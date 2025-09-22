newspaper
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Χαρίτσης: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν – Τι θα κάνει η κυβέρνηση;
Πολιτική Γραμματεία 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:06

Χαρίτσης: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν – Τι θα κάνει η κυβέρνηση;

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για τον κίνδυνο να χαθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις, εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί η αγάπη μπορεί να μας φέρνει… υπνηλία;

Γιατί η αγάπη μπορεί να μας φέρνει… υπνηλία;

Spotlight

Επικαλούμενος τα δημοσιεύματα για την επιστολή-τελεσίγραφο της Κομισιόν, με την οποία απειλεί με «κόψιμο» των αγροτικών επιδοτήσεων, ο Αλέξης Χαρίτσης υπέβαλε επίκαιρη ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την επιστολή, που εστάλη στον απόηχο του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σχέδιο που προτείνει η χώρα μας για τις αγροτικές επιδοτήσεις δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ελλείψεων και δεν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές διατάξεις. Και αν έως τις 2 Νοεμβρίου δεν έχει υποβάλει νέο, η χώρα κινδυνεύει να απωλέσει πόρους.

Η ερώτηση του Αλέξη Χαρίτση

Ο Αλέξης Χαρίτσης, απευθυνόμενος στον Κώστα Τσιάρα, επισημαίνει ότι «από τις 10 Σεπτεμβρίου 2024 ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τεθεί σε καθεστώς επιτήρησης για 12 μήνες λόγω σοβαρών ελλείψεων στη συμμόρφωση του οργανισμού πληρωμών με τα κριτήρια του Κανονισμού 2022/127».

Και προσθέτει ότι, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της DG AGRI, «ο ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσίαζε σοβαρές αδυναμίες στη δομή, στην εξειδίκευση του προσωπικού, στο σύστημα εσωτερικών ελέγχων, με καθυστερήσεις και έλλειψη σαφήνειας στις αρμοδιότητες, καθώς και ανεπαρκείς ελέγχους σε δαπάνες». Παράλληλα, εντοπίστηκαν σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση οφειλών, με καθυστερήσεις και λάθη στη διαδικασία ανάκτησης σημαντικών ποσών.

Ο κ. Χαρίτσης υπογραμμίζει ότι «η χώρα είχε υποχρέωση να υποβάλει Σχέδιο Δράσης για την αποκατάσταση των ελλείψεων έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2025. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, η DG AGRI έκρινε ότι το Σχέδιο και οι συμπληρωματικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν στις 2 Ιουνίου 2025 είναι ανεπαρκείς, θέτοντας σε κίνδυνο τις πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων».

«Επιπλέον», προσθέτει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, «η κυβέρνηση προχώρησε στην κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ χωρίς να έχει υπάρξει επίσημη κοινοποίηση του σχετικού νομικού πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έγκριση της συμβατότητάς του με την Κοινή Αγροτική Πολιτική».

Έπειτα από όλα αυτά, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ερωτά τον αρμόδιο υπουργό:

– Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες και διορθωτικά μέτρα θα προβεί προκειμένου να καλυφθούν όλες οι σοβαρές ελλείψεις που επισημαίνει η DG AGRI και να αποφευχθεί η αναστολή πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων, και εντός ποιας προθεσμίας;

– Έχει συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ;

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Αγορές: Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Είναι τελικά στο χέρι μας;

Ευτυχία: Είναι τελικά στο χέρι μας;

World
Nvidia: Eπενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Nvidia: Eπενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΟΠΕΚΕΠΕ: Το υπόμνημα Μυλωνάκη που έγινε ενημερωτικό σημείωμα και τελικά non paper – «Δεν ενημέρωσα κανέναν»
«Δεν είχα γνώση» 22.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το υπόμνημα Μυλωνάκη που έγινε ενημερωτικό σημείωμα και τελικά non paper – «Δεν ενημέρωσα κανέναν»

«Ο συντάκτης του δεν είναι στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά συνεργάτης μας στη προεδρεία κυβέρνησης. Είναι ένα είδος non paper», είπε στη Βουλή ο Γιώργος Μυλωνάκης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γεραπετρίτης: Αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία οι ρωσικές παραβιάσεις σε Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία
Παραβίαση διεθνούς δικαίου 22.09.25

Γεραπετρίτης: Αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία οι ρωσικές παραβιάσεις σε Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία

Η Ελλάδα καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στην παρέμβασή του στη συνεδρίαση του Σ.Α. του ΟΗΕ για τις απειλές στην ειρήνη και ασφάλεια.

