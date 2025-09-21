sports betsson
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ κυριαρχούν στα ντέρμπι: Τα δύο σερί, το 60% των νικών και τα 43 γκολ (vids)
Ποδόσφαιρο 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:13

Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ κυριαρχούν στα ντέρμπι: Τα δύο σερί, το 60% των νικών και τα 43 γκολ (vids)

Αήττητο 7 αγώνων και 3 σερί νίκες έχει ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό επί Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκο τεχνικό να έχει δημιουργήσει γενικά τρομερή παράδοση στα ελληνικά ντέρμπι - Τα «ερυθρόλευκα» στατιστικά της κυριαρχίας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ζεστασιά στο σπίτι, ευεξία στη ζωή: Το μυστικό του “coziness effect”

Ζεστασιά στο σπίτι, ευεξία στη ζωή: Το μυστικό του “coziness effect”

Spotlight

Με 60,8% ποσοστό νικών στα ντέρμπι κόντρα σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, είναι ασφαλές να ειπωθεί πώς στην εποχή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός κυριαρχεί επί του ανταγωνισμού. Και σε… συνολικό επίπεδο, αφού άλλωστε προέρχεται από ένα ιστορικό νταμπλ και ένα ευρωπαϊκό την τελευταία διετία, αλλά και σε επί μέρους αποτελέσματα, με πολλές, σημαντικές και μεγάλες σε έκταση νίκες απέναντι στους άλλους τρεις του ελληνικού Big-4.

Το βράδυ της Κυριακής (21:00), ο Ολυμπιακός πλέον φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για το πρώτο μεγάλο ντέρμπι και της νέας σεζόν που ξεκίνησε, με στόχο -τι άλλο- να συνεχίσει αυτά τα τρομερά σερί που «τρέχει» κόντρα στους μεγάλους αντιπάλους του και συγκεκριμένα τον «αιώνιο».

Ειδικά απέναντι στους «πράσινους», που με τη σειρά τους θέλουν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα στη μετά-Βιτόρια εποχή, ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τρέχει ένα αήττητο σερί 7 αγώνων. Τελευταία ήττα του «Μέντι» σε «ντέρμπι αιωνίων» ήταν το 1-3 της 1ης αγωνιστικής των πλέι-οφ της σεζόν 2023-24. Έκτοτε, ακολούθησαν 4 ισοπαλίες και 3 νίκες – στα ισάριθμα τρία τελευταία παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Η δε συνολική παράδοση του Μεντιλίμπαρ με τον Παναθηναϊκό είναι αυτό το 3-4-1 σε 8 αγώνες, με γκολ 11-9 υπέρ των «ερυθρόλευκων».

Το ντέρμπι κόντρα στον Κόντη και το… 2-0

Πριν από 16 μήνες, ξανά στη Λεωφόρο, Χρήστος Κόντης και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχαν κοντραριστεί για πρώτη φορά σε «ντέρμπι αιωνίων». Ήταν 19 Μαΐου 2024, ένα δεκαήμερο πριν τον ιστορικό τελικό της OPAP Arena και την κατάκτηση του Europa Conference League απέναντι στη Φιορεντίνα. Στο συγκεκριμένο ματς, ο Ολυμπιακός ήθελε αποτέλεσμα -έστω την ισοπαλία- για να εξασφαλίσει το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο και την έξοδο στο Europa League, αφού ακόμη εκκρεμούσε το αποτέλεσμα του τελικού.

