Μητσοτάκης στη WSJ: Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε με την Τουρκία για τη Chevron
Πολιτική Γραμματεία 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:20

Μητσοτάκης στη WSJ: Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε με την Τουρκία για τη Chevron

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Wall Street Journal, επικεντρώθηκε στη δημιουργία εντυπώσεων εξωραϊζοντας την πραγματικότητα - Μίλησε δε «για εύλογες διαμαρτυρίες από τον κόσμο»

‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

Spotlight

Σε μια ακόμη προσπάθεια να φιλοτεχνήσει το προσωπικό του προφίλ και να παρουσιάσει μια ωραιοποιημένη εικόνα της κατάστασης στη χώρα, προέβη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση που είχε με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Έμα Τάκερ. Ο κ. Μητσοτάκης επικεντρώθηκε στη δημιουργία εντυπώσεων, επιχειρώντας να εμφανίσει την Ελλάδα ως success story, αποσιωπώντας τις αντιφάσεις μιας ανάπτυξης που δεν φτάνει ποτέ στην κοινωνική πλειοψηφία, ενώ επιστράτευσε και τον μπαμπούλα των μνημονίων.

Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός ερωτήθηκε για την ματαιωμένη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, καθώς και για το κατά πόσο η συμφωνία με τη Chevron θα είναι στο τραπέζι, εάν η επαναπρογραμματιστεί το τετ-α-τετ τους, με τον κ. Μητσοτάκη να απαντά:

«Καταρχάς, έχω συναντηθεί με τον Πρόεδρο Erdoğan επτά φορές από τότε που έγινα Πρωθυπουργός. Δεν επρόκειτο πάντα για εύκολες συναντήσεις, αλλά πάντοτε τάσσομαι υπέρ του να έχουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία και να συζητάμε τα προβλήματα ανοιχτά».

«C’est la vie…»

«Όσον αφορά στη Chevron, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία, ειλικρινά. Ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας νότια της Κρήτης, αυτό αναγνωρίζεται από τη Chevron και θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε:

«Το να έχουμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με την Τουρκία σε όλα τα θέματα. Εάν κάποιες φορές, εάν αυτό που κάνουμε προκαλεί κάποια δυσφορία στη Τουρκία, ας είναι. C’est la vie, όπως θα έλεγαν και οι Γάλλοι. Αλλά θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε μαζί τους εποικοδομητικά και να προσπαθούμε να βρούμε project αμοιβαίου ενδιαφέροντος». Παράλληλα είπε ότι οι σχέσεις των λαών μπορούν να βελτιώνονται, αναφέροντας το πρόγραμμα visa express για Τούρκους τουρίστες.

Αναφορικά με τις ΗΠΑ, διαβεβαίωσε ότι «Έχουμε μια άψογη σχέση στρατηγική εταιρική σχέση, διακομματική» και αναφέρθηκε στην ενεργειακή συνεργασία και δη στις επενδύσεις Chevron και ExxonMobil.

Αυτοέπαινοι

Ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε θριαμβολογίες για τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του και μεταξύ άλλων μίλησε για χρονιά ρεκόρ στον τουρισμό: «Αυτή θα είναι μια χρονιά με ρεκόρ, όχι μόνο όσον αφορά στις αφίξεις αλλά ειδικά ως προς τα έσοδα. Ο τουρισμός αποφέρει περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε έσοδα για την οικονομία. Αυτή θα είναι άλλη μια χρονιά που θα σπάσουν ρεκόρ» είπε. Ανέφερε πως η Ελλάδα θα δεχθεί 36 εκατ. επισκέπτες φέτος και πάνω από 100 εβδομαδιαίες απευθείας πτήσεις από ΗΠΑ: «Ο τουρισμός είναι ο μεγαλύτερος τομέας στην Ελλάδα. Δεν είναι ο μόνος, αλλά είναι ο μεγαλύτερος τομέας» πρόσθεσε, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι η πρόκληση είναι η βιωσιμότητα, η αναβάθμιση του προϊόντος και η διεύρυνση της σεζόν: «Δεν θέλουμε η τουριστική σεζόν να διαρκεί μόνο τρεις μήνες… Ο Οκτώβριος είναι ήδη μήνας με πολύ καλές επιδόσεις».

