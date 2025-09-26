O Θοδωρής Νικολάου και η Δήμητρα Σελεμίδου μας μιλούν για όλα όσα θα δούμε στο Θέατρο Βράχων στις 3 Οκτωβρίου

Μια μοναδική συναυλία που επιμελήθηκε ο Παρασκευάς Καρασούλος παρουσιάζεται στο Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2025 στο Θέατρο Βράχων-Μελίνα Μερκούρη την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στις 20.30, με δύο σπουδαίους νέους ερμηνευτές, τον Θοδωρή Νικολάου και τη Δήμητρα Σελεμίδου.

Μια συναυλία με αγαπημένα τραγούδια του στιχουργού αλλά και ξένων και Ελλήνων δημιουργών, με στόχο να ενωθούν οι φωνές των ερμηνευτών και του κοινού σε μια βραδιά αξιομνημόνευτη.

Την ενορχήστρωση της μουσικής παράστασης υπογράφει ο συνθέτης Χρίστος Θεοδώρου, ενώ συμμετέχουν πενταμελής ορχήστρα και η χορωδία ενηλίκων των Εκπαιδευτηρίων «Ο ΠΛΑΤΩΝ».

Μέρος των εσόδων της συναυλίας, θα διατεθούν για την ενίσχυση των σκοπών και των δράσεων της Αβάλης.

Η Αβάλη, είναι Φορέας προστασίας και κοινωνικής ένταξης αυτιστικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.

Είναι ένα απάνεμο λιμάνι που ενώνει γονείς με παιδιά στο ευρύ Αυτιστικό Φάσμα, αναπτύσσοντας εδώ και χρόνια, ένα έργο πολύτιμο και πολύπλευρο φροντίδας, εκπαίδευσης και ενημέρωσης για την αυτιστική διαφορά και διαφορετικότητα.

Όσο ιδιαίτερη και παράξενη είναι η διαφορά στη ζωή, τόσο πιο γοητευτική παραμένει η ανακάλυψη της ομορφιάς και της γνώσης που μπορεί να περιέχει.

O Θοδωρής Νικολάου και η Δήμητρα Σελεμίδου μιλούν στο in για όλα όσα θα δούμε στο Θέατρο Βράχων-Μελίνα Μερκούρη στις 3 Οκτωβρίου

Θοδωρής Νικολάου: «Δεν πιστεύω στην τύχη, πιστεύω στην προσήλωση και στον στόχο»

1. Πώς έγινε η επιλογή των τραγουδιών για τη συναυλία σας στις 3 Οκτωβρίου και τι θα μας παρουσιάσετε;

Η επιλογή των τραγουδιών μίας συναυλίας ακολουθεί, πάντα, ένα όμορφο τελετουργικό, μία διαδικασία ζύμωσης και συζητήσεων μεταξύ των συντελεστών. Το ίδιο έγινε και για την συναυλία μας στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη». Συναντηθήκαμε με την Δήμητρα και τον Παρασκευά, καταθέσαμε τις ιδέες μας, ακούσαμε, τραγουδήσαμε και συνθέσαμε τις προτάσεις μας, καταλήγοντας στο πρόγραμμα που επιλέχθηκε. Το τελευταίο θα κινηθεί σε τέσσερις (4) άξονες: τα τραγούδια της προσωπικής μας δισκογραφίας, κλασικά και αγαπημένα τραγούδια από την δισκογραφία του Παρασκευά, τραγούδια των τελευταίων χρόνων και παλαιότερα, που θα πούμε μαζί με τη Δήμητρα, καθώς και έξι τραγούδια – ένα μικρό αφιέρωμα εντός της συναυλίας – της Ελένης Καραΐνδρου.

2. Θα μοιραστείτε ξανά τη σκηνή με την Δήμητρα Σελεμίδου. Ανυπομονείτε γι’ αυτή τη μουσική συνάντηση;

Πάντα χαίρομαι, όταν συναντώ – καλλιτεχνικά – ανθρώπους, που θαυμάζω και εκτιμώ. Η Δήμητρα Σελεμίδου, είναι μία εξαιρετική ερμηνεύτρια, παιδί της 4ης ακρόασης της Μικρής Άρκτου, που ξεχωρίζει τόσο για τις ερμηνευτικές της αρετές όσο και για την προσήλωσή της στο τραγούδι που αγαπάμε και το οποίο υπηρετεί στοχευμένα με γνώση και αγάπη. Απολαμβάνω τις διφωνίες μας, τον τρόπο που μπλέκονται οι φωνές μας και ανυπομονώ να ξαναβρεθούμε επί σκηνής.