Σε περίπτωση ήττας στη Λεωφόρο τότε και ήττας στον τελικό της Νέας Φιλαδέλφεια, ο Ολυμπιακός θα έπαιζε στα προκριματικά του Conference την επόμενη σεζόν, αλλά τελικά πήρε και τα δύο αποτελέσματα που ήθελε. Κοινό σημείο στο ντέρμπι του τότε και του τώρα, η αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό. Φρέσκος και τότε στον πράσινο πάγκο ο Κόντης, έχοντας διαδεχθεί τον Φατίχ Τερίμ, όπως τώρα τον Ρουί Βιτόρια. Το «τριφύλλι» ήθελε επίσης αποτέλεσμα για να διατηρήσει μέσω πρωταθλήματος τις ελπίδες του για έξοδο στην Ευρώπη και αυτό φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Παναθηναϊκός έχασε πολλές ευκαιρίες για γκολ, προηγήθηκε 2-0 με Μπακασέτα και Μπερνάρ αλλά στη συνέχεια «μίλησε» ο Ντάνιελ Ποντένσε. Με μια μαγική ενέργεια και πλασέ παγκόσμιας κλάσης είχε αρχικά μειώσει σε 2-1 στο 73′ και έπειτα έδωσε την ασίστ στο γκολ-ισοφάρισης του Γιόβετιτς για το τελικό 2-2 που έδινε στον Ολυμπιακό το εισιτήριο για το Europa.

Αυτή η ισοπαλία στο ντέρμπι αιωνίων πάντως δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Μεντιλίμπαρ αντιμετώπισε τον Κόντη, αφού δύο μήνες νωρίτερα (3/3/2024), ο Ολυμπιακός είχε νικήσει στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστική με 3-0 τον Βόλο, με τον Έλληνα τεχνικό τότε στον πάγκο του. Δύο γκολ είχε πετύχει ο Ελ Κααμπί και ένα ο Γιόβετιτς. Έτσι, ο Βάσκος τεχνικός «έχει» και τον Έλληνα ομόλογό του στο 2-0.

Το 60,8% των ντέρμπι και το σερί 4 νικών

Όπως προαναφέρθηκε, το ποσοστό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε όλα τα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος φτάνει σε εντυπωσιακό ποσοστό… παντοδυναμίας, το 60,8%. Σε 23 ματς κόντρα σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ο Βάσκος τεχνικός έχει 14 νίκες, 4 ισοπαλίες και μόλις 5 ήττες.

Πέρα από το ότι η ομάδα του χάνει μόλις 1 στα 5 ντέρμπι, εντυπωσιακή είναι και η σούμα των γκολ με το 43-24, με τους «ερυθρόλευκους» να σκοράρουν δηλαδή 1,9 γκολ ανά αγώνα και να δέχονται 1,04.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ, πέρα από το σερί επί του Παναθηναϊκού, τρέχει και ένα συνολικό σερί 4 νικών σε ντέρμπι. Τελευταία ήττα ήταν στις 6 Απριλίου 2025 και το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1. Έκτοτε ακολούθησαν στις 13/4/2025 το Ολυμπιακός – ΑΕΚ 1-0, στις 27/4/2025 το ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-2, στις 4/5/2025 το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 4-2 και στις 11/5/2025 το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-1.

Η παράδοση του Μεντιλίμπαρ με το Big-4

Μεντιλίμπαρ vs Παναθηναϊκός: Σε 8 ματς έχει 3 νίκες, 4 ισοπαλίες και 1 ήττα με 11-9 γκολ.

10/3/2024 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-3 / 1η αγωνιστική π.ο. Super League
19/5/2024 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2-2 / 10η αγωνιστική π.ο. Super League
6/10/2024 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-0 / 7η αγωνιστική Super League
15/1/2025 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1 / Προημιτελικός Κυπέλλου
26/1/2025 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-1 / 20η αγωνιστική Super League
5/2/2025 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0 / Προημιτελικός Κυπέλλου
30/3/2025 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 4-2 / 1η αγωνιστική π.ο. Super League
11/5/2025 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-1 / 6η αγωνιστική π.ο. Super League

Μεντιλίμπαρ vs ΑΕΚ: Σε 8 ματς έχει 6 νίκες και 2 ήττες με 16-4 γκολ.