Σύνταξη
Τέμπη: Προβληματίζει η επάρκεια της απόρριψης από τη δικαιοσύνη του αιτήματος εκταφής
Πολιτική 22.09.25

Τέμπη: Προβληματίζει η επάρκεια της απόρριψης από τη δικαιοσύνη του αιτήματος εκταφής

Η νομικός και πρώην μέλος της ΑΔΑΕ, Αικατερίνη Παπανικολάου, γράφει περί του αιτήματος εκταφής από συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, σχολιάζει την απορριπτική στάση της Δικαιοσύνης και καταλήγει στην κάθαρση, ως μονόδρομο απέναντι στην ύβρι....

Αικατερίνη Παπανικολάου
Δημοσκοπήσεις: Κόκκινες κάρτες στην κυβέρνηση για ακρίβεια και διαφθορά – Χαμηλός βαθμός στις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Ρευστό σκηνικό 22.09.25

Δημοσκοπήσεις: Κόκκινες κάρτες στην κυβέρνηση για ακρίβεια και διαφθορά – Χαμηλός βαθμός στις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν επίσης τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό και την αλλαγή ισορροπίας αν έφτιαχναν κόμματα οι Τσίπρας και Σαμαράς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Η κτηνοτροφία καταρρέει, η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη» – Τα μέτρα που προτείνει για την ευλογιά
Δηλώσεις Γκαρά 22.09.25

«Η κτηνοτροφία καταρρέει, η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη»: Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ευλογιά

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να δράσει άμεσα, διαφορετικά η ευθύνη για τον αφανισμό ενός ολόκληρου κλάδου θα είναι αποκλειστικά δική της»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε μία διαδικασία – παρωδία – Αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο
Πολιτική Γραμματεία 22.09.25

Ανδρουλάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε μία διαδικασία – παρωδία – Αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο

«Ήταν τέτοια η προχειρότητα της κυβερνητικής πλειοψηφίας» τονίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης που στις κλήσεις μαρτύρων - όπως είπε - συμπεριέλαβε ακόμη και νεκρούς υπουργούς και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Τέμπη: Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση – Αναφαίρετο δικαίωμα των συγγενών να ζητήσουν εκταφή, λέει η αντιπολίτευση
Αντιπαράθεση 22.09.25

Στοιχειώνουν την κυβέρνηση τα Τέμπη - Αναφαίρετο δικαίωμα των συγγενών να ζητήσουν εκταφή, λέει η αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα Τέμπη και την μη ικανοποίηση της απαίτησης συγγενών των θυμάτων για εκταφή τον σορών.

Σύνταξη
Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη
Διπλωματία 22.09.25

Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή
Πολιτική 22.09.25

Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή

Αναθερμαίνεται το φλερτ Φάμελλου – Χαρίτση, ο Δούκας ζητά δέσμευση από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για συγκυβέρνηση μόνο των προοδευτικών, ένα «κόμμα Καρυστιανού» αναδιατάσσει οριζόντια το σκηνικό.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Φάμελλος: Η σιωπή για τη Γάζα είναι συνενοχή – Άμεση αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 21.09.25

Φάμελλος: Η σιωπή για τη Γάζα είναι συνενοχή – Άμεση αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης

Πρωτοβουλίες, με πρώτη πράξη την αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης, ζητά από την ελληνική κυβέρνηση ο Σωκράτης Φάμελλος. «Ο όλεθρος πρέπει να σταματήσει άμεσα», λέει για τη Γάζα.

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Πασχίζει να μαζέψει το κόμμα του, αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Πασχίζει να μαζέψει το κόμμα του, αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά

Ο Κυρ. Μητσοτάκης με «μασάζ» στους βουλευτές του προσπαθεί να τους πείσει να βάλουν πλάτη για να σωθεί η παρτίδα που φαίνεται χαμένη, ενώ αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά που μετά την εμφατική επιστροφή του στις πολιτικές παρεμβάσεις φαντάζει πιο κοντά.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ
Πολιτική 21.09.25

Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ

«Έχουμε μια συμπεριφορά της ΝΔ απέναντι στους θεσμούς, απέναντι στο πολιτικό σύστημα, απέναντι στο κράτος Δικαίου, που είναι απολύτως αυταρχική και περιφρονητική» τόνισε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη
Πολιτική 21.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη

Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για 7η ημέρα ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πώς το Ισραήλ, μέρα με την μέρα, χάνει την κοινή γνώμη των ΗΠΑ
Κόσμος 22.09.25