3. «Τέτοια παράξενη ομορφιά» είναι ο τίτλος της συναυλίας σας. Για εσάς τι είναι ομορφιά και πού την εντοπίζετε;

Κρυμμένη ή φανερή, η ομορφιά βρίσκεται παντού γύρω μας. Στα μικρά και στα μεγάλα. Στη φύση, στους ανθρώπους, στη σκέψη, στα όνειρα. Είναι ένας «πολιτικός» σχηματισμός και οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται την ομορφιά συμβάλλουν σε μία προσπάθεια για έναν καλύτερο κόσμο. Η καθημερινή αγωνία τής διεκδίκησής της είναι – ουσιαστικά – μία αναμέτρηση με τον εαυτό μας. Το να ζεις καλά, με αξιοπρέπεια, να είσαι ενεργός πολίτης, να νοιάζεσαι για τον συνάνθρωπό σου, να διεκδικείς και να ονειρεύεσαι ένα αύριο χωρίς εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο, είναι μία κατεύθυνση προς την οποία, όλοι μας, πρέπει να στραφούμε.

4. Η συναυλία έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Σε ποιον σκοπό θα διατεθεί μέρος των εσόδων;

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τις ανάγκες της Αβάλης. Η Αβάλη είναι φορέας προστασίας και κοινωνικής ένταξης αυτιστικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ένα απάνεμο λιμάνι, που ενώνει γονείς με παιδιά στο ευρύ Αυτιστικό Φάσμα, αναπτύσσοντας – εδώ και χρόνια – ένα έργο πολύτιμο και πολύπλευρο, ένα έργο φροντίδας, εκπαίδευσης και ενημέρωσης για την αυτιστική διαφορά και διαφορετικότητα. Αξίζει λοιπόν – όλοι μας και με όποιον τρόπο μπορούμε – να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτών των παιδιών και των γονιών τους, για μία κοινωνία συμπεριληπτική, για μία κοινωνία ίσων ευκαιριών στη ζωή.

5. Έχετε συνεργαστεί με σπουδαίους καλλιτέχνες. Πιστεύετε πως έπαιξε ρόλο η τύχη στην μουσική πορεία σας;

Δεν πιστεύω στην τύχη. Μπορεί – μερικές φορές – συγκυρίες να σε κάνουν να πιστέψεις σ’ αυτήν. Πιστεύω, όμως, στην προσήλωση στον στόχο, στην ακεραιότητα και στη σαφήνεια του δρόμου, που έχεις επιλέξει να υπηρετήσεις. Χρειάζεται γνώση του αντικειμένου σου, (φυσικά) ταλέντο , (πολλή) δουλειά, (εννοείται) μυαλό, αλλά και επιμονή και υπομονή. Βήμα – βήμα, με πίστη στο σχέδιο και την στρατηγική, μπορείς να αγγίξεις τα όνειρά σου.

6. Ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον;

Πολλά. Επιγραμματικά θα σας τα αναφέρω, παρακάτω. Πριν απ’ όλα, όμως, θα ήθελα να εξάρω την απόλυτη και καταλυτική συμβολή του Παρασκευά Καρασούλου και της οικογένειας της Μικρής Άρκτου σε ό,τι κάνουμε και ετοιμάζουμε. Τους ευχαριστώ, μέσα από την καρδιά μου, γι αυτή την στήριξη. 3/10, λοιπόν, Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» με τη Δήμητρα Σελεμίδου, με την οποία θα συναντηθούμε ξανά στις 19/11 (και κάθε Τετάρτη) στο θέατρο ΡΑΝΤΑΡ, σε ένα διαφορετικό πρόγραμμα, πάντα σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Παρασκευά Καρασούλου. Από τις 20/10 ξεκινάει η λειτουργία του καλλιτεχνικού μας εργαστηρίου της Μικρής Άρκτου και, παράλληλα, ετοιμάζουμε με τον Παρασκευά ένα τραγούδι – έκπληξη, που θα κυκλοφορήσει στα μέσα του Νοέμβρη. Και πολλά ακόμη, που θα μπορούν οι αναγνώστες μας να ενημερώνονται μέσω των προσωπικών μας σελίδων και προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δήμητρα Σελεμίδου: Το τοπίο έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια και αλλάζει συνεχώς γύρω από το ποιά είναι η δουλειά ενός τραγουδιστή