31/3/2024 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-0 / 2η αγωνιστική π.ο. Super League
15/5/2024 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0 / 9η αγωνιστική π.ο. Super League
24/11/2024 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 4-1 / 12η αγωνιστική Super League
26/2/2025 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 6-0 / Ημιτελικός Κυπέλλου
2/3/2025 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-1 / 25η αγωνιστική Super League
2/4/2025 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 2-0 / Ημιτελικός Κυπέλλου
13/4/2025 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 1-0 / 3η αγωνιστική π.ο. Super League
27/4/2025 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-2 / 4η αγωνιστική π.ο. Super League

Μεντιλίμπαρ vs ΠΑΟΚ: Σε 7 ματς έχει 5 νίκες και 2 ήττες με 16-11 γκολ.

18/2/2024 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 1-4 / 23η αγωνιστική Super League
21/4/2024 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 2-1 / 6η αγωνιστική π.ο. Super League
12/5/2024 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-0 / 5η αγωνιστική π.ο. Super League
10/11/2024 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-3 / 11η αγωνιστική Super League
23/2/2025 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 2-1 / 24η αγωνιστική Super League
6/4/2025 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1 / 2η αγωνιστική π.ο. Super League
4/5/2025 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 4-2 / 5η αγωνιστική π.ο. Super League

Headlines:
Business
Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζεστασιά στο σπίτι, ευεξία στη ζωή: Το μυστικό του “coziness effect”

Ζεστασιά στο σπίτι, ευεξία στη ζωή: Το μυστικό του “coziness effect”

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς 106-89: Κορυφαίος ο Ναν, καλό ματς από Χολμς και Ρογκαβόπουλο
Μπάσκετ 21.09.25

Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς 106-89: Κορυφαίος ο Ναν, καλό ματς από Χολμς και Ρογκαβόπουλο

Φινάλε στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» όπου ο Παναθηναϊκός νίκησε 106-89 τους Αδελαΐδα 36ερς με τον Κέντρικ Ναν... ως συνήθως κορυφαίο και άξιους συμπαραστάτες του τους Χολμς και Ρογκαβόπουλο.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Λάτσιο – Ρόμα

LIVE: Λάτσιο – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 13.30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λάτσιο – Ρόμα για την 4η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ κυριαρχούν στα ντέρμπι: Τα δύο σερί, το 60% των νικών και τα 43 γκολ (vids)

Αήττητο 7 αγώνων και 3 σερί νίκες έχει ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό επί Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκο τεχνικό να έχει δημιουργήσει γενικά τρομερή παράδοση στα ελληνικά ντέρμπι - Τα «ερυθρόλευκα» στατιστικά της κυριαρχίας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Λάτσιο – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Λάτσιο – Ρόμα

LIVE: Λάτσιο – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 13.30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λάτσιο – Ρόμα για την 4η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού
Σπορ 21.09.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού

Ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και Super League, ευρωπαϊκή δράση, φιλικά στο μπάσκετ και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, στις τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (21/9).

Σύνταξη
Ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στην πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν στη Super League
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στην πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν στη Super League

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο στις 21:00, στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν για το ελληνικό πρωτάθλημα. - Όλο το πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Σεισμός στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο: Μαζικές κυρώσεις για παράνομο στοιχηματισμό
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Σεισμός στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο: Μαζικές κυρώσεις για παράνομο στοιχηματισμό

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από σήμα της «Εθνικής Αστυνομίας» της Βουλγαρίας, η οποία, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Εσόδων, πραγματοποίησε εκτενή έλεγχο για τη σεζόν 2024/25.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι 2-1: Νίκη «ανάσα» για τους «διάβολους» (vid)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

Νίκη «βάλσαμο» για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Τσέλσι! (vid)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την αποβολή του Σάντσεθ στο 5' και πήρε σημαντική νίκη 2-1 επί της Τσέλσι, παρότι έμεινε και επίσης με 10 για ένα ημίχρονο λόγω αποβολής του Κασεμίρο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα» – Ο Μάριος Αθανασίου στέκεται αλληλέγγυος με τον λαό της Παλαιστίνης
Βίντεο 21.09.25

«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα» – Ο Μάριος Αθανασίου στέκεται αλληλέγγυος με τον λαό της Παλαιστίνης

Ο Μάριος Αθανασίου δήλωσε την αλληλεγγύη του στον παλαιστινιακό λαό, μίλησε για την πολιτική και την Αριστερά, ενώ αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον νέο του ρόλο στη σειρά «Η Γη της Ελιάς»

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς 106-89: Κορυφαίος ο Ναν, καλό ματς από Χολμς και Ρογκαβόπουλο
Μπάσκετ 21.09.25

Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς 106-89: Κορυφαίος ο Ναν, καλό ματς από Χολμς και Ρογκαβόπουλο

Φινάλε στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» όπου ο Παναθηναϊκός νίκησε 106-89 τους Αδελαΐδα 36ερς με τον Κέντρικ Ναν... ως συνήθως κορυφαίο και άξιους συμπαραστάτες του τους Χολμς και Ρογκαβόπουλο.

Σύνταξη
Δηλώσεις Ερντογάν πριν την αναχώρησή για τις ΗΠΑ – Τι είπε για τη συνάντηση με Τραμπ
Κόσμος 21.09.25

Δηλώσεις Ερντογάν πριν την αναχώρησή για τις ΗΠΑ – Τι είπε για τη συνάντηση με Τραμπ

Όπως είπε, θα θέσει στον Αμερικανό πρόεδρο θέματα που ενισχύουν τη διμερή συνεργασία, με έμφαση στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία, ενώ τα περιφερειακά ζητήματα θα βρίσκονται φυσικά στην πρώτη θέση της ατζέντας

Σύνταξη
LIVE: Λάτσιο – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Λάτσιο – Ρόμα

LIVE: Λάτσιο – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 13.30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λάτσιο – Ρόμα για την 4η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Κατερίνη: Εξιχνιάστηκε διακεκριμένη κλοπή σε βάρος ηλικιωμένης με λεία 190.000 ευρώ
Διακεκριμένη κλοπή 21.09.25

Δήθεν λογίστρια απέσπασε από ηλικιωμένη χρήματα και τιμαλφή αξίας 190.000 ευρώ - Πώς την εξαπάτησε

Η ηλικιωμένη στην Κατερίνη πείστηκε να δεχτεί σπίτι της άγνωστη γυναίκα, που απέσπασε το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ

Σύνταξη
Μέσα στην άλυτη υπόθεση δολοφονίας του σκονισμένου φεστιβάλ Burning Man στην έρημο της Νεβάδα
«Μεγάλη καρδιά» 21.09.25

Μέσα στην άλυτη υπόθεση δολοφονίας του σκονισμένου φεστιβάλ Burning Man στην έρημο της Νεβάδα

Πρώτα αντιμετώπισαν τον άνεμο. Μετά ήρθε η βροχή. Αλλά η φετινή 10ήμερη φιέστα του Burning Man στην πόλη του Black Rock θα μείνει στην ιστορία για έναν πολύ πιο τραγικό λόγο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ: Εκστρατεία «doxing» ζητά ο Βανς – Η επικίνδυνη τάση που ξυπνά μνήμες από σκοτεινές εποχές
Με τις ευλογίες Τραμπ 21.09.25

Εκστρατεία «doxing» ζητά ο Βανς για τη δολοφονία Κερκ - Η τάση που ξυπνά μνήμες από σκοτεινές εποχές των ΗΠΑ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ενθαρρύνει την «καταγγελία» όσων δεν έχουν «θρηνήσει επαρκώς» τη δολοφονία του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 50χρονο αδελφοκτόνο – «Θόλωσα και έχασα τον έλεγχο»
Το τηλεφώνημα λίγο πριν την πνίξει 21.09.25 Upd: 13:04

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 50χρονο αδελφοκτόνο - «Θόλωσα και έχασα τον έλεγχο»

«Μία συγκεκριμένη συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο», είπε ο 50χρονος αδελφοκτόνος.

Σύνταξη
Το αθέατο κόστος του πολέμου: Η αύξηση στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει τεράστια αύξηση της ρύπανσης
Κόσμος 21.09.25

Το αθέατο κόστος του πολέμου: Η αύξηση στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει τεράστια αύξηση της ρύπανσης

Η προγραμματισμένη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ απειλεί να επιβαρύνει την κλιματική κρίση, προσθέτοντας τεράστιες ποσότητες εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε μια ήδη εύθραυστη παγκόσμια ισορροπία

Σύνταξη
O Γούντι Άλεν λέει πως η «cancel culture είναι ανόητη» όταν η Ντίλαν Φάροου επιμένει: «Με κακοποίησε σεξουαλικά»
Fizz 21.09.25

O Γούντι Άλεν λέει πως η «cancel culture είναι ανόητη» όταν η Ντίλαν Φάροου επιμένει: «Με κακοποίησε σεξουαλικά»

Ο Γούντι Άλεν αποκαλεί «χαζή» την λεγόμενη cancel culture σε πρόσφατη συνέντευξή του, ενώ η Ντίλαν Φάροου επαναλαμβάνει τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης εις βάρος του.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς
Μπάσκετ 21.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς

LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς. Παρακολουθήστε στις 12:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ.

Σύνταξη
Το ISIS επιστρέφει! – Η ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκε
Παλαιοί μπελάδες 21.09.25

Το Ισλαμικό Κράτος επιστρέφει - Η ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκε

Οι επιχειρησιακές δυνατότητες του ISIS αποδεικνύονται πιο συχνές, ακριβείς και εξελιγμένες από ποτέ, με χτυπήματα πολύ πέρα από τις παραδοσιακές ζώνες δράσης του στη Συρία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση
Έως τη Δευτέρα 21.09.25

Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση

Η Collins Aerospace της οποίας το σύστημα check-in δέχτηκε την επίθεση ανακοίνωσε ότι η δυσλειτουργία περιορίζεται στον ηλεκτρονικό έλεγχο των επιβατών και την παράδοση των αποσκευών

Σύνταξη
Έρευνα αποκαλύπτει: Πόσα χρήματα χρειάζεσαι για να είσαι ευτυχισμένος;
Οικονομία 21.09.25

Έρευνα αποκαλύπτει: Πόσα χρήματα χρειάζεσαι για να είσαι ευτυχισμένος;

Καθώς οι υπερ-πλούσιοι του πλανήτη συνεχίζουν να συγκεντρώνουν τεράστια οικονομικά μέσα, η συζήτηση για το πόσα χρήματα χρειάζονται οι άνθρωποι για να είναι ευτυχισμένοι γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η δολοφονία που στοίχειωνε τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ για τέσσερις δεκαετίες – και το FBI ακόμα δεν έχει λύσει
Cold case 21.09.25

Η δολοφονία που στοίχειωνε τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ για τέσσερις δεκαετίες – και το FBI ακόμα δεν έχει λύσει

Η ζωή του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου, δεν είχε μόνο λάμψη και χρήμα. Είχε και πολλές άσχημες στιγμές - όπως η δολοφονία του 22χρονου Σιντ Γουέλς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μητσοτάκης: Εξωραϊσμός πραγματικότητας και θριαμβολογίες για την έναρξη των διαδικασιών για ΑΟΖ με Λιβύη
Κυριακάτικη ανασκόπηση 21.09.25

Μητσοτάκης: Εξωραϊσμός πραγματικότητας και θριαμβολογίες για την έναρξη των διαδικασιών για ΑΟΖ με Λιβύη

Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει μια περιήγηση στα κυβερνητικά πεπραγμένα εξωραΐζοντας την πραγματικότητα

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο