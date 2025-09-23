Απρόοπτα για τον Τραμπ στη Γ.Σ του ΟΗΕ – Κόλλησε η κυλιόμενη σκάλα, χάλασε ο τηλεπροβολέας [βίντεο]

Απρόοπτα σημάδεψαν την άφιξη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Πρώτα η κυλιόμενη σκάλα μετά ο τηλεοπτικός προβολέας.

Συγκεκριμένα, κατά την είσοδό του στο κτίριο του ΟΗΕ, η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε ξαφνικά, αναγκάζοντας τον ίδιο και τη σύζυγό του, Μελάνια, να συνεχίσουν ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια.

Ο αμερικανός πρόεδρος χαμογέλασε και έδειξε τον μπλοκαρισμένο μηχανισμό καθώς οι δημοσιογράφοι τον ρωτούσαν. Δεν απάντησε σε καμία από τις ερωτήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σχετικά με τη συνομιλία του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στη συνέχεια ο Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση κατηγορώντας τον ΟΗΕ για αδράνεια στην επίλυση των παγκόσμιων συγκρούσεων.

NOW – Escalator at UN headquarters immediately stops as Trump and Melania step on it shortly after arriving. pic.twitter.com/8nlUkDoQxm — Disclose.tv (@disclosetv) September 23, 2025

Καθώς ο Αμερικανός ηγέτης ξεκινούσε την ομιλία του, ο τηλεπροβολέας του ήταν απενεργοποιημένος.

«Το μόνο που πήρα από τον ΟΗΕ ήταν ένα χαλασμένο τηλεοπτικό υποβολέα και μια κυλιόμενη σκάλα», σχολίασε ο Τραμπ.

«Δεν με πειράζει να κάνω την ομιλία χωρίς τηλεοπτικό υποβολέα, γιατί δεν λειτουργεί», είπε ο Τραμπ προκαλώντας γέλια. Πρόσθεσε ότι όποιος χειρίζεται τον τηλεοπτικό υποβολέα «θα έχει σοβαρά προβλήματα».

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη της ομιλίας του, ο Τραμπ φάνηκε να διαβάζει το κείμενο της ομιλίας του.