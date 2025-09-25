newspaper
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Χαίρεται πρόωρα η Κάλας για τη «στροφή» του Τραμπ στο Ουκρανικό;
Κόσμος 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:00

Χαίρεται πρόωρα η Κάλας για τη «στροφή» του Τραμπ στο Ουκρανικό;

Το μπορεί να αλλάξει στην πορεία ενός πολέμου ένας πρόεδρος σαν τον Ντόναλντ Τραμπ που αλλάξει θέσεις τόσο εύκολα;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Spotlight

«Εάν δεν είχες τα όπλα μας, θα έχανες σε μια εβδομάδα», «δεν έχεις κανένα χαρτί», «η χώρα σου χάνει». Αυτά έλεγε πριν λίγους μήνες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον ηγέτη της εμπόλεμης Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ξαφνικά, στις 23 Σεπτεμβρίου 2025, άλλαξε τροπάρι δηλώνοντας ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα χαμένα εδάφη της. Τι θα αλλάξει όμως στην ουσία από δω και πέρα;

Ο Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε την Τρίτη τη ρητορική του για τον πόλεμο στην Ουκρανία, κάνοντας μια ανάρτηση-βόμβα στην πλατφόρμα Truth Social λίγο αφότου συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Με τον χρόνο, την υπομονή και τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρώπης και, ιδίως, του ΝΑΤΟ, η επιστροφή στα αρχικά σύνορα από όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος είναι απολύτως μια επιλογή», είπε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Για την επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, η δήλωση του Τραμπ ακουγόταν σαν να έχει ο ίδιος «σχέδιο».

«Χαιρετίζουμε αυτές τις δηλώσεις, γιατί αυτό λέμε όλον αυτόν τον καιρό. Συναντήθηκα με τους Ουκρανούς μετά τη συνάντησή τους με τον Πρόεδρο Τραμπ. Ήταν πολύ, πολύ ευχαριστημένοι. Ήταν μια καλή μέρα» είπε μιλώντας στο Foreign Policy.

Η ίδια αποδίδει την αλλαγή στάσης στον Τραμπ στο ότι ο ίδιος έλαβε τα στοιχεία για το πώς τα «πάει η ρωσική οικονομία και ότι στην πραγματικότητα δεν κερδίζουν αυτόν τον πόλεμο. Ίσως η Νέα Υόρκη να έχει θετική επίδραση πάνω του. Όποιος κι αν είναι ο λόγος, χαιρετίζουμε αυτές τις δηλώσεις».

Νίπτει τας χείρας του

Ωστόσο, στην πραγματικότητα ο Τραμπ καταφέρνει δύο πράγματα: νίπτει τας χείρας του και βγάζει οικονομικό κέρδος από τον πόλεμο.

«Ο Τραμπ είναι πολύ απογοητευμένος που δεν έχει καταφέρει να επιτύχει μια ειρηνευτική συμφωνία, γιατί είχε πει ότι θα το έκανε ακόμη και πριν μπει στον Λευκό Οίκο και λίγο μετά, εε, αν δεν το πετύχαινε νωρίτερα» αναφέρει στην εκπομπή Deep Dive ο Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας Τζον Μιρσχάιμερ, θυμίζοντας ότι δεν κατάφερε τίποτα ουσιαστικό ο Τραμπ μετά την συνάνηση στην Αλάσκα.

Ο Μιρσχάιμερ, όμως, εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο Τραμπ μετέθεσε τις ευθύνες για την άμυνα της Ουκρανίας στους Ευρωπαίους παίρνοντας το βάρος από τις ΗΠΑ. «Τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι θα πληρώσουν για τον οπλισμό. Εμείς δεν πληρώνουμε για τον οπλισμό. Αυτό είναι το «Πρώτα η Αμερική». Είναι ακόμη μία απόδειξη ότι ο Τραμπ νίπτει τας χείρας του για τον πόλεμο στην Ουκρανία». Έτσι, ταυτόχρονα ο Μιρσχάιμερ εκτιμά πως ο Τραμπ προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό του όταν η Ουκρανία χάσει τον πόλεμο.

Ακριβώς το ίδιο πιστεύει και ο ανταποκριτής των New York Times, Ντέιβιντ Σάνγκερ. «Ο Τραμπ δείχνει να θέλει να «νίψει τας χείρας του» από τη σύγκρουση στην Ουκρανία, αφού δεν είχε επιτυχία στο να φέρει τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και έχοντας πλέον ολοένα και μικρότερες πιθανότητες να λειτουργήσει ως μεσολαβητής μεταξύ των δύο εμπολέμων».

Χρηματικοποίηση του πολέμου

Βάζοντας ο Τραμπ μπροστά τους Ευρωπαίους και το NATO έδειξε ότι ενισχύει τον αγώνα των Ουκρανών, αλλά με το αζημίωτο.

Το επανέλαβε ξακάθαρα η Εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ. «Ο πρόεδρος έχει πει ότι θα συνεχίσουμε να πουλάμε όπλα στο ΝΑΤΟ. Και το ΝΑΤΟ και η Ουκρανία μπορούν να επιλέξουν πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα όπλα. Όμως ο τρόπος με τον οποίο γίνεται τώρα αυτή η διευθέτηση των όπλων επί Προέδρου Τραμπ βάζει την Αμερική πρώτη, επειδή πουλάμε αυτά τα όπλα στην Ουκρανία και στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ ανατροφοδοτεί αυτά τα όπλα προς την Ουκρανία. Έτσι ο Αμερικανός φορολογούμενος ωφελείται από αυτό».

Ενώ πριν ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έδινε όπλα τζάμπα, τώρα ο Τραμπ θα βοηθάει τον αγώνα για ανεξαρτησία της Ουκρανία με το… αζημίωτο. «Πρόκειται για αλλαγή και μετατόπιση σε σχέση με την κυβέρνηση Μπάιντεν» υπογράμμισε ο Λίβιτ.

Για τον Σάνγκερ όμως, όπως συμβαίνει με πολλές πολιτικές δηλώσεις του Τραμπ, είναι δύσκολο να αποσαφηνίσει κανείς τι πραγματικά πιστεύει και αδύνατο να διασφαλίσει ότι δεν θα αλλάξει ξανά θέση. Τα λόγια της Λίβιτ το επιβεβαιώνουν η οποία αποδίδει την αγανάκτηση του Τραμπ στο γεγονός ότι οι Ρώσοι «συνεχίζουν να «μιλούν ωραία», αλλά κάθε πρωί ξυπνάμε και, στη Δυτική Πτέρυγα, λαμβάνουμε αναφορές ότι η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία και συνεχίζει να σκοτώνει αθώους πολίτες».

«Η Ρωσία βρίσκεται σε πολύ αδύναμη θέση. Και έχει απολύτως δίκιο. Είναι μια τεράστια χώρα με έναν τεράστιο στρατό. Λειτουργούν ως οικονομία πολέμου. Αλλά έχουν περάσει τρεισήμισι χρόνια. Και δείτε πώς η Ουκρανία κατάφερε να αμυνθεί».

Είναι μια τεράστια αντιφατική αλλαγή ρητορικής. «Είναι, αν μη τι άλλο, ευμετάβλητος» λέει για τον Τραμπ, ο Σάνγκερ. «Οι απόψεις του για την εξωτερική πολιτική, λένε πρώην συνεργάτες του, καθοδηγούνται συχνά περισσότερο από ενόχληση και την αίσθηση ότι τον έχουν προσβάλει, παρά από στρατηγική ανάλυση»».

Δεν άλλαξε τίποτα τελικά

Είναι πιθανό, είπαν αρκετοί ειδικοί που παρακολουθούν την αναζήτηση τακτικού πλεονεκτήματος του προέδρου στις σχέσεις με Ρωσία και Ουκρανία, να μην έχει αλλάξει στην πραγματικότητα πολλά.

«Η στροφή είναι ζήτημα ανάλυσης και όχι πολιτικής», είπε στους New York Times ο Ρίτσαρντ Φοντέν, διευθύνων σύμβουλος του Center for a New American Security και πρώην βοηθός του γερουσιαστή Τζον ΜακΚέιν.

«Ο Τραμπ ταλαντεύεται ανάμεσα σε ακραίες εκτιμήσεις—προηγουμένως, η Ουκρανία δεν μπορούσε να κερδίσει επειδή το Κίεβο δεν είχε “χαρτιά” να παίξει, και τώρα μπορεί να πάρει πίσω όλη της την επικράτεια επειδή η Ρωσία είναι απλώς “χάρτινη τίγρη”».

«Και οι δύο απόψεις φαίνεται να υποτιμούν τον ρόλο της Αμερικής στον πόλεμο», κατέληξε ο Φοντέν. «Δεν προτείνεται αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής. Δεν υπάρχει νέα έκκληση για κατάπαυση του πυρός ή ειρηνευτική συμφωνία, ούτε νέες κυρώσεις, ούτε νέες προθεσμίες και ούτε νέα στρατιωτική βοήθεια για την Ουκρανία, πέρα από τα όπλα που αγοράζει το ΝΑΤΟ από τις ΗΠΑ».

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Πυρά για ενεργειακό κόστος και εχθρικό κλίμα στις μεγάλες επιχειρήσεις

Βιομηχανία: Πυρά για ενεργειακό κόστος και εχθρικό κλίμα στις μεγάλες επιχειρήσεις

Vita.gr
Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α' εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Το NATO έχει όπλα, αλλά του λείπει κάτι που έχουν ακόμα οι Ρώσοι – Η Ελλάδα;
Υπάρχουν λύσεις 25.09.25

Το ΝΑΤΟ έχει όπλα, αλλά του λείπει κάτι που έχουν ακόμα οι Ρώσοι – Η Ελλάδα;

Αμερικανοί πρώην αξιωματούχοι προειδοποιούν πως χωρίς επαρκές, εκπαιδευμένο προσωπικό για να χειρίζεται πιο εξελιγμένο εξοπλισμό, η πρόσθετη χρηματοδότηση από NATO δεν θα μεταφραστεί σε αξιόπιστη αποτροπή έναντι της Ρωσίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η «Σούπερ Σπάρτη» δεν τα κατάφερε…»
Επίνδυνος παραλληλισμός 25.09.25

Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η "Σούπερ Σπάρτη" δεν τα κατάφερε…»

Η επίκληση Αθήνας και Σπάρτης ταυτόχρονα από τον Νετανιάχου όχι μόνο είναι αντιφατική, αλλά αν ληφθεί σοβαρά τότε το Ισραήλ βαδίζει προς διάβρωση κράτους-κοινωνίας και, τελικά, στη στρατιωτική ήττα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μαρίσσα Λαιμού: «Παίζουν με τον πόνο μας» – Τι καταγγέλλει η οικογένεια της 30χρονης
«Είναι αμέλεια» 25.09.25

«Παίζουν με τον πόνο μας» - Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού

Η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της οικογένειας στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας τους γονείς της, τα δίδυμα αδέρφια της και την ευρύτερη οικογένειά της στο πένθος.

Σύνταξη
Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
Κόσμος 25.09.25

Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Προγράμματα που δεν ωφελούνται από την εισροή χρηματοδοτήσεων θα δεχτούν το πλήγμα διακοπής της λειτουργίας τους”, ανέφερε το ΟΜΒ στο σημείωμά του, το οποίο δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
Παραβιάσεις ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία – Γιατί το ΝΑΤΟ είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη
6 ερωτήσεις-απαντήσεις 25.09.25

Παραβιάσεις ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία – Γιατί το ΝΑΤΟ είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη

Οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη – ή έστω απειλούν ότι θα το κάνουν. Μπορεί αυτό να αλλάξει τους κανόνες εμπλοκής;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Έχετε έντονο στρες; Ισως φταίει το ότι… δεν πίνετε αρκετό νερό
Νερό, νερό, νερό 25.09.25

Πώς η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει στρες και αλυσιδωτά προβλήματα υγείας

Tα αφυδατωμένα άτομα εμφανίζουν επίπεδα της ορμόνης του στρες κορτιζόλης αυξημένα κατά περισσότερο από 50% σε καταστάσεις στρες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων
Εκπαίδευση 25.09.25

Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων

Ο Δήμος Λαμιέων με ψήφισμα του καλεί την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε η Στερεά Ελλάδα να αποκτήσει ξανά ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Αυτός θα είναι ο ρόλος του Φράνκο Μπαλντίνι
Super League 25.09.25

Ο ρόλος του Φράνκο Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό και πότε θα δείξει έργο

Ο Φράνκο Μπαλντίνι δραστηριοποιείται εδώ και μία δεκαετία στην παροχή συμβουλών σε ποδοσφαιρικές ομάδες και ανάλογη θα είναι η συνεργασία του με τον Γιάννη Αλαφούζο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Next year 25.09.25

Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Την ώρα που όλος ο κόσμος περιμένει να μάθει ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ δεν φαίνεται να βιάζεται ιδιαίτερα και το τρενάρει όσο μπορεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Energy Poverty in Greece Among Highest in EU
English edition 25.09.25

Energy Poverty in Greece Among Highest in EU

ELSTAT says Greece displays among the highest percentages of energy poverty in the European Union (EU) with 43.6% of households stating they are unable to heat their homes.

Σύνταξη
Eurolife FFH: 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 25.09.25

Eurolife FFH: 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα

Μια πρωτοβουλία-ορόσημο για τον ασφαλιστικό κλάδο υλοποιείται για άλλη μια χρονιά στη Θεσσαλονίκη, με την ακαδημαϊκή υπογραφή του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σύνταξη
Βόλος: «Τρέξτε, φύγετε…» – Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση
Τραγωδία στον Βόλο 25.09.25

«Τρέξτε, φύγετε...» - Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση

Γιατί δεν ακολούθησε τους άλλους με αποτέλεσμα τη θανατηφόρα πτώση του στον φωταγωγό - Η αγωνιώδης αναζήτηση στον ακάλυπτο και ο τραγικός εντοπισμός του

Σύνταξη
Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις
On Field 25.09.25

Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις

Σε ηλικία μόλις 25 ετών, ο Μόντο Ντουπλάντις έχει γράψει ιστορία βελτιώνοντας το παγκόσμιο ρεκόρ 13 φορές, κι αυτό πάντα με την ίδια «συνταγή»: ανεβάζοντας τον πήχη μόνο κατά ένα εκατοστό τη φορά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

