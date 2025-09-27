Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Ελαιοκανθάλη & Χοληστερίνη: Ο φυσικός σύμμαχος της καρδιάς μας
Τα Νέα της Αγοράς 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:00

Ελαιοκανθάλη & Χοληστερίνη: Ο φυσικός σύμμαχος της καρδιάς μας

Η χοληστερίνη, καλή και κακή, είναι ένας από τους πιο βασικούς δείκτες για την υγεία της καρδιάς και, κατ’ επέκταση, ολόκληρου του οργανισμού.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Spotlight

Γνωρίζουμε όμως ότι οι αρτηρίες μας αποτελούν τον καθρέφτη της καρδιαγγειακής μας υγείας; Σε έναν κόσμο που η προληπτική ιατρική γίνεται επιτακτική ανάγκη, η φύση μας δείχνει ξανά τον δρόμο. Και στην καρδιά αυτής της φυσικής πρότασης βρίσκεται η ελαιοκανθάλη η ισχυρή πολυφαινόλη του ελαιολάδου άγουρης συγκομιδής (Visioli & Galli, 2008).

Γιατί η χοληστερίνη είναι κρίσιμη για την υγεία μας

Η LDL (κακή) χοληστερίνη σε υψηλά επίπεδα σχετίζεται άμεσα με την αθηρωμάτωση και την εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων. Αντίθετα, η HDL (καλή) δρα προστατευτικά. Η ισορροπία ανάμεσα στις δύο επηρεάζει:

  • Τη φλεγμονώδη απόκριση του οργανισμού
  • Τη μικροκυκλοφορία
  • Την οξείδωση των λιπιδίων (Katan et al., 1992)
  • Την καθημερινή ενέργεια, πνευματική απόδοση ακόμη και τη διάθεση

Η ελαιοκανθάλη στην πρώτη γραμμή της φυσικής υποστήριξης του οργανισμού

Η ελαιοκανθάλη, είναι μία από τις πιο δραστικές φαινολικές ενώσεις του έξτρα παρθένου ελαιολάδου, με τις ακόλουθες δράσεις που έχουν τεκμηριωθεί σε πλήθος επιστημονικών μελετών: αντιφλεγμονώδης, αντιοξειδωτική και αντιαθηρογόνος (Covas et al., 2006).

Κι όμως, δεν περιέχεται σε όλα τα ελαιόλαδα. Βρίσκεται σε σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις στα ελαιόλαδα πρώιμης συγκομιδής, από επιλεγμένες ποικιλίες και μπορεί να εξαχθεί μόνο με σωστή εκχύλιση.

Thousand Olives: Ένα βήμα πιο μπροστά

Το Thousand Olives συγκεντρώνει τη δύναμη της ελαιοκανθάλης σε κάψουλες 5mg, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να λαμβάνουμε σταθερή, ελεγχόμενη και στοχευμένη ποσότητα καθημερινά, χωρίς θερμίδες, χωρίς μεταβλητότητα στη σύσταση, χωρίς αλλοίωση. Πρόκειται για έναν φυσικό σύμμαχο, με πιστοποιημένο περιεχόμενο πολυφαινολών, που υπερβαίνει κατά πολύ τις συγκεντρώσεις που βρίσκονται στα περισσότερα τυπικά ελαιόλαδα (Visioli & Galli, 2008).

Πόσο επηρεάζει η χοληστερίνη την καθημερινότητά μας;

Πέρα από τον κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού, η υψηλή LDL οδηγεί σε:

  • Χρόνια φλεγμονή, κόπωση, πονοκεφάλους
  • Μειωμένη πνευματική εγρήγορση
  • Κακή μικροκυκλοφορία στα άκρα
  • Αυξημένο κίνδυνο σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 (Katan et al., 1992)

Αντίθετα, η διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων χοληστερίνης βελτιώνει την ποιότητα ζωής, την καρδιαγγειακή αντοχή και τη συνολική υγεία.

Καθημερινή προστασία, χωρίς κόπο,  μόνο με 1 κάψουλα

Το Thousand Olives είναι είναι το μοναδικό ελληνικό συμπλήρωμα διατροφής που παρέχει 5 mg πολυφαινολών με υψηλό ποσοστό  ελαιοκανθάλης ανω του 50% ανά κάψουλα, προερχόμενης αποκλειστικά από ελιές πρώιμης συγκομιδής και από αυστηρά επιλεγμένες ελληνικές ποικιλίες, χωρίς κανένα άλλο προστιθέμενο συστατικό.

Το Thousand Olives προσφέρει:

✔ Στοχευμένη αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση
 ✔ Αποδεδειγμένη συμβολή στη ρύθμιση της LDL (Covas et al., 2006)
 ✔ Σταθερή, κλινικά τεκμηριωμένη δόση ελαιοκανθάλης
 ✔ Φυσική σύνθεση, χωρίς παρενέργειες

Σε έναν κόσμο όπου τα καρδιολογικά νοσήματα αποτελούν την #1 αιτία θανάτου, η φύση μας παρέχει τη δική της «καρδιοπροστατευτική ασπίδα».

Τώρα μπορείτε να θωρακίσετε τον οργανισμό σας.

Μία κάψουλα Thousand Olives την ημέρα, μπορεί να είναι το απλούστερο βήμα για μια καρδιά υγιή και μια ζωή γεμάτη ενέργεια.

Πρόκειται για καινοτόμο συμπλήρωμα από εξαιρετικό παρθένο ελληνικό αγουρέλαιο. Με 5mg πολυφαινολών ανά κάψουλα, από τις οποίες πάνω από το 50% είναι ελαιοκανθάλη, για την προστασία από την οξείδωση των λιπιδίων και από την πρόωρη γήρανση. Κάθε συσκευασία Thousand Olives περιέχει 30 κάψουλες, που προέρχονται από εκχύλισμα τουλάχιστον 1000 ελιών (thousand olives).

H φυσική δύναμη των πολυφαινολών από 1000 ελιές

Συμβάλλει

  • στην καλή λειτουργία της καρδιάς,
  • στην αντιοξειδωτική θωράκιση και
  • στην προστασία των κυττάρων από πρόωρη γήρανση.

Η ελαιοκανθάλη είναι μια πανίσχυρη αντιοξειδωτική ουσία η οποία, μέσω του νέου σκευάσματος Thousand Olives, προσφέρει σταθερή, καθημερινή υποστήριξη για την προστασία των κυττάρων από τις ελεύθερες ρίζες. Ιδανική για όσους θέλουν να φροντίσουν τον εαυτό τους με έξυπνο, πρακτικό και φυσικό τρόπο.

Παράγεται στην Ελλάδα.

Διατίθεται σε φαρμακεία.
Αναζητήστε το. 

Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας. 

Ζήστε πιο υγιεινά, πιο φυσικά – καθημερινά.

*Συνιστάται πάντοτε για την λήψη των συμπληρωμάτων διατροφής να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας

*Τα παραπάνω στοιχεία, προέρχονται από πληθώρα κλινικών και εργαστηριακών μελετών

Διαβάστε περισσότερα:

Πηγές

  • Covas MI, et al. The effect of polyphenols in olive oil on heart disease risk factors: A randomized trial. Annals of Internal Medicine, 2006. Link
  • Katan MB, et al. Olive oil and the Mediterranean diet: Beyond the rhetoric. Lipids, 1992. Link
  • Visioli F, Galli C. Olive oil polyphenols: Modulation of cellular pathways related to oxidant species and inflammation in aging. Crit Rev Food Sci Nutr, 2008. Link

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Τα Νέα της Αγοράς
