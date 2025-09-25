Σε μια ακόμη προσπάθεια να φιλοτεχνήσει το προσωπικό του προφίλ και να παρουσιάσει μια ωραιοποιημένη εικόνα της κατάστασης στη χώρα, προέβη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση που είχε με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Έμα Τάκερ. Ο κ. Μητσοτάκης επικεντρώθηκε στη δημιουργία εντυπώσεων, επιχειρώντας να εμφανίσει την Ελλάδα ως success story, αποσιωπώντας τις αντιφάσεις μιας ανάπτυξης που δεν φτάνει ποτέ στην κοινωνική πλειοψηφία, ενώ επιστράτευσε και τον μπαμπούλα των μνημονίων.

Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός ερωτήθηκε για την ματαιωμένη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, καθώς και για το κατά πόσο η συμφωνία με τη Chevron θα είναι στο τραπέζι, εάν η επαναπρογραμματιστεί το τετ-α-τετ τους, με τον κ. Μητσοτάκη να απαντά:

«Καταρχάς, έχω συναντηθεί με τον Πρόεδρο Erdoğan επτά φορές από τότε που έγινα Πρωθυπουργός. Δεν επρόκειτο πάντα για εύκολες συναντήσεις, αλλά πάντοτε τάσσομαι υπέρ του να έχουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία και να συζητάμε τα προβλήματα ανοιχτά».

«C’est la vie…»

«Όσον αφορά στη Chevron, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία, ειλικρινά. Ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας νότια της Κρήτης, αυτό αναγνωρίζεται από τη Chevron και θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε:

«Το να έχουμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με την Τουρκία σε όλα τα θέματα. Εάν κάποιες φορές, εάν αυτό που κάνουμε προκαλεί κάποια δυσφορία στη Τουρκία, ας είναι. C’est la vie, όπως θα έλεγαν και οι Γάλλοι. Αλλά θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε μαζί τους εποικοδομητικά και να προσπαθούμε να βρούμε project αμοιβαίου ενδιαφέροντος». Παράλληλα είπε ότι οι σχέσεις των λαών μπορούν να βελτιώνονται, αναφέροντας το πρόγραμμα visa express για Τούρκους τουρίστες.

Αναφορικά με τις ΗΠΑ, διαβεβαίωσε ότι «Έχουμε μια άψογη σχέση στρατηγική εταιρική σχέση, διακομματική» και αναφέρθηκε στην ενεργειακή συνεργασία και δη στις επενδύσεις Chevron και ExxonMobil.

Αυτοέπαινοι

Ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε θριαμβολογίες για τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του και μεταξύ άλλων μίλησε για χρονιά ρεκόρ στον τουρισμό: «Αυτή θα είναι μια χρονιά με ρεκόρ, όχι μόνο όσον αφορά στις αφίξεις αλλά ειδικά ως προς τα έσοδα. Ο τουρισμός αποφέρει περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε έσοδα για την οικονομία. Αυτή θα είναι άλλη μια χρονιά που θα σπάσουν ρεκόρ» είπε. Ανέφερε πως η Ελλάδα θα δεχθεί 36 εκατ. επισκέπτες φέτος και πάνω από 100 εβδομαδιαίες απευθείας πτήσεις από ΗΠΑ: «Ο τουρισμός είναι ο μεγαλύτερος τομέας στην Ελλάδα. Δεν είναι ο μόνος, αλλά είναι ο μεγαλύτερος τομέας» πρόσθεσε, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι η πρόκληση είναι η βιωσιμότητα, η αναβάθμιση του προϊόντος και η διεύρυνση της σεζόν: «Δεν θέλουμε η τουριστική σεζόν να διαρκεί μόνο τρεις μήνες… Ο Οκτώβριος είναι ήδη μήνας με πολύ καλές επιδόσεις».

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε το στεγαστικό ως «μάλλον το μεγαλύτερο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή». Αναφέρθηκε στο μέτρο- φιλοδώρημα της επιστροφής ενός ενοικίου τον Νοέμβριο, καθώς επίσης και στα κίνητρα ανακαίνισης ακινήτων και περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων: «Το ‘πρόβλημα Airbnb’ θα αντιμετωπιστεί με πιο ουσιαστικό τρόπο», υποστήριξε

Αναφερόμενη στην πορεία από την κρίση, η Tucker ρώτησε: «Η Ελλάδα επέστρεψε;» με τον πρωθυπουργό να απαντά ότι «Σίγουρα επέστρεψε». Υπενθύμισε ότι πριν από δέκα χρόνια τα ελληνικά ομόλογα είχαν επιτόκιο 9,5%, ενώ σήμερα «η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία» και παράγει πρωτογενή και δημοσιονομικά πλεονάσματα.

«Επομένως, κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι μια αξιοσημείωτη ιστορία ανατροπής. Είναι μια ιστορία που έχει στο επίκεντρο τη μακροοικονομική σταθερότητα. Η Ελλάδα πετυχαίνει όχι μόνο πρωτογενή αλλά και δημοσιονομικά πλεονάσματα. Υπό αυτή την έννοια, είμαστε η εξαίρεση στον κανόνα στην Ευρώπη. Αν κοιτάξετε τον αριθμό των χωρών που βρίσκονται επί του παρόντος υπό ευρωπαϊκή εποπτεία, αυτό λέει πολλά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες. Εμείς δεν βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. Παράγουμε πλεονάσματα που μας επιτρέπουν να μειώσουμε περαιτέρω τους φόρους, να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη και να δημιουργήσουμε έναν ενάρετο κύκλο όπου η ανάπτυξη αποφέρει περισσότερα έσοδα, γεγονός που μας επιτρέπει να μειώσουμε, εκ νέου, περισσότερους φόρους και να επενδύσουμε στις δημόσιες υπηρεσίες μας».

Κινδυνολογία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλήθηκε να απαντήσει για το πώς αντιμετωπίζει η Ελλάδα, «τις προκλήσεις του λαϊκισμού, ιδίως από την ακροδεξιά», με τον ίδιο να κινδυνολογεί: «Η Ελλάδα πειραματίστηκε με τον λαϊκισμό… και πληρώσαμε πολύ βαρύ τίμημα: ένα τρίτο μνημόνιο και, ουσιαστικά, καθυστερήσαμε την έξοδο μας από την κρίση κατά τέσσερα χρόνια».

Και συνέχισε να κινδυνολογεί λέγοντας πως στους πολίτες «πρέπει να τους υπενθυμίζουμε πώς ήταν τα πράγματα πριν από μια δεκαετία και την πρόοδο που έχουμε σημειώσει, γιατί καμία πρόοδος δεν είναι μη αναστρέψιμη σε μια δημοκρατία.».

Αναφέρθηκε παράλληλα στο στόχο «να κερδίσουμε ξανά στις κάλπες, γιατί αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξετε τις δημοσκοπήσεις, είμαστε πολύ μπροστά από το δεύτερο κόμμα. Βέβαια, είμαστε και στο έβδομο έτος διακυβέρνησης. Υπάρχουν εύλογες διαμαρτυρίες από τον κόσμο, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα που έχει ένα σχέδιο για τη χώρα».