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε το στεγαστικό ως «μάλλον το μεγαλύτερο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή». Αναφέρθηκε στο μέτρο- φιλοδώρημα της επιστροφής ενός ενοικίου τον Νοέμβριο, καθώς επίσης και στα κίνητρα ανακαίνισης ακινήτων και περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων: «Το ‘πρόβλημα Airbnb’ θα αντιμετωπιστεί με πιο ουσιαστικό τρόπο», υποστήριξε

Αναφερόμενη στην πορεία από την κρίση, η Tucker ρώτησε: «Η Ελλάδα επέστρεψε;» με τον πρωθυπουργό να απαντά ότι «Σίγουρα επέστρεψε». Υπενθύμισε ότι πριν από δέκα χρόνια τα ελληνικά ομόλογα είχαν επιτόκιο 9,5%, ενώ σήμερα «η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία» και παράγει πρωτογενή και δημοσιονομικά πλεονάσματα.

«Επομένως, κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι μια αξιοσημείωτη ιστορία ανατροπής. Είναι μια ιστορία που έχει στο επίκεντρο τη μακροοικονομική σταθερότητα. Η Ελλάδα πετυχαίνει όχι μόνο πρωτογενή αλλά και δημοσιονομικά πλεονάσματα. Υπό αυτή την έννοια, είμαστε η εξαίρεση στον κανόνα στην Ευρώπη. Αν κοιτάξετε τον αριθμό των χωρών που βρίσκονται επί του παρόντος υπό ευρωπαϊκή εποπτεία, αυτό λέει πολλά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες. Εμείς δεν βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. Παράγουμε πλεονάσματα που μας επιτρέπουν να μειώσουμε περαιτέρω τους φόρους, να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη και να δημιουργήσουμε έναν ενάρετο κύκλο όπου η ανάπτυξη αποφέρει περισσότερα έσοδα, γεγονός που μας επιτρέπει να μειώσουμε, εκ νέου, περισσότερους φόρους και να επενδύσουμε στις δημόσιες υπηρεσίες μας».

Κινδυνολογία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλήθηκε να απαντήσει για το πώς αντιμετωπίζει η Ελλάδα, «τις προκλήσεις του λαϊκισμού, ιδίως από την ακροδεξιά», με τον ίδιο να κινδυνολογεί: «Η Ελλάδα πειραματίστηκε με τον λαϊκισμό… και πληρώσαμε πολύ βαρύ τίμημα: ένα τρίτο μνημόνιο και, ουσιαστικά, καθυστερήσαμε την έξοδο μας από την κρίση κατά τέσσερα χρόνια».

Και συνέχισε να κινδυνολογεί λέγοντας πως στους πολίτες «πρέπει να τους υπενθυμίζουμε πώς ήταν τα πράγματα πριν από μια δεκαετία και την πρόοδο που έχουμε σημειώσει, γιατί καμία πρόοδος δεν είναι μη αναστρέψιμη σε μια δημοκρατία.».

Αναφέρθηκε παράλληλα στο στόχο «να κερδίσουμε ξανά στις κάλπες, γιατί αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξετε τις δημοσκοπήσεις, είμαστε πολύ μπροστά από το δεύτερο κόμμα. Βέβαια, είμαστε και στο έβδομο έτος διακυβέρνησης. Υπάρχουν εύλογες διαμαρτυρίες από τον κόσμο, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα που έχει ένα σχέδιο για τη χώρα».

