αριστεία στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, και διερευνά τις Βέλτιστες Πρακτικές του κλάδου σε όλους τους σημαντικούς τομείς

Σύνταξη
Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά
Μεμοραμπίλι 29.09.25

Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά

Αυτή είναι μια ροκ εν ρολ ιστορία που δεν έχει ειπωθεί ποτέ - κι έχει να κάνει με το δερμάτινο μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν σαν σύμβολο της άγριας, ζεστής και ατίθασης πλευράς του ροκ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο