Άρης: Η 11άδα με την οποία θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά
Έγιναν γνωστές οι 11άδες για το παιχνίδι Κηφισιά - Άρης στο γήπεδο του Παναιτωλικού που κάνει σέντρα στις 18:00, στο γήπεδο του Παναιτωλικού.
Σεμπάστιαν Λέτο και Μανόλο Χιμένεθ έκαναν γνωστές τις 11άδες με τις οποίες θα παραταχθούν Κηφισιά και Άρης στο γήπεδο του Παναιτωλικού στις 18:00, για την 4η αγωνιστική της Super League.
Συνταγή Ατρομήτου επιλέγει ο Μανόλο Χιμένεθ, σε ό,τι αφορά το βασικό σχήμα των κιτρινόμαυρων. Ο Ισπανός τεχνικός προχώρησε σε οκτώ αλλαγές, με τους βασικούς να επιστρέφουν.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για την ίδια ενδεκάδα που είχε παρατάξει στο ματς με τον Ατρόμητο. Ο Άλβαρο κατάφερε να ξεπεράσει τη λοίμωξη στο πόδι που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες μέρες και θα πάρει θέση στο βασικό σχήμα, ως παρτενέρ του Φαμπιάνο.
Ο Χιμένεθ παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Διούδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Μεντίλ το αριστερό, ενώ Άλβαρο και Φαμπιάνο θα είναι το κεντρικό δίδυμο.
Οι Μόντσου και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Μορουτσάν θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Ντούντου στην αριστερή και ο Γαλανόπουλος πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.
Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Αθανασιάδης, Καράι, Φρίντεκ, Φατιγκά, Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Νινγκ, Γιαννιώτας, Σίστο, Βοριαζίδης, Μισεουί και Παναγίδης.
Κηφισιά (Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμον, Χουχούμης, Πόμπο, Αντονίσε, Τεττέη, Παντελίδη, Βιγιαφάνιες, Πέρεθ, Σόουζα, Γιοκόρνι.
Στον πάγκο: Ραμίρες, Μποτία, Τζίμας, Έμπο Τιμιπερε, Ντίας, Πατήρας, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Μουσιολικ, Χριστόπουλος, Λαρουτσι, Σμπώκος.
