Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
«Γκαφατζής» ο Εκιτικέ: Σκόραρε, έβγαλε τη φανέλα και… αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη (vid)
Ποδόσφαιρο 24 Σεπτεμβρίου 2025

«Γκαφατζής» ο Εκιτικέ: Σκόραρε, έβγαλε τη φανέλα και… αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη (vid)

Ο Εκιτικέ χάρισε στη Λίβερπουλ τη νίκη επί της Σαουθάμπτον στο Λιγκ Καπ, αλλά με τον πανηγυρισμό του είδε δεύτερη κίτρινη και θα χάσει το μεγάλο ματς με την αήττητη Κρίσταλ Πάλας.

Σύνταξη
Spotlight

Ο Ούγκο Εκιτικέ κατάφερε να κλέψει την παράσταση στο Άνφιλντ, όχι μόνο με το γκολ που χάρισε στη Λίβερπουλ την πρόκριση, αλλά και για την απερισκεψία του, αφού με απίστευτο τρόπο κατάφερε να άφησε την Λίβερπουλ με δέκα παίκτες και να χάσει την επερχόμενη «μάχη» με τη Κρίσταλ Πάλας.

Ο Γάλλος φορ μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στη Σαουθάμπτον για το Λιγκ Καπ, πήρε γρήγορα την πρώτη κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση, αλλά στο 85’ έβαλε το πολυπόθητο γκολ της νίκης (2-1), ο Εκιτικέ αποφάσισε να βγάλει τη φανέλα του πανηγυρίζοντας με αποτέλεσμα να πάρει δεύτερη κίτρινη, κόκκινη και αποβολή.

Ο πανηγυρισμός και η αποβολή του Εκιτικέ

Ο προπονητής του, Άρνε Σλοτ, δεν μάσησε τα λόγια του:«Και ήταν ηλίθιο. Ήταν. Η πρώτη κίτρινη κάρτα (για διαμαρτυρία) ήταν ήδη περιττή και, σε κάποιο βαθμό, ηλίθια, επειδή πρέπει να ελέγχεις τα συναισθήματά σου. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι όταν παίζεις στην Premier League, όταν είσαι ο αριθμός εννιά. Ο αμυντικός μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα, και αν τον τραβήξεις από τη φανέλα ή τον σπρώξεις λίγο, κερδίζεις φάουλ. Καλύτερα να ελέγξεις τα συναισθήματά σου. Αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, ας το κάνεις χωρίς να ρισκάρεις κίτρινη κάρτα».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Άντι Ρόμπερτσον, που χαρακτήρισε την αποβολή «ανόητη», τονίζοντας ότι ο συμπαίκτης του θα πάρει το μάθημά του.

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Με γενναία μερίσματα επιβραβεύουν τους μετόχους τους

Ελληνικές τράπεζες: Με γενναία μερίσματα επιβραβεύουν τους μετόχους τους

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Formula 1 24.09.25

Ferrari: Ο «εμφύλιος» Λεκλέρκ – Χάμιλτον και η κρίση στο Μαρανέλο

Το επεισόδιο στο Μπακού, όπου ο Λιούις Χάμιλτον αγνόησε τις οδηγίες της ομάδας και δεν επέστρεψε θέση στον Σαρλ Λεκλέρκ, φανέρωσε την αδυναμία της Ferrari να επιβάλει την τάξη στους πιλότους της

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Euroleague 24.09.25

Ο Ντιλικινά, η Παρτιζάν και τα ποσά που έχει δώσει ο Ολυμπιακός σε buy out

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να κλείσει τον Φρανκ Ντιλικινά, πληρώνοντας το buy out στην Παρτιζάν, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Τα 2.100.000 ευρώ που έχει δώσει από τον Φεβρουάριο.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ποδόσφαιρο 24.09.25

«Γκαφατζής» ο Εκιτικέ: Σκόραρε, έβγαλε τη φανέλα και… αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη (vid)

Ο Εκιτικέ χάρισε στη Λίβερπουλ τη νίκη επί της Σαουθάμπτον στο Λιγκ Καπ, αλλά με τον πανηγυρισμό του είδε δεύτερη κίτρινη και θα χάσει το μεγάλο ματς με την αήττητη Κρίσταλ Πάλας.

Σύνταξη
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Δύσκολη δοκιμασία με τον Αστέρα στην Τρίπολη για τον Ολυμπιακό – Με Παναιτωλικό η ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 24.09.25

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Δύσκολη δοκιμασία με τον Αστέρα στην Τρίπολη για τον Ολυμπιακό – Με Παναιτωλικό η ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Τρίπολη για να δώσει το πρώτο του παιχνίδι στη League Phase για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson με αντίπαλο τον Αστέρα (24/9, 17.00).

