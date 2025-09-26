Ασπίδα για τη δημόσια υγεία το έργο της ΕΝΔΙΑΛΕ

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
26.09.2025 | 08:54
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός
Τα Νέα της Αγοράς 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:00

Στις 26 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβαλλοντικής Υγείας, η ενημέρωση και η πρόληψη έρχονται να μας θυμίσουν ότι καθαρό περιβάλλον σημαίνει λιγότεροι κίνδυνοι για την υγεία όλων μας.

Spotlight

Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) δεν είναι απλώς «καμένα λάδια». Πρόκειται για ένα επικίνδυνο μείγμα που, αν διαφύγει στο περιβάλλον ή καεί ανεξέλεγκτα, μετατρέπεται σε σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία.

Τα ΑΛΕ περιέχουν βαρέα μέταλλα, πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ) και χλωριωμένες ενώσεις. Οι ουσίες αυτές είναι  τοξικές και καρκινογόνες, με αποδεδειγμένα σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Επομένως, η λανθασμένη διαχείριση οδηγεί όχι μόνο σε ρύπανση αλλά και έκθεση σε κίνδυνο για την υγεία όλων.

Εδώ ακριβώς παρεμβαίνει η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε., το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΛΕ, το οποίο σχεδιάζει, συντονίζει και καταγράφει κάθε στάδιο, από τη συλλογή και μεταφορά μέχρι την αναγέννηση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.

Η ΕΝΔΙΑΛΕ έχει συμβάλει ώστε η Ελλάδα να είναι «πρωταθλήτρια» στην Ευρώπη, καθώς το 2024 πέτυχε ποσοστό συλλογής 82% των παραγόμενων αποβλήτων λιπαντικών και ποσοστό αναγέννησης 100% των συλλεγόμενων ΑΛΕ, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (79% συλλογή και  62% αναγέννηση).

Ο αντίκτυπος του έργου της ΕΝΔΙΑΛΕ στην υγεία είναι μετρήσιμος και απτός. Κάθε χρόνο, η ΕΝΔΙΑΛΕ αποτρέπει τη διασπορά περίπου 27.000 τόνων επικίνδυνων αποβλήτων λιπαντικών, μειώνοντας  κατά 74% τις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων, που συνδέονται με αναπνευστικές παθήσεις και  μειώνοντας  κατά 96,8% τις εκπομπές αποδεδειγμένα καρκινογόνων ενώσεων.

Αυτή η «αλυσίδα ασφάλειας» μειώνει την έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες, και προστατεύει τη ζωή μας. Η σωστή διαχείριση των ΑΛΕ με την τεχνογνωσία και το αποδεδειγμένο έργο της ΕΝΔΙΑΛΕ αποτελεί μια δημόσια πολιτική υγείας πρώτης γραμμής. Είναι ένα ελληνικό παράδειγμα που δείχνει ότι η υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων μπορεί να είναι σύμμαχος στη μάχη για την υγεία των πολιτών.

Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια ο ρόλος των ίδιων των πολιτών είναι καθοριστικός. Μέσα από την ιστοσελίδα www.endiale.gr, οι οδηγοί οχημάτων μπορούν εύκολα να εντοπίσουν το πλησιέστερο από τα 43.000  συνεργαζόμενα σημεία αλλαγής λιπαντικών (συνεργεία, πρατήρια, κ.λπ.) σε όλη την Ελλάδα και να επιλέξουν να κάνουν εκεί την αλλαγή των λιπαντικών του οχήματός τους.

Είναι μια μικρή κίνηση με σημαντικά μεγάλο όμως θετικό αποτύπωμα στις ζωές όλων μας και στις επόμενες γενιές.  Όταν η προσωπική ευθύνη αποκτά πρακτική εφαρμογή μέσα από πετυχημένα παραδείγματα όπως αυτό της ΕΝΔΙΑΛΕ  τότε δεν ωφελείται σε βάθος χρόνου μόνο το περιβάλλον, αλλά και η υγεία του καθενός μας και των αγαπημένων μας.

Δεν κοστίζει τίποτα. Αξίζει όμως πολλά!

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τράπεζες
Vita.gr
Business
inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Eurolife FFH: 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 25.09.25
Μια πρωτοβουλία-ορόσημο για τον ασφαλιστικό κλάδο υλοποιείται για άλλη μια χρονιά στη Θεσσαλονίκη, με την ακαδημαϊκή υπογραφή του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σύνταξη
Η Stoiximan και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2028
Τα Νέα της Αγοράς 24.09.25
Για τα επόμενα τρία χρόνια, η Stoiximan θα παραμείνει ο Κεντρικός Χορηγός στη φανέλα του Ολυμπιακού, σηματοδοτώντας τη συνέχιση μιας στρατηγικής συνεργασίας που ξεπερνά τα όρια του γηπέδου.

Σύνταξη
Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Παρατείνεται για το 2026 η καθολική εφαρμογή του – Οι εξαιρέσεις
Τα πρόστιμα 26.09.25
Η δεύτερη φάση για το ψηφιακό δελτίο αποστολής προβλέπει την υποχρεωτική ένταξη όλων των επιχειρήσεων στο μέτρο και την πλήρη ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας

Σύνταξη
Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω
Τρόποι επικοινωνίας 26.09.25
Για τον σκύλο είμαστε όλος του ο κόσμος και προσπαθεί κάθε λεπτό να μας κατανοήσει. Εμείς γνωρίζουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αναπτύξουμε μέσω ομιλίας μία σχέση ζωής;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον Μυλωνάκη
Πολιτική 26.09.25
«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη και η κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να κλητευθεί ο υφυπουργός ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή», τονίζει, στην ανακοίνωση της, η Χαριλάου Τρικούπ

Σύνταξη
Μητρόπολη Πειραιώς: Διοργανώνει μουσική βραδιά προσφοράς και αλληλεγγύης στο Βεάκειο Θέατρο
Παρασκευή στις 20:00 26.09.25
Η φιλανθρωπική συναυλία γίνεται σήμερα στις 20:00 - «Είμαι χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή την κίνηση, γνωστή για το έργο της η Μητρόπολη Πειραιώς», δήλωσε ο δημοφιλής καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρρης

Σύνταξη
Σαρκοζί: Πώς έφτασε να καταδικαστεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας – Το έγγραφο «φωτιά» που δεν λήφθηκε υπόψη
Θα ασκήσει έφεση 26.09.25
Η φυλάκιση του Νικολάς Σαρκοζί πρέπει να ξεκινήσει εντός τεσσάρων μηνών το πολύ - Πώς αντέδρασε στην είδηση της ποινής η γαλλική πολιτική σκηνή

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυτός είναι ο νέος κανονισμός της UEFA για τους τραυματισμούς που βοηθά τις ομάδες
Ποδόσφαιρο 26.09.25
Η UEFA δίνει, με νέο κανονισμό, τη δυνατότητα στις ομάδες να αλλάζουν παίκτη στην ευρωπαϊκή λίστα τους μετά από σοβαρους τραυματισμούς και η Λίβερπουλ θα γίνει η πρώτη που θα τον αξιοποιήσει.

Σύνταξη
Ουκρανία: Eκρηξη drone κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο – Καμπανάκι από ΟΗΕ
Κόσμος 26.09.25
Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε και εξερράγη σε απόσταση περίπου 800 μέτρων από την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού, στην περιφέρεια Μικολάιβ, στη νοτιοδυτική Ουκρανία

Σύνταξη
Κώστας Τουρνάς στο in: «Άλλοι έκαναν τα λεφτά τους οικόπεδα· εγώ τα έριξα στη μουσική»
Αναδρομή 26.09.25
Εν όψει του Αγοραφοβικού Φεστιβάλ, το in φιλοξενεί μια διαφορετική συζήτηση με τον γνωστό τραγουδοποιό για τον πειραματισμό, τη δημιουργική διαδικασία του και τον ρόλο των τραγουδιών στη ζωή μας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Η Ντέμι Μουρ πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Tiger» του οίκου Gucci – To Χόλιγουντ αγκαλιά με τη μόδα
Θεότητα 26.09.25
Ο πρώτος κινηματογραφικός ρόλος της Demi Moore μετά την υποψηφιότητα για Όσκαρ στην ταινία «The Substance» είναι αυτός της μητέρας μιας εναλλακτικής συνθήκης της οικογένειας Gucci στην «τριπαριστή» ταινία μικρού μήκους «The Tiger» των Spike Jonze και Halina Reijn.

Σύνταξη
Χανιά: Πώς συνέβη η τραγωδία με το 4χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από Ι.Χ. στην Κίσσαμο
Στα Χανιά 26.09.25
Το μικρό αγοράκι άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο στα Χανιά - Έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, οι γιατροί δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή

Σύνταξη
Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση
Στρατηγική αποτυχία 26.09.25
Η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκεφαλαίωσε ευρύτερα προβλήματα σε σχέση τον τρόπο που διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Όχι ο Δημήτρης δεν έκανε λάθος» – Και άλλοι γαλάζιοι βουλευτές υπέρ του αιτήματος Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 26.09.25
Σύμφωνα με πληροφορίες του in τουλάχιστον δέκα βουλευτές μιλούν για στρατηγικό λάθος με πολιτικές αλλά και ηθικές προεκτάσεις, στηρίζοντας απόλυτα την θέση που διατύπωσε χθες ο βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος στο θέμα της αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
