Χαρίτσης: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν – Τι θα κάνει η κυβέρνηση;

Επικαλούμενος τα δημοσιεύματα για την επιστολή-τελεσίγραφο της Κομισιόν, με την οποία απειλεί με «κόψιμο» των αγροτικών επιδοτήσεων, ο Αλέξης Χαρίτσης υπέβαλε επίκαιρη ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την επιστολή, που εστάλη στον απόηχο του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σχέδιο που προτείνει η χώρα μας για τις αγροτικές επιδοτήσεις δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ελλείψεων και δεν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές διατάξεις. Και αν έως τις 2 Νοεμβρίου δεν έχει υποβάλει νέο, η χώρα κινδυνεύει να απωλέσει πόρους.

Η ερώτηση του Αλέξη Χαρίτση

Ο Αλέξης Χαρίτσης, απευθυνόμενος στον Κώστα Τσιάρα, επισημαίνει ότι «από τις 10 Σεπτεμβρίου 2024 ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τεθεί σε καθεστώς επιτήρησης για 12 μήνες λόγω σοβαρών ελλείψεων στη συμμόρφωση του οργανισμού πληρωμών με τα κριτήρια του Κανονισμού 2022/127».

Και προσθέτει ότι, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της DG AGRI, «ο ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσίαζε σοβαρές αδυναμίες στη δομή, στην εξειδίκευση του προσωπικού, στο σύστημα εσωτερικών ελέγχων, με καθυστερήσεις και έλλειψη σαφήνειας στις αρμοδιότητες, καθώς και ανεπαρκείς ελέγχους σε δαπάνες». Παράλληλα, εντοπίστηκαν σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση οφειλών, με καθυστερήσεις και λάθη στη διαδικασία ανάκτησης σημαντικών ποσών.

Ο κ. Χαρίτσης υπογραμμίζει ότι «η χώρα είχε υποχρέωση να υποβάλει Σχέδιο Δράσης για την αποκατάσταση των ελλείψεων έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2025. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, η DG AGRI έκρινε ότι το Σχέδιο και οι συμπληρωματικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν στις 2 Ιουνίου 2025 είναι ανεπαρκείς, θέτοντας σε κίνδυνο τις πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων».

«Επιπλέον», προσθέτει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, «η κυβέρνηση προχώρησε στην κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ χωρίς να έχει υπάρξει επίσημη κοινοποίηση του σχετικού νομικού πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έγκριση της συμβατότητάς του με την Κοινή Αγροτική Πολιτική».

Έπειτα από όλα αυτά, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ερωτά τον αρμόδιο υπουργό:

– Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες και διορθωτικά μέτρα θα προβεί προκειμένου να καλυφθούν όλες οι σοβαρές ελλείψεις που επισημαίνει η DG AGRI και να αποφευχθεί η αναστολή πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων, και εντός ποιας προθεσμίας;

– Έχει συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ;