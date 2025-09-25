science
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
H Microsoft προσθέτει μοντέλα της Antropic στον ψηφιακό βοηθό Copilot
AI 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:30

H Microsoft προσθέτει μοντέλα της Antropic στον ψηφιακό βοηθό Copilot

Η κίνηση της Microsoft αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη διαφοροποίηση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, η οποία βασιζόταν κυρίως σε μοντέλα της OpenAI

Γιώργος Πολύζος
ΚείμενοΓιώργος Πολύζος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Spotlight

«Το μέλλον της εργασίας δεν αφορά απλώς την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά την επιλογή του κατάλληλου ΑΙ εργαλείου για κάθε ανάγκη», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Microsoft με την οποία ανακοινώνει ότι για πρώτη φορά οι χρήστες του Microsoft 365 έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τον «εγκέφαλο» πίσω από τον ψηφιακό τους βοηθό, με τον ίδιο τρόπο που διαλέγουν μηχανή αναζήτησης ή ένα νέο smartphone.

Σύμφωνα με τη Microsoft, η νέα αυτή δυνατότητα αυξάνει την ευελιξία των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους και τους υποστηρίζει με στόχο πιο ακριβή, ταχύτερα, λεπτομερή και δημιουργικά αποτελέσματα χωρίς να απομακρύνονται από τα γνωστά περιβάλλοντα του Word, του Excel ή του Teams. Ουσιαστικά, οι  χρήστες του Microsoft 365 Copilot θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι ανάμεσα στα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, όπως είναι της OpenAI και της Anthropic.

Η νέα αναβάθμιση, τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα και δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να συντάσσουν αναφορές, να αναλύουν τάσεις ή να δημιουργούν επιχειρηματικές στρατηγικές, επιλέγοντας βάσει των αναγκών τους το καταλληλότερο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης.

Microsoft-OpenAI: Πολύπλοκες εταιρικές σχέσεις

Σημειώνεται ότι η Microsoft είναι ο κύριος επενδυτής στην OpenAI και εδώ και καιρό αποτελεί τον βασικό συνεργάτη cloud της startup εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης. Η χρήση περισσότερης τεχνολογίας από τον κύριο αντίπαλο της OpenAI, την Anthropic, αποτελεί ένδειξη των πολύπλοκων εταιρικών σχέσεων που δημιουργούνται γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η προσπάθεια αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη διαφοροποίηση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης για τη Microsoft, η οποία βασιζόταν κυρίως σε μοντέλα OpenAI για λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης στο Bing, τα Windows και άλλα προϊόντα. Στο πλαίσιο μιας στρατηγικής συνεργασίας, η Microsoft έχει επενδύσει περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια δολάρια στο OpenAI και το OpenAI λειτουργεί τα μοντέλα του στο cloud Azure, μεταξύ άλλων.

Από την άλλη πλευρά και η OpenAI έχει ασχοληθεί ενεργά με την επέκταση του καταλόγου των ισχυρών συνεργατών της. Τις τελευταίες εβδομάδες, η εταιρεία αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να αγοράσει υπολογιστική ισχύ από την Oracle, σε ένα deal που ανέρχεται στα 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, η OpenAI έχει συνάψει συμφωνία 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων και με την εταιρεία σχεδιασμού τσιπ Broadcom.

Αυτή την εβδομάδα, η κατασκευάστρια τσιπ Nvidia δήλωσε ότι θα επενδύσει έως και 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI, στο πλαίσιο μιας κοινής προσπάθειας να επενδυθούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα κέντρα δεδομένων.

Στενοί συνεργάτες, αλλά κάτι αλλάζει

Παρόλα αυτά, η Microsoft και η OpenAI παραμένουν στενοί συνεργάτες, αλλά φαίνεται ότι η μεταξύ τους συμφωνία αλλάζει. Πέρυσι, η Microsoft ανακοίνωσε ότι επέτρεπε στους μηχανικούς λογισμικού να λαμβάνουν βοήθεια κωδικοποίησης από την Anthropic και την Google για τα μοντέλα στον βοηθό συνομιλίας Copilot στο GitHub, και όχι μόνο από την OpenAI.

Η Anthropic, που ιδρύθηκε το 2021 από πρώην στελέχη της OpenAI, αποτιμήθηκε πρόσφατα από επενδυτές στα 183 δισεκατομμύρια δολάρια. Την ίδια ώρα η Microsoft παραμένει ο αποκλειστικός προμηθευτής cloud για τη διεπαφή προγραμματισμού της OpenAI στην οποία βασίζονται εφαρμογές τρίτων.

Το μοντέλο της Anthropic διατίθεται πλέον πρώτο στο Researcher, έναν πράκτορα του Microsoft 365 Copilot που μπορεί να συλλέγει και να αναλύει πληροφορίες και να δημιουργεί αναφορές, αναφέρει σχετικά το CNBC.

Οι εργαζόμενοι σε οργανισμούς που είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα Frontier της Microsoft, το οποίο παρέχει έγκαιρη πρόσβαση σε λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν πλέον να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν το μοντέλο συλλογισμού Claude Opus 4.1 της Anthropic, έναν τύπο μοντέλου που έχει σχεδιαστεί για να αναλύει πολύπλοκες εργασίες, ως εναλλακτική λύση στην ανταγωνιστική προσφορά της OpenAI στο Researcher.

Οι εταιρικοί χρήστες μπορούν πλέον να επιλέξουν να αξιοποιήσουν τα Claude Sonnet 4 και Claude Opus 4.1 της Anthropic κατά τη δημιουργία των δικών τους πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης με το εργαλείο Copilot Studio της Microsoft.

Εκτός από την ενσωμάτωση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων από περισσότερες εταιρείες, η Microsoft έχει ξεκινήσει να δοκιμάζει και το MAI-1-preview , το οποίο δημιούργησε εσωτερικά.

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κατασκευές
ΠΥΡΚΑΛ: Η κατάργηση των «μπόνους» δόμησης ξαναγράφει το σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο

ΠΥΡΚΑΛ: Η κατάργηση των «μπόνους» δόμησης ξαναγράφει το σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Η ψυχιατρική στην εποχή της τεχνολογίας: Υπάρχει τελικά η «ψύχωση της AI»;
Τεχνητή νοημοσύνη 22.09.25

Υπάρχει τελικά η «ψύχωση της AI»; Η ψυχιατρική στην εποχή της τεχνολογίας

Μια νέα πρόκληση αναδύεται για την ψυχιατρική κοινότητα, καθώς όλο και περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ψυχωτικά συμπτώματα έπειτα από συνομιλίες με chatbots τεχνητής νοημοσύνης (AI psychosis)

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Για να κατανοήσετε πώς η AI θα αναδιαμορφώσει την ανθρωπότητα, διαβάστε αυτό το γερμανικό παραμύθι
Ενοχή ή ενηλικίωση; 20.09.25

Για να κατανοήσετε πώς η AI θα αναδιαμορφώσει την ανθρωπότητα, διαβάστε αυτό το γερμανικό παραμύθι

Η AI θα αντικαταστήσει τη δημιουργικότητα με κάτι που θα μοιάζει περισσότερο με... μαγική ευχή σε ένα παραμύθι - Η πρόκληση για τις μελλοντικές γενιές είναι να αντιμετωπίσουν το αίσθημα κενού που αφήνει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τι θέλουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξουν; Μεγαλόπνοα σχέδια που ίσως να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα
AI 20.09.25

Τι θέλουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξουν; Μεγαλόπνοα σχέδια που ίσως να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα

Οι εταιρείες που κατασκευάζουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν ως σκοπό να φτιάξουν ένα υπερεργαλείο, ένα πλάνο που έχει αρκετά κωλύματα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Ιταλία, πρώτη στην ΕΕ που ψηφίζει νόμο για να βάλει όρια στην AI – Πότε επιβάλλει ποινές φυλάκισης
Μπαίνουν κανόνες 18.09.25

Η Ιταλία, πρώτη στην ΕΕ που ψηφίζει νόμο για να βάλει όρια στην AI – Πότε επιβάλλει ποινές φυλάκισης

Η νομοθεσία στην Ιταλία περιορίζει την πρόσβαση των παιδιών και επιβάλλει ποινές φυλάκισης για την επιβλαβή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι κανόνες που πρέπει οι γονείς να θέσουν μαζί με τα παιδιά τους για την χρήση της
Όρια αντί αποφυγής 14.09.25

Οι κανόνες που πρέπει οι γονείς να θέσουν μαζί με τα παιδιά τους για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Αντί να απαγορεύσετε σε ένα παιδί την τεχνητή νοημοσύνη μετατρέποντάς την σε «απαγορευμένο καρπό», μήπως είναι καλύτερα να θέσετε μαζί κάποιους όρους για την ασφαλή χρήση;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το NATO έχει όπλα, αλλά του λείπει κάτι που έχουν ακόμα οι Ρώσοι – Η Ελλάδα;
Υπάρχουν λύσεις 25.09.25

Το ΝΑΤΟ έχει όπλα, αλλά του λείπει κάτι που έχουν ακόμα οι Ρώσοι – Η Ελλάδα;

Αμερικανοί πρώην αξιωματούχοι προειδοποιούν πως χωρίς επαρκές, εκπαιδευμένο προσωπικό για να χειρίζεται πιο εξελιγμένο εξοπλισμό, η πρόσθετη χρηματοδότηση από NATO δεν θα μεταφραστεί σε αξιόπιστη αποτροπή έναντι της Ρωσίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Καυτές» αποκαλύψεις για τον Γιαμάλ: «Στο… τσακ δεν συνάντησα την προηγούμενη κοπέλα που είχε φέρει» (vids)
Ποδόσφαιρο 25.09.25

«Καυτές» αποκαλύψεις για τον Γιαμάλ: «Στο… τσακ δεν συνάντησα την προηγούμενη κοπέλα που είχε φέρει» (vids)

Η Φάτι Βάσκεθ αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά για τη σχέση της με τον ποδοσφαιριστή Λαμίν Γιαμάλ, δίνοντας τέλος σε μήνες εικασιών και φημών.

Σύνταξη
Εν μια νυκτί εξαφανίστηκε το άγαλμα του Τραμπ και του Έπσταϊν: Για φίμωση κάνουν λόγο οι καλλιτέχνες
Culture Live 25.09.25

Εν μια νυκτί εξαφανίστηκε το άγαλμα του Τραμπ και του Έπσταϊν: Για φίμωση κάνουν λόγο οι καλλιτέχνες

«Μας είχαν πει ότι αν υπάρξει ζήτημα, θα έχουμε 24 ώρες να το απομακρύνουμε μόνοι μας. Αντ' αυτού, συνεργεία εμφανίστηκαν μέσα στη νύχτα και κατέστρεψαν το έργο», καταγγέλλουν οι καλλιτέχνες για το άγαλμα

Σύνταξη
Φάμελλος: Η Κοκκινιά έγινε σύμβολο των αγώνων των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι στους ναζί και τον φασισμό
Πολιτική 25.09.25

Φάμελλος: Η Κοκκινιά έγινε σύμβολο των αγώνων των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι στους ναζί και τον φασισμό

«Και σήμερα είναι απαραίτητο να δηλώσουμε τη δέσμευσή μας στον αγώνα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία, αλλά και στον αγώνα για την Ειρήνη, η οποία αμφισβητείται» τόνισε ο κ. Φάμελλος

Σύνταξη
Μιλουτίνοφ: «Θα είναι εξαιρετικό να ξεκινήσουμε τη σεζόν με τίτλο – Χαρούμενος που έμεινα στον Ολυμπιακό»
Μπάσκετ 25.09.25

Μιλουτίνοφ: «Θα είναι εξαιρετικό να ξεκινήσουμε τη σεζόν με τίτλο – Χαρούμενος που έμεινα στον Ολυμπιακό»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε δηλώσεις στην αναχώρηση του Ολυμπιακού ενόψει του Super Cup στη Ρόδο, τονίζοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να ξεκινήσουν τη σεζόν με έναν τίτλο.

Σύνταξη
Στο νοσοκομείο με κάταγμα στη γνάθο οδηγός λεωφορείου που δέχτηκε επίθεση από επιβάτη
Αναζητείται ο δράστης 25.09.25

Στο νοσοκομείο με κάταγμα στη γνάθο οδηγός λεωφορείου που δέχτηκε επίθεση από επιβάτη

Ο οδηγός εκτελούσε το νυχτερινό δρομολόγιο Κηφισιά - Πειραιάς και σταμάτησε σε στάση για να κατέβει ένας επιβάτης, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία τον πλησίασε και άρχισε να τον γρονθοκοπεί

Σύνταξη
Λιόλιος: «Η θέλησή μας για τον Σπανούλη είναι να συνεχίσει στην Εθνική, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα»
Μπάσκετ 25.09.25

Λιόλιος: «Η θέλησή μας για τον Σπανούλη είναι να συνεχίσει στην Εθνική, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα»

Ο Βαγγέλης Λιόλιος μίλησε για τον Βασίλη Σπανούλη και έκανε σημαντική αποκάλυψη για το μέλλον του στην Εθνική Ελλάδας – Τι είπε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Σύνταξη
Θρίλερ στη Βοιωτία: «Μου ζήτησε να την πάρω μαζί μου στη Γερμανία» – Μαρτυρία φίλης της 62χρονης
Θρίλερ στη Βοιωτία 25.09.25

«Μου ζήτησε να την πάρω μαζί μου στη Γερμανία» - Τι είπε φίλη της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

Φίλη και γειτόνισσά της αποκαλύπτει τι της είπε η 62χρονη προτού μαθευτεί η υπόθεση αλλά και αφού η Αστυνομία ζήτησε να πάει στο σπίτι στη Βοιωτία και να δει την υπέργηρη μητέρα της

Σύνταξη
Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)
Euroleague 25.09.25

Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)

Ο Φρανκ Ντιλικινά φέρεται να είναι κοντά στον Ολυμπιακό, όμως η γαλλική ομοσπονδία προχώρησε σε μία κίνηση που δημιουργεί ερωτηματικά για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η «Σούπερ Σπάρτη» δεν τα κατάφερε…»
Επίνδυνος παραλληλισμός 25.09.25

Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η "Σούπερ Σπάρτη" δεν τα κατάφερε…»

Η επίκληση Αθήνας και Σπάρτης ταυτόχρονα από τον Νετανιάχου όχι μόνο είναι αντιφατική, αλλά αν ληφθεί σοβαρά τότε το Ισραήλ βαδίζει προς διάβρωση κράτους-κοινωνίας και, τελικά, στη στρατιωτική ήττα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν
«Συστημική ρεζέρβα» 25.09.25

Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν

Η μελέτη της ΕΚΤ δεν ορίζει ελάχιστο ποσό σε μετρητά που πρέπει να έχουν τα νοικοκυριά. Ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ποσό ανά άτομο σε κάθε σπίτι, για ώρα ανάγκης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»
Χάος 25.09.25

H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»

Σε μια πρόσφατη επίσκεψή της στη Βαρκελώνη, η Αμερικανίδα δημοσιογράφος και επίκουρη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Liz Pelly, μίλησε στην El País για,το πώς το streaming έσωσε τη βιομηχανία από την πειρατεία, αλλά όχι τους καλλιτέχνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο