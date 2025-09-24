«Γκαφατζής» ο Εκιτικέ: Σκόραρε, έβγαλε τη φανέλα και… αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη (vid)

Ο Ούγκο Εκιτικέ κατάφερε να κλέψει την παράσταση στο Άνφιλντ, όχι μόνο με το γκολ που χάρισε στη Λίβερπουλ την πρόκριση, αλλά και για την απερισκεψία του, αφού με απίστευτο τρόπο κατάφερε να άφησε την Λίβερπουλ με δέκα παίκτες και να χάσει την επερχόμενη «μάχη» με τη Κρίσταλ Πάλας.

Ο Γάλλος φορ μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στη Σαουθάμπτον για το Λιγκ Καπ, πήρε γρήγορα την πρώτη κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση, αλλά στο 85’ έβαλε το πολυπόθητο γκολ της νίκης (2-1), ο Εκιτικέ αποφάσισε να βγάλει τη φανέλα του πανηγυρίζοντας με αποτέλεσμα να πάρει δεύτερη κίτρινη, κόκκινη και αποβολή.

Ο πανηγυρισμός και η αποβολή του Εκιτικέ

Hugo Ekitike forgot that he had already received a yellow card and took off his shirt right after scoring a goal. A moment later, he looked at the second yellow cardboard box and flew off the field. 😂😂😂😂😂😂

pic.twitter.com/9K8WBGTp2A — Epic Red Cards (@epicredcards) September 23, 2025

Ο προπονητής του, Άρνε Σλοτ, δεν μάσησε τα λόγια του:«Και ήταν ηλίθιο. Ήταν. Η πρώτη κίτρινη κάρτα (για διαμαρτυρία) ήταν ήδη περιττή και, σε κάποιο βαθμό, ηλίθια, επειδή πρέπει να ελέγχεις τα συναισθήματά σου. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι όταν παίζεις στην Premier League, όταν είσαι ο αριθμός εννιά. Ο αμυντικός μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα, και αν τον τραβήξεις από τη φανέλα ή τον σπρώξεις λίγο, κερδίζεις φάουλ. Καλύτερα να ελέγξεις τα συναισθήματά σου. Αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, ας το κάνεις χωρίς να ρισκάρεις κίτρινη κάρτα».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Άντι Ρόμπερτσον, που χαρακτήρισε την αποβολή «ανόητη», τονίζοντας ότι ο συμπαίκτης του θα πάρει το μάθημά του.