Σύνταξη
Μπενφίκα – Ρίο Άβε 1-1: Η ομάδα του Συλαϊδόπουλου «μπλόκαρε» Μουρίνιο και Παυλίδη με γκολάρα στις καθυστερήσεις (vid)
Ποδόσφαιρο 24.09.25

Μπενφίκα – Ρίο Άβε 1-1: Η ομάδα του Συλαϊδόπουλου «μπλόκαρε» Μουρίνιο και Παυλίδη με γκολάρα στις καθυστερήσεις (vid)

Ένα γκολ του Σουντάκοφ στο 86' φαινόταν πως θα έδινε στη Μπενφίκα του Μουρίνιο τη δύσκολη νίκη επί της Ρίο Άβε του Συλαϊδόπουλου, όμως ένα υπέροχο σουτ του Αντρέ Λουίς στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Σύνταξη
LIVE: Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 23.09.25

LIVE: Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης για την 6η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ο Γκριμάλντο έμεινε μέχρι να φύγει
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Ο Γκριμάλντο έμεινε μέχρι να φύγει

Ο Γκριμάλντο παραδέχθηκε ότι το καλοκαίρι σκέφτηκε να φύγει από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, όμως παρέμεινε επειδή «τουλάχιστον ένας χρόνος εδώ θα μου κάνει καλό, οπότε θα απολαύσω αυτή τη σεζόν»

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Μπενφίκα – Ρίο Άβε
Ποδόσφαιρο 23.09.25

LIVE: Μπενφίκα – Ρίο Άβε

LIVE: Μπενφίκα – Ρίο Άβε. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Μπενφίκα – Ρίο Άβε για την 1η αγωνιστική της Liga Portugal.

Σύνταξη
Σοβαρός τραυματισμός 20χρονου ναυτικού σε επιβατηγό πλοίο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του
Στον Πειραιά 24.09.25

Σοβαρός τραυματισμός 20χρονου ναυτικού σε επιβατηγό πλοίο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του

Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε την ώρα που το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι του Πειραιά - Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες

Σύνταξη
Έξαλλος ο Τραμπ με την επιστροφή Κίμελ – «Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που θέτει σε κίνδυνο το δίκτυο…»
Κόσμος 24.09.25

Έξαλλος ο Τραμπ με την επιστροφή Κίμελ – «Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που θέτει σε κίνδυνο το δίκτυο…»

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News του έδωσε πίσω τη δουλειά του», σχολίασε ο Τραμπ για την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ, εκτοξεύοντας παράλληλα απειλές κατά του δικτύου

Σύνταξη
Ferrari: Ο «εμφύλιος» Λεκλέρκ – Χάμιλτον και η κρίση στο Μαρανέλο
Formula 1 24.09.25

Ferrari: Ο «εμφύλιος» Λεκλέρκ – Χάμιλτον και η κρίση στο Μαρανέλο

Το επεισόδιο στο Μπακού, όπου ο Λιούις Χάμιλτον αγνόησε τις οδηγίες της ομάδας και δεν επέστρεψε θέση στον Σαρλ Λεκλέρκ, φανέρωσε την αδυναμία της Ferrari να επιβάλει την τάξη στους πιλότους της

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ολυμπιακός: Ο Ντιλικινά, η Παρτιζάν και τα ποσά που έχει δώσει σε buy out
Euroleague 24.09.25

Ο Ντιλικινά, η Παρτιζάν και τα ποσά που έχει δώσει ο Ολυμπιακός σε buy out

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να κλείσει τον Φρανκ Ντιλικινά, πληρώνοντας το buy out στην Παρτιζάν, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Τα 2.100.000 ευρώ που έχει δώσει από τον Φεβρουάριο.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Αποκάλυψη in: Τα εννιά στοιχεία- κλειδιά που δείχνουν νέες ύποπτες μεθοδεύσεις στο «θρίλερ της Βοιωτίας»
Ελλάδα 24.09.25

Αποκάλυψη in: Τα εννιά στοιχεία- κλειδιά που δείχνουν νέες ύποπτες μεθοδεύσεις στο «θρίλερ της Βοιωτίας»

Οι μεθοδεύσεις της 62χρονης διευθύντριας του ΚΕΠ, η πενταετής απουσία του γιού της , το σύστημα συνταγογράφησης, το «μυστικό του λάκκου» και οι μέθοδοι για να προσδιορισθεί ο χρόνος αλλά και η αιτία θανάτου της 91χρονης γυναίκας στη Βοιωτία

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Νομοσχέδιο βόμβα στις ΗΠΑ: Εξουσιοδοτεί τον Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση σε 60 χώρες
«Απίστευτα...» 24.09.25

Νομοσχέδιο βόμβα στις ΗΠΑ: Εξουσιοδοτεί τον Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση σε 60 χώρες

Αντλώντας έμπνευση από τον νόμο του Τζορτζ Μπους του 2001, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «μαγειρεύει» κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. προκαλώντας ανησυχία σε νομικούς και αμυντικούς αναλυτές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στις 300.000 οι κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα – Μεγάλες ελλείψεις σε αγροτικό τομέα και κατασκευές
Τεράστιες καθυστερήσεις 24.09.25

Στις 300.000 οι κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα - Μεγάλες ελλείψεις σε αγροτικό τομέα και κατασκευές

Οι ανάγκες στον τουρισμό αυξήθηκαν 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με τις ελλείψεις να φτάνουν τις 86.000 θέσεις εργασίας - Έως 6 με 8 μήνες οι καθυστερήσεις των μετακλήσεων από τρίτες χώρες

Σύνταξη
Hellenic Train: Χωρίς τρένα η Αλεξανδρούπολη – Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών
Ο λόγος 24.09.25

Hellenic Train: Χωρίς τρένα η Αλεξανδρούπολη – Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών

Η ακύρωση δρομολογίων των τρένων στην Αλεξανδρούπολη, οφείλεται σε βλάβη του τροχαίου υλικού μετά το χθεσινό συμβάν σύγκρουσης αμαξοστοιχίας με διερχόμενο όχημα, σύμφωνα με τη Hellenic Train.

Σύνταξη
Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο – Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία
Ζιγκ-ζαγκ 24.09.25

Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο - Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τα κατειλημμένα εδάφη της από τη Ρωσία με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αρχίζει και πάλι η δίκη για τις υποκλοπών – Στο εδώλιο οι 4 επιχειρηματίες που είχαν σχέση με το Predator
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

Αρχίζει και πάλι η δίκη για τις υποκλοπών – Στο εδώλιο οι 4 επιχειρηματίες που είχαν σχέση με το Predator

Μετά από σχεδόν δίμηνη διακοπή αρχίζει και πάλι η δίκη για το σκάνδαλο του Predator. Οι καθυστερήσεις στη μετάφραση του θεσπίσματος, οι στόχοι των παρακολουθήσεων και τα κενά στην έρευνα της δικαιοσύνης.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αυτολογοκρίθηκε – H πρώτη συλλογή του Demna για τη Gucci απευθύνεται στους ινσταγκράμερ
La Famiglia Collection 24.09.25

Αυτολογοκρίθηκε - H πρώτη συλλογή του Demna για τη Gucci απευθύνεται στους ινσταγκράμερ

Ο Γεωργιανός σχεδιαστής, που άφησε τον οίκο Balenciaga, μόλις παρουσίασε την πολυαναμενόμενη πρώτη του συλλογή για τον θρυλικό, ιταλικό οίκο Gucci, σε μια καμπάνια που φωτογραφήθηκε από την Catherine Opie –ωστόσο το χειροκρότημα του fashion crowd ήταν χλιαρό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν»: Η φρικιαστική ιστορία του κανίβαλου serial killer που στοιχειώνει την Αμερική
Stories 24.09.25

«Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν»: Η φρικιαστική ιστορία του κανίβαλου serial killer που στοιχειώνει την Αμερική

Ο Άλμπερτ Φις, ήταν ένας από τους πιο διαβόητους Αμερικανούς serial killer του 20ου αιώνα, στον οποίο δόθηκαν διάφορα ονόματα όπως «Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν», «Ο γκρι άνθρωπος» και «Ο μανιακός του φεγγαριού»

Σύνταξη
Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία
Ελληνοαμερικανοί 24.09.25

Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία

Ο πρόεδρος του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (AHI), Νικ Λαρυγγάκης, στην επιστολή του ζητά από τον Τραμπ να υιοθετήσει αυστηρή στάση απέναντι στην Τουρκία.

Σύνταξη
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Δύσκολη δοκιμασία με τον Αστέρα στην Τρίπολη για τον Ολυμπιακό – Με Παναιτωλικό η ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 24.09.25

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Δύσκολη δοκιμασία με τον Αστέρα στην Τρίπολη για τον Ολυμπιακό – Με Παναιτωλικό η ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Τρίπολη για να δώσει το πρώτο του παιχνίδι στη League Phase για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson με αντίπαλο τον Αστέρα (24/9, 17.00).

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