Κατασκευές
ΠΥΡΚΑΛ: Η κατάργηση των «μπόνους» δόμησης ξαναγράφει το σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο

ΠΥΡΚΑΛ: Η κατάργηση των «μπόνους» δόμησης ξαναγράφει το σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Stream newspaper
Άνω κάτω η Κουμουνδούρου – Ο Φάμελλος βλέπει συνεργασίες και ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» αποστάτες
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Άνω κάτω η Κουμουνδούρου – Ο Φάμελλος βλέπει συνεργασίες και ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» αποστάτες

Αντιπαράθεση για τον ελέφαντα στο δωμάτιο… της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τα πυρά των «υπαρχηγών» στον Αλέξη Τσίπρα, άνοιγμα Φάμελλου στους πρώην συντρόφους, βάζουν όρους κορυφαία στελέχη.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσα ΔΕΝ είπε ο κ. Σαλάτας (και δεν είπε πολλά) και η «γραμμή» των συμφερόντων
Πολιτική 25.09.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσα ΔΕΝ είπε ο κ. Σαλάτας (και δεν είπε πολλά) και η «γραμμή» των συμφερόντων

Πρεμιέρα για την εξεταστική στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού κ. Σαλάτα να επιτίθεται τόσο στους εισαγγελείς, όσο και στην Παρασκευή Τυχεροπούλου. Τα λεγόμενά του έσπευσε να υιοθετήσει η ΝΔ. Το in επισημαίνει τι... ξέχασε να πει ο κ. Σαλάτας και την ταύτιση απόψεων με γνωστό σύμβουλο του Οργανισμού.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βουλή: Πρωτοβρόχια με κεραυνούς… ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη
Στην ολομέλεια 24.09.25

Πρωτοβρόχια στη Βουλή με κεραυνούς… ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη

Η κατάθεση του Ν. Σαλάτα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου για τα Τέμπη, βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων στην ολομέλεια της Βουλής.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Κενά περιεχομένου τα αφηγήματα του πρωθυπουργού – «Καλούν νεκρούς και όχι τους ζωντανούς» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

Ανδρουλάκης: Κενά περιεχομένου τα αφηγήματα του πρωθυπουργού – «Καλούν νεκρούς και όχι τους ζωντανούς» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«'Ήρεμα νερά' και 'απομονωμένος' Ερντογάν υπάρχουν μόνο στην προπαγάνδα σας» υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας πυρά στο Μαξίμου

Σύνταξη
Σωκράτης Φάμελλος σε κυβέρνηση: «Αν δεν παραιτηθείτε γρήγορα θα σας παραιτήσει ο ελληνικός λαός
Βουλή 24.09.25

Σωκράτης Φάμελλος σε κυβέρνηση: «Αν δεν παραιτηθείτε γρήγορα θα σας παραιτήσει ο ελληνικός λαός

Λάβρος κατά της κυβέρνησης εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύνταξη
Κ. Τσουκαλάς: Η στρατηγική των «ήρεμων νερών» και του κατευνασμού δεν φαίνεται να δικαιώνεται
Πολιτική 24.09.25

Κ. Τσουκαλάς: Η στρατηγική των «ήρεμων νερών» και του κατευνασμού δεν φαίνεται να δικαιώνεται

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε για τα ελληνοτουρκικά και την εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία με αφορμή την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Δεν σταματά ο ελληνοτουρκικός διάλογος – Θα υπάρξει ευκαιρία για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν
Διπλωματία 24.09.25

Γεραπετρίτης: Δεν σταματά ο ελληνοτουρκικός διάλογος - Θα υπάρξει ευκαιρία για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν

Αυτό που έχουμε καταφέρει με την Τουρκία είναι να υπάρχει ένας δομημένος διάλογος, είπε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Κ. Μητσοτάκης: Σκέψεις για απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών
Τι είπε ο πρωθυπουργός 24.09.25