Πώς το Ισραήλ, μέρα με την μέρα, χάνει την κοινή γνώμη των ΗΠΑ

Όσο ο πόλεμος στη Γάζα συνεχίζεται, το Ισραήλ συνεχίζει να χάνει υποστηρικτές στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ, το μόνο πράγμα που την κρατά μακριά από τη μοίρα που υπέστη η Νότια Αφρική κατά το Άπαρτχαϊντ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τάρα Ριντ: Η Αμερικανίδα που κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική κακοποίηση έγινε Ρωσίδα πολίτης
Τάρα Ριντ 22.09.25

Η Αμερικανίδα που κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική κακοποίηση έγινε Ρωσίδα πολίτης

Η Τάρα Ριντ, η οποία είχε κατηγορήσει τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική επίθεση τη δεκαετία του 1990, απέκτησε πρόσφατα ρωσική υπηκοότητα. Η αιτία παραμένει ακόμα ασαφής

Σύνταξη
Οργή στο Χόλιγουντ: Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ντε Νίρο ανάμεσα στους 400 και πλέον σταρ που καταδικάζουν τη Disney για τον Κίμελ 
«Είναι Ταλιμπάν» 22.09.25

Οργή στο Χόλιγουντ: Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ντε Νίρο ανάμεσα στους 400 και πλέον σταρ που καταδικάζουν τη Disney για τον Κίμελ 

Οι ισχυροί σταρ του Χόλιγουντ υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή που καταδικάζει την απόφαση της Disney να αναστείλει επ’ αόριστον την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. Η επιστολή είναι και η απάντηση τους στις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ψυχιατρική στην εποχή της τεχνολογίας: Υπάρχει τελικά η «ψύχωση της AI»;
Τεχνητή νοημοσύνη 22.09.25

Υπάρχει τελικά η «ψύχωση της AI»; Η ψυχιατρική στην εποχή της τεχνολογίας

Μια νέα πρόκληση αναδύεται για την ψυχιατρική κοινότητα, καθώς όλο και περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ψυχωτικά συμπτώματα έπειτα από συνομιλίες με chatbots τεχνητής νοημοσύνης (AI psychosis)

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χαμάς: Στη δημοσιότητα νέο βίντεο με Ισραηλινό όμηρο που κρατείται στη Γάζα
Κόσμος 22.09.25

Στη δημοσιότητα νέο βίντεο της Χαμάς με Ισραηλινό όμηρο που κρατείται στη Γάζα

Ο νεαρός άνδρας ονομάζεται Αλόν Οχέλ και είναι 24 ετών, εμφανίζεται σε βίντεο της Χαμάς για δεύτερη φορά από τις αρχές του μήνα. Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του βίντεο

Σύνταξη
Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Ο Βιεϊρίνια τιμήθηκε από τον Γκαγκάτση για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο (vids)
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Ο Βιεϊρίνια τιμήθηκε από τον Γκαγκάτση για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο (vids)

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης τίμησε τον Αντρέ Βιεϊρίνια στα βραβεία ΠΣΑΠΠ για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο – Βραβεύτηκαν επίσης και οι Νίνης, Ζέκα, Φετφατζίδης.

Σύνταξη
Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι
On Field 22.09.25

Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι

Η αγγλική ομάδα δεν έχει νίκη μετά από πέντε αγωνιστικές στην Πρέμιερ Λιγκ και μια κίνηση του Ουνάι Έμερι προκάλεσε όργιο φημών, αναφορικά με το μέλλον του Ισπανού στον πάγκο των «χωριατών»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κολλέγιο της Φλόριντα ανακοινώνει την ανέγερση αγάλματος του δολοφονηθέντα ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ
Ή άγαλμα ή πρόστιμο 22.09.25

Κολλέγιο της Φλόριντα ανακοινώνει την ανέγερση αγάλματος του δολοφονηθέντα ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ

Το New College της Φλόριντα, το οποίο πριν δύο χρόνια άλλαξε διοίκηση και πήρε συντηρητική κατεύθυνση, ανακοίνωσε ότι θα «τιμήσει» τον Τσάρλι Κερκ με την ανέγερση ενός αγάλματος του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν
Ποδόσφαιρο 22.09.25

LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν για την 5η αγωνιστική της Ligue 1.