1. Τι θα ακούσουμε στις 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Βράχων;

Όσοι βρεθείτε κοντά μας, θα ακούσετε δύο ερμηνευτές με βαθιά αγάπη, σεβασμό και θαυμασμό για τη διαφορετικότητα, που ενώνουμε τις φωνές μας για την Αβάλη, παρέα με πέντε φοβερούς μουσικούς επί σκηνής, υπό το άγρυπνο βλέμμα του Παρασκευά Καρασούλου που υπογράφει την επιμέλεια του προγράμματος, με τη μοναδική ενορχηστρωτική ματιά του Χρίστου Θεοδώρου. Φυσικά θα παίξουμε τραγούδια από τις πρόσφατες δισκογραφικές μας εργασίες και αγαπημένα τραγούδια του Παρασκευά Καρασούλου, αλλά δε θα λείψουν οι εκπλήξεις. Με τον Θοδωρή μοιραζόμαστε μεγάλη χαρά και συγκίνηση που θα παρουσιάσουμε προς το τέλος της συναυλίας ένα σύντομο αφιέρωμα στη σπουδαία Ελένη Καραΐνδρου. Μαζί μας θα είναι και η χορωδία ενηλίκων των εκπαιδευτηρίων «Πλάτων».

2. Πώς αισθάνεστε που θα βρεθείτε επί σκηνής με τον Θοδωρή Νικολάου;

Με τον Θοδωρή έχουμε μια κοινή ματιά γύρω από το τραγούδι και τη ζωή. Είναι μεγάλη ανακούφιση να συναντιόμαστε επί σκηνής και εκτός σκηνής, να συζητάμε και να δημιουργούμε. Τον θαυμάζω για την επιμονή του, τις ικανότητες, την εκλεκτικότητά του και τον «ψυχαναγκασμό» του να γίνονται όλα σωστά. Όταν τραγουδάμε παρέα, αισθάνομαι ασφάλεια, συγγένεια και με εμπνέει πάντα να γίνομαι καλύτερη.

3. Ποιες είναι οι καλλιτεχνικές σας επιρροές;

Οι επιρροές σίγουρα είναι περισσότερες από αυτές που αντιλαμβανόμαστε και μπορούμε να ονοματίσουμε. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που νανούριζαν εμένα και τα αδέρφια μου υπό τους ήχους του Χατζιδάκι. Από τότε που ξεκινούν οι αναμνήσεις μου, θυμάμαι να παίζει αδιάκοπα ραδιόφωνο συντονισμένο στο δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Από την άλλη ο μπαμπάς άκουγε, όσο τον αφήναμε οι υπόλοιποι, ποντιακή μουσική. Μεγαλώνοντας, εγώ και τα αδέρφια μου πήγαμε στο ωδείο και μελετήσαμε κλασική μουσική και αργότερα, ως έφηβοι περάσαμε πιο «ροκ» και «ποπ» μέρες. Όσο παράξενο και αστείο αν ακουστεί σε όσους με ξέρουν, τα πρώτα τραγούδια που δοκίμασα να τραγουδήσω ήταν της Mariah Carey, της Celine Dion, της Aguilera και εννοείται της Adele. Μετά το γύρισα στην Eva Cassidy, τη Birdy και δεν άργησα να επανέλθω στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» και στο Έντεχνο τραγούδι.

4. Τι θεωρείται όμορφο γύρω σας;