Σκέψεις για απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών

Την πιθανότητα να τεθεί όριο ηλικίας για τη χρήση των social media ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Νέα Υόρκη, σε εκδήλωση με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποκάλυψη Ν. Σαλάτα στην εξεταστική: Ο Μυλωνάκης με καρατόμησε από τον Οργανισμό
Πολιτική 24.09.25

Αποκάλυψη Σαλάτα (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Ο Μυλωνάκης με καρατόμησε από τον Οργανισμό

Στην κρίσιμη φάση της εξέτασης μαρτύρων περνά η εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με την πρώτη «βόμβα» να «σκάει» από τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, Νίκο Σαλάτα.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Νέα Αριστερά: «Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εγγυάται πληρωμές επιδοτήσεων τον Οκτώβριο»
«Αβεβαιότητα και ανησυχία» 24.09.25

Νέα Αριστερά: «Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εγγυάται πληρωμές επιδοτήσεων τον Οκτώβριο»

Κριτική στην κατάθεση του προσωρινού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καββαδά, από τη Νέα Αριστερά. Επισημαίνει επίσης ότι η τακτική της κυβερνητικής πλειοψηφίας επιβεβαιώνει την προσπάθεια συγκάλυψης.

Σύνταξη
Πέτη Πέρκα από το Global Sumud Flotilla: Τρομοκρατική η επίθεση που δεχτήκαμε από το Ισραήλ
Καταγγελία 24.09.25

Πέτη Πέρκα από το Global Sumud Flotilla: Τρομοκρατική η επίθεση που δεχτήκαμε από το Ισραήλ

Εννέα επιθέσεις με drones και κρότου λάμψης δέχτηκε ο διεθνής στόλος αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla. Στην ελληνική αποστολή βρίσκεται και η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα

Σύνταξη
Κουτσούμπας για αίτημα Ρούτσι: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να νίπτει τας χείρας της»
Τέμπη 24.09.25

Κουτσούμπας για αίτημα Ρούτσι: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να νίπτει τας χείρας της»

«Η ηγεσία της δικαιοσύνης δεν μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια και προκλητικά να λέει ότι 'σημασία έχει να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη'» τονίζει μεταξύ άλλων ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησαν οι καταθέσεις των μαρτύρων – Άγνοια σε όλα δήλωσε ο Καββαδάς, προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησαν οι καταθέσεις των μαρτύρων – Άγνοια σε όλα δήλωσε ο Καββαδάς, προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού

Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, επέλεξε να οχυρωθεί πίσω από τον περιορισμένο χρόνο που βρίσκεται στα ηνία του Οργανισμού και δήλωσε άγνοια ή αναρμοδιότητα σε κάθε ερώτηση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Θρίλερ στη Βοιωτία: «Μου ζήτησε να την πάρω μαζί μου στη Γερμανία» – Μαρτυρία φίλης της 62χρονης
Θρίλερ στη Βοιωτία 25.09.25

«Μου ζήτησε να την πάρω μαζί μου στη Γερμανία» - Τι είπε φίλη της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

Φίλη και γειτόνισσά της αποκαλύπτει τι της είπε η 62χρονη προτού μαθευτεί η υπόθεση αλλά και αφού η Αστυνομία ζήτησε να πάει στο σπίτι στη Βοιωτία και να δει την υπέργηρη μητέρα της

Σύνταξη
Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)
Euroleague 25.09.25

Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)

Ο Φρανκ Ντιλικινά φέρεται να είναι κοντά στον Ολυμπιακό, όμως η γαλλική ομοσπονδία προχώρησε σε μία κίνηση που δημιουργεί ερωτηματικά για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η «Σούπερ Σπάρτη» δεν τα κατάφερε…»
Επίνδυνος παραλληλισμός 25.09.25

Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η "Σούπερ Σπάρτη" δεν τα κατάφερε…»

Η επίκληση Αθήνας και Σπάρτης ταυτόχρονα από τον Νετανιάχου όχι μόνο είναι αντιφατική, αλλά αν ληφθεί σοβαρά τότε το Ισραήλ βαδίζει προς διάβρωση κράτους-κοινωνίας και, τελικά, στη στρατιωτική ήττα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν
«Συστημική ρεζέρβα» 25.09.25

Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν

Η μελέτη της ΕΚΤ δεν ορίζει ελάχιστο ποσό σε μετρητά που πρέπει να έχουν τα νοικοκυριά. Ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ποσό ανά άτομο σε κάθε σπίτι, για ώρα ανάγκης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»
Χάος 25.09.25

H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»

Σε μια πρόσφατη επίσκεψή της στη Βαρκελώνη, η Αμερικανίδα δημοσιογράφος και επίκουρη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Liz Pelly, μίλησε στην El País για,το πώς το streaming έσωσε τη βιομηχανία από την πειρατεία, αλλά όχι τους καλλιτέχνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πειραιάς: Απεργία στα πλοία μετά τον θάνατο 20χρονου ναυτεργάτη – Τα ακριβή αίτια αναζητούν οι Αρχές
Εργατικό δυστύχημα 25.09.25

Απεργία στα πλοία μετά τον φριχτό θάνατο 20χρονου ναυτεργάτη - Βίντεο του δυστυχήματος εξετάζουν οι Αρχές

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα στο Blue Star Χίος με θύμα έναν 20χρονο ναυτεργάτη - Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι λόγω απεργίας

Σύνταξη
Απασχόληση: Ένας στους δύο αναζητά άλλη δουλειά – Τα κριτήρια που εξετάζουν οι εργαζόμενοι
Έρευνα 25.09.25

Ένας στους δύο εργαζόμενους αναζητά άλλη δουλειά - Τα κριτήρια που εξετάζει

Η έντονη κινητικότητα στην αναζήτηση νέας εργασίας πέραν της αμοιβής επικεντρώνεται στα ωράρια εργασίας και στην επαγγελματική ανέλιξη - Γυναίκες και νέοι αναζητούν πιο ενεργά δουλειά

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Μαρίσσα Λαιμού: «Παίζουν με τον πόνο μας» – Τι καταγγέλλει η οικογένεια της 30χρονης
«Είναι αμέλεια» 25.09.25

«Παίζουν με τον πόνο μας» - Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού

Η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της οικογένειας στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας τους γονείς της, τα δίδυμα αδέρφια της και την ευρύτερη οικογένειά της στο πένθος.

Σύνταξη
Σφιχτοί προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία παρά την αυξανόμενη ανάγκη των ασθενών
Ιδιωτικοποίηση της υγείας 25.09.25

Σφιχτοί προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία παρά την αυξανόμενη ανάγκη των ασθενών

Μισό εκατομμύριο άνθρωποι παραπάνω χρειάστηκαν υπηρεσίες υγείας από το ΕΣΥ το 2024, όμως η έκτακτη επιχορήγηση του υπουργείου Υγείας για τα νοσοκομεία θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
Κόσμος 25.09.25

Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Προγράμματα που δεν ωφελούνται από την εισροή χρηματοδοτήσεων θα δεχτούν το πλήγμα διακοπής της λειτουργίας τους”, ανέφερε το ΟΜΒ στο σημείωμά του, το οποίο δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
Άνω κάτω η Κουμουνδούρου – Ο Φάμελλος βλέπει συνεργασίες και ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» αποστάτες
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Άνω κάτω η Κουμουνδούρου – Ο Φάμελλος βλέπει συνεργασίες και ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» αποστάτες

Αντιπαράθεση για τον ελέφαντα στο δωμάτιο… της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τα πυρά των «υπαρχηγών» στον Αλέξη Τσίπρα, άνοιγμα Φάμελλου στους πρώην συντρόφους, βάζουν όρους κορυφαία στελέχη.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