Σύνταξη
Το ΑΕΠ αυξάνεται, οι Έλληνες φτωχαίνουν – 4 συν μία 1 ερωταπαντήσεις για τα παράδοξα της ελληνικής οικονομίας
ΕΚΚΕ 22.09.25

Το ΑΕΠ αυξάνεται, οι Έλληνες φτωχαίνουν – 4 συν μία 1 ερωταπαντήσεις για τα παράδοξα της ελληνικής οικονομίας

Γιατί η αύξηση του ΑΕΠ δεν σημαίνει βελτίωση του βιοτικού επιπέδου; Πώς αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο; Ο διευθυντής ερευνών του ΕΚΚΕ μιλάει για τις 4+1 πληγές της ελληνικής οικονομίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρώπη: Η ακραία ζέστη συνδέεται με τον θάνατο σχεδόν 63.000 ανθρώπων το καλοκαίρι του 2024
Πρόβλημα δημόσιας υγείας 22.09.25

Ευρώπη: Η ακραία ζέστη συνδέεται με τον θάνατο σχεδόν 63.000 ανθρώπων το καλοκαίρι του 2024

Ακόμη μία έρευνα επιβεβαιώνει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη. Η ακραία ζέστη προκαλεί θανάτους, καθώς τα καλοκαίρια γίνονται όλο και πιο ζεστά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λαοθάλασσα στην Ιταλία για τη Γάζα – Μπλόκο σε δρόμους, λιμάνια και σχολεία
«Μπλόκο σε όλα» 22.09.25

Λαοθάλασσα στην Ιταλία για τη Γάζα – Μπλόκο σε δρόμους, λιμάνια και σχολεία

Από το Μιλάνο έως το Παλέρμο και από τη Ρώμη έως τη Γένοβα και το Λιβόρνο, οι Ιταλοί βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν την πολιτική και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Σύνταξη
Βοιωτία: «Έκανα λάθος» λέει τώρα η 62χρονη – Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της μητέρας της
Ελλάδα 22.09.25

Βοιωτία: «Έκανα λάθος» λέει τώρα η 62χρονη – Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της μητέρας της

Πολλά είναι τα ερωτήματα τόσο για το πώς πέθανε η ηλικιωμένη γυναίκα αλλά και για τον ρόλο άλλων προσώπων γύρω από την 62χρονη που έκρυψε τον θάνατο της μητέρας της και την έθαψα δίπλα στο σπίτι της

Σύνταξη
Ισραήλ: O στολίσκος Global Sumud Flotilla δεν θα φτάσει ποτέ στη Γάζα, δεν θα το επιτρέψουμε
Υπουργείο Εξωτερικών 22.09.25

Ισραήλ: O στολίσκος Global Sumud Flotilla δεν θα φτάσει ποτέ στη Γάζα, δεν θα το επιτρέψουμε

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla, που αποτελείται από δεκάδες σκάφη, σκοπεύει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει τρόφιμα και ανθρωπιστικά εφόδια στον θύλακα

Σύνταξη
Αποκλειστικό Reuters: Πλησιάζουν οι κυρώσεις Τραμπ ενάντια στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
Αποκλειστικό Reuters 22.09.25

Πλησιάζουν οι κυρώσεις Τραμπ ενάντια στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν κυρώσεις, ήδη από αυτή την εβδομάδα, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ως αντίποινα για τις έρευνες σχετικά με τα ισραηλινά εγκλήματα πολέμου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σάρα Φέργκιουσον: Αντιδράσεις και καθαίρεση από τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν – «Σπουδαίος φίλος»
Δηλητήριο 22.09.25

Σάρα Φέργκιουσον: Αντιδράσεις και καθαίρεση από τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν – «Σπουδαίος φίλος»

Η Σάρα Φέργκιουσον, δούκισσα του Γιορκ και πρώην συζύγος του πρίγκιπα Άντριου έχει προκαλέσει σάλο στη Βρετανία μετά τις αποκαλύψεις των email της στον Τζέφρι Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεσόγειος: Το ακριβό νεκροταφείο μεταναστών – Η αποτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα σύνορα
Κόσμος 22.09.25

Μεσόγειος: Το ακριβό νεκροταφείο μεταναστών – Η αποτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα σύνορα

Παρά τα υπέρογκα ποσά που δαπανώνται για την επιτήρηση και την καταστολή, οι ευρωπαϊκές πολιτικές αποτυγχάνουν, με αποτέλεσμα οι θάνατοι των μεταναστών στη Μεσόγειο να αυξάνονται συνεχώς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έκαναν graffiti τον Ζοσέ Μουρίνιο στη Λισαβόνα (pic)
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Έκαναν graffiti τον Ζοσέ Μουρίνιο στη Λισαβόνα (pic)

Οπαδοί της Μπενφίκα θέλοντας να δείξουν την εκτίμησή τους προς τον Ζοσέ Μουρίνιο έφτιαξαν ένα εντυπωσιακό «graffiti», λίγες μέρες μετά την επιστροφή του στον πάγκο της Μπενφίκα μετά από 25 χρόνια.

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο