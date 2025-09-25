H Microsoft προσθέτει μοντέλα της Antropic στον ψηφιακό βοηθό Copilot

«Το μέλλον της εργασίας δεν αφορά απλώς την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά την επιλογή του κατάλληλου ΑΙ εργαλείου για κάθε ανάγκη», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Microsoft με την οποία ανακοινώνει ότι για πρώτη φορά οι χρήστες του Microsoft 365 έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τον «εγκέφαλο» πίσω από τον ψηφιακό τους βοηθό, με τον ίδιο τρόπο που διαλέγουν μηχανή αναζήτησης ή ένα νέο smartphone.

Σύμφωνα με τη Microsoft, η νέα αυτή δυνατότητα αυξάνει την ευελιξία των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους και τους υποστηρίζει με στόχο πιο ακριβή, ταχύτερα, λεπτομερή και δημιουργικά αποτελέσματα χωρίς να απομακρύνονται από τα γνωστά περιβάλλοντα του Word, του Excel ή του Teams. Ουσιαστικά, οι χρήστες του Microsoft 365 Copilot θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι ανάμεσα στα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, όπως είναι της OpenAI και της Anthropic.

Η νέα αναβάθμιση, τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα και δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να συντάσσουν αναφορές, να αναλύουν τάσεις ή να δημιουργούν επιχειρηματικές στρατηγικές, επιλέγοντας βάσει των αναγκών τους το καταλληλότερο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης.

Microsoft-OpenAI: Πολύπλοκες εταιρικές σχέσεις

Σημειώνεται ότι η Microsoft είναι ο κύριος επενδυτής στην OpenAI και εδώ και καιρό αποτελεί τον βασικό συνεργάτη cloud της startup εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης. Η χρήση περισσότερης τεχνολογίας από τον κύριο αντίπαλο της OpenAI, την Anthropic, αποτελεί ένδειξη των πολύπλοκων εταιρικών σχέσεων που δημιουργούνται γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η προσπάθεια αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη διαφοροποίηση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης για τη Microsoft, η οποία βασιζόταν κυρίως σε μοντέλα OpenAI για λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης στο Bing, τα Windows και άλλα προϊόντα. Στο πλαίσιο μιας στρατηγικής συνεργασίας, η Microsoft έχει επενδύσει περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια δολάρια στο OpenAI και το OpenAI λειτουργεί τα μοντέλα του στο cloud Azure, μεταξύ άλλων.

Από την άλλη πλευρά και η OpenAI έχει ασχοληθεί ενεργά με την επέκταση του καταλόγου των ισχυρών συνεργατών της. Τις τελευταίες εβδομάδες, η εταιρεία αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να αγοράσει υπολογιστική ισχύ από την Oracle, σε ένα deal που ανέρχεται στα 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, η OpenAI έχει συνάψει συμφωνία 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων και με την εταιρεία σχεδιασμού τσιπ Broadcom.

Αυτή την εβδομάδα, η κατασκευάστρια τσιπ Nvidia δήλωσε ότι θα επενδύσει έως και 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI, στο πλαίσιο μιας κοινής προσπάθειας να επενδυθούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα κέντρα δεδομένων.

Στενοί συνεργάτες, αλλά κάτι αλλάζει

Παρόλα αυτά, η Microsoft και η OpenAI παραμένουν στενοί συνεργάτες, αλλά φαίνεται ότι η μεταξύ τους συμφωνία αλλάζει. Πέρυσι, η Microsoft ανακοίνωσε ότι επέτρεπε στους μηχανικούς λογισμικού να λαμβάνουν βοήθεια κωδικοποίησης από την Anthropic και την Google για τα μοντέλα στον βοηθό συνομιλίας Copilot στο GitHub, και όχι μόνο από την OpenAI.

Η Anthropic, που ιδρύθηκε το 2021 από πρώην στελέχη της OpenAI, αποτιμήθηκε πρόσφατα από επενδυτές στα 183 δισεκατομμύρια δολάρια. Την ίδια ώρα η Microsoft παραμένει ο αποκλειστικός προμηθευτής cloud για τη διεπαφή προγραμματισμού της OpenAI στην οποία βασίζονται εφαρμογές τρίτων.

Το μοντέλο της Anthropic διατίθεται πλέον πρώτο στο Researcher, έναν πράκτορα του Microsoft 365 Copilot που μπορεί να συλλέγει και να αναλύει πληροφορίες και να δημιουργεί αναφορές, αναφέρει σχετικά το CNBC.

Οι εργαζόμενοι σε οργανισμούς που είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα Frontier της Microsoft, το οποίο παρέχει έγκαιρη πρόσβαση σε λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν πλέον να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν το μοντέλο συλλογισμού Claude Opus 4.1 της Anthropic, έναν τύπο μοντέλου που έχει σχεδιαστεί για να αναλύει πολύπλοκες εργασίες, ως εναλλακτική λύση στην ανταγωνιστική προσφορά της OpenAI στο Researcher.

Οι εταιρικοί χρήστες μπορούν πλέον να επιλέξουν να αξιοποιήσουν τα Claude Sonnet 4 και Claude Opus 4.1 της Anthropic κατά τη δημιουργία των δικών τους πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης με το εργαλείο Copilot Studio της Microsoft.

Εκτός από την ενσωμάτωση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων από περισσότερες εταιρείες, η Microsoft έχει ξεκινήσει να δοκιμάζει και το MAI-1-preview , το οποίο δημιούργησε εσωτερικά.

Πηγή: OT.gr