Στον δικό μου καθημερινό κόσμο, η ομορφιά έρχεται από τους ανθρώπους που είμαι τυχερή να έχω συνοδοιπόρους στη ζωή. Τόσο στη ζωή όσο και στην τέχνη η ομορφιά συνοψίζεται σε ένα καθαρό βλέμμα, σε μια καινούργια οπτική για τα πράγματα, στην ευγένεια, στο νοιάξιμο. Το να δημιουργείς, να έρχεσαι σε επαφή μέσα από την τέχνη και την ιατρική με τους ανθρώπους στις ευάλωτες στιγμές τους είναι σπουδαία πηγή ομορφιάς, δύναμης και θέλησης για ζωή. Κάποτε έθεσα μια μικρή δοκιμασία στον εαυτό μου: να εντοπίζω και να κρατώ την πιο όμορφη εικόνα της ημέρας. Αποδείχθηκε η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η ομορφιά είναι παντού και σας προκαλώ να το τολμήσετε. Ένα χαριτωμένο ζωάκι, ένα χαρούμενο πρόσωπο ενός ανθρώπου που ίσως δεν δεις ποτέ ξανά, μια ευγενική χειρονομία μεταξύ αγνώστων, μια μουσική που ξεφυτρώνει από ένα διαμέρισμα, ένας φροντισμένος κηπάκος ανάμεσα σε πολυκατοικίες… Μέσα σε όλη την ασχήμια της εποχής ας σταθούμε, τέλος, στο μεγαλείο της ομορφιάς των ανθρώπων που συσπειρώνονται για έναν κοινό σκοπό, για το δίκαιο.

5. Στην Ελλάδα του 2025 ποιες δυσκολίες καλείται να αντιμετωπίσει ένας τραγουδιστής;

Το τοπίο έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια και αλλάζει συνεχώς γύρω από το ποιά είναι η δουλειά ενός τραγουδιστή. Συνεχώς προκύπτουν νέες προκλήσεις. Δεν αρκεί να μελετάς, να επιλέγεις το υλικό σου και να διαμορφώνεις το προσωπικό σου αισθητικό αποτύπωμα, μια καλή παράσταση. Η δισκογραφία έχει από καιρό καταρρεύσει και αναδιαμορφώνεται. Τα ραδιόφωνα κατά κανόνα δεν προάγουν νέο υλικό, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων κι ενώ ακούμε μουσική στις πλατφόρμες, αυτές δεν αποδίδουν ως οφείλουν στους καλλιτέχνες. Παρότι υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε ένα αχανές υλικό και ο καθένας μπορεί να αναρτήσει ό,τι θέλει, πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις χάνονται μέσα στην πληροφορία. Τα δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα και οι αλγόριθμοι σε αναγκάζουν να γίνεις αργά ή γρήγορα δημιουργός περιεχομένου, να καταστρώσεις στρατηγική και ίσως να απομακρυνθείς από το ενστικτώδες, το πηγαίο, κάτι το οποίο προσωπικά δημιουργεί μια επανάσταση μέσα μου. Παράλληλα, είναι σχεδόν αδύνατο να μην κάνεις κάποια ακόμη δουλειά για λόγους βιοπορισμού. Εγώ ανήκω στους τυχερούς που κάνω πράγματα που αγαπώ.

6. Ετοιμάζετε κάτι νέο αυτό τον καιρό;

Λίγους μήνες πριν κυκλοφορήσαμε με τον Κώστα Τσίρκα και τον Γιάννη Βασιλόπουλο τον νέο μας δίσκο με τίτλο «Λάθος η αγάπη είχε γραφτεί», με τη συμμετοχή του Κωστή Μαραβέγια, του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και της Νάντιας Δουλαβέρα. Είναι μια δουλειά για την οποία είμαι πολύ περήφανη και εύχομαι όποιος την ακούσει να βρει κάτι δικό του να αγαπήσει, Αυτό τον καιρό συζητάμε γύρω από την παρουσίαση των νέων μας τραγουδιών σε μια δική μας παράσταση με τον Γιάννη και τον Κώστα. Ως τότε απολαμβάνω όσα έχει γεννήσει η σύμπραξη με τον Θοδωρή Νικολάου και τον Παρασκευά Καρασούλο, με αρχή το Θέατρο Βράχων και όμορφες συναντήσεις που ετοιμάζουμε για τον χειμώνα.

Ταυτότητα παράστασης

Τίτλος: Τέτοια παράξενη ομορφιά

Ερμηνευτές: Θοδωρής Νικολάου, Δήμητρα Σελεμίδου

Επιμέλεια προγράμματος: Παρασκευάς Καρασούλος

Ενορχήστρωση: Χρίστος Θεοδώρου

Χορωδία ενηλίκων των Εκπαιδευτηρίων «Ο ΠΛΑΤΩΝ»

Τόπος: Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη

Ημερομηνία: Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 20.30

Διάρκεια: 120’

Γενική είσοδος: 20 ευρώ

Παραγωγή: Μικρή Άρκτος, www.mikri-arktos.gr

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/theatro-vraxon-tetoia-paraxeni-omorfia/?lang=el