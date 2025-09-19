sports betsson
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Πρεμιέρα κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο κάνει στο τουρνουά «IBT Crete» ο Ολυμπιακός
Μπάσκετ 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:31

Πρεμιέρα κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο κάνει στο τουρνουά «IBT Crete» ο Ολυμπιακός

Τους αγώνες Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας και Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο περιλαμβάνει το πρόγραμμα της πρεμιέρας του τουρνουά «IBT Crete».

Ολυμπιακός και Αρμάνι Μιλάνο κοντράρονται σήμερα (19/9, 20:30) στην πρώτη μέρα του τουρνουά μπάσκετ της Κρήτης, όπου συμμετέχουν επίσης η Φενέρμπαχτσε και ο Ερυθρός Αστέρας.

Οι Πειραιώτες μετά τα τεστ στην Κύπρο, ετοιμάζονται για δύο ακόμη δυνατά παιχνίδια, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους, ενόψει της νέας σεζόν, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην υπολογίζει τον Κίναν Έβανς που τραυματίστηκε, αλλά να έχει για πρώτη φορά στη διάθεσή του, τους διεθνείς Παπανικολάου, Λαρεντζάκη, Ντόρσεϊ και Αντετοκούνμπο.

Το κάλεσμα του Μπαρτζώκα στο τουρνουά στην Κρήτη

Οι απουσίες πάντως δεν λείπουν από το σύνολο του Έτορε Μεσίνα, ο οποίος θα παραταχθεί στην αναμέτρηση χωρίς τρεις κομβικούς παίκτες. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αρμάνι αυτοί είναι οι Σέιβον Σιλντς, Μάρκο Γκούντουριτς και Βλάτκο Τσάντσαρ. O πρώτος εξασφάλισε άδεια επειδή γεννά η γυναίκα του, ο δεύτερος χρειάζεται λίγο χρόνο λόγω του Eurobasket και ο τρίτος έμεινε στο Μιλάνο για λόγους ξεκούρασης.

Στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας (19/9), η Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στις 18:00. Οι ηττημένοι των δύο αγώνων θα παίξουν στον μικρό τελικό της Κυριακής (21/9 στις 18:00), ενώ οι νικητές στον τελικό (20:30).

Το πρόγραμμα της ημέρας

18:00 Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας
20:30 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

Economy
Moody’s: Εν αναμονή της κρίσης – Τι θα φέρει η σημερινή απόφαση

Moody’s: Εν αναμονή της κρίσης – Τι θα φέρει η σημερινή απόφαση

Ηλεκτρισμός
Χρηματιστήριο Ενέργειας: Σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου το 15λεπτο trading

Χρηματιστήριο Ενέργειας: Σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου το 15λεπτο trading

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αξίωσε 100.000 ευρώ από την Εθνική ομάδα μπάσκετ για το γλέντι
Μπάσκετ 18.09.25

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αξίωσε 100.000 ευρώ από την Εθνική ομάδα μπάσκετ για το γλέντι

Απο το… viral video στη Θεσσαλονίκη για την αφοσίωση του στην εθνική ομάδα, στο ποσό των 100.000 ευρώ που φέρεται να ζήτησε για το γλέντι της μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket! Ναι, ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Σύνταξη
Η πιο κρίσιμη επιλογή
On Field 18.09.25

Η πιο κρίσιμη επιλογή

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να επιλέξει ποιον γκαρντ θα πάρει στον Ολυμπιακό κι αυτή η επιλογή ίσως να κάνει και την διαφορά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82: Με το δεξί και κορυφαίο τον Ναν η πρεμιέρα στο «Π. Γιαννακόπουλος» (vid)
Μπάσκετ 18.09.25

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82: Με το δεξί και κορυφαίο τον Ναν η πρεμιέρα στο «Π. Γιαννακόπουλος» (vid)

Με εξαιρετική εμφάνιση του Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός νίκησε 91-82 την Παρτιζάν και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που διεξάγεται στην Αυστραλία.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτιζάν
Μπάσκετ 18.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτιζάν

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτιζάν. Παρακολουθήστε live στις 12:30 τη φιλική αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Παρτιζάν στα πλαίσια του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
«Γιατί ρε καλό μου αγόρι…»: Ο Πρίντεζης έγινε τατουάζ και… ζήτησε εξηγήσεις! (vid, pic)
Μπάσκετ 18.09.25

«Γιατί ρε καλό μου αγόρι…»: Ο Πρίντεζης έγινε τατουάζ και… ζήτησε εξηγήσεις! (vid, pic)

Το ιστορικό «πεταχτάρι» του Γιώργου Πρίντεζη που χάρισε στον Ολυμπιακό το ευρωπαϊκό στην Πόλη, έγινε τατουάζ από οπαδό του Ολυμπιακού και ο πρώην αρχηγός των «ερυθρόλευκων» έκανε ένα απίθανο σχόλιο μέσω των social media...

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Πρεμιέρα στην Αυστραλία για το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»
Μπάσκετ 18.09.25

Παναθηναϊκός: Πρεμιέρα στην Αυστραλία για το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ξεκινά στην Αυστραλία, όπου από τα ξημερώματα της Πέμπτης βρίσκονται Αταμάν και διεθνείς του Παναθηναϊκού, το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» – Sold out το πρώτο ματς κόντρα στην Παρτιζάν.

Σύνταξη
Νοκ-άουτ ο Κίναν Έβανς – Χάνει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Euroleague
Euroleague 17.09.25

Νοκ-άουτ ο Κίναν Έβανς – Χάνει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός μετά την επιστροφή του από την Κύπρο, είδε τον Κίναν Έβανς να τραυματίζεται και να χάνει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου την πρεμιέρα της Euroleague – Τι συνέβη με τον Αμερικανό γκαρντ.

Σύνταξη
Η ΕΛ.ΑΣ επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το απειλητικό μήνυμα που δέχθηκε η Μαράια στο Instagram
Μπάσκετ 17.09.25

Η ΕΛ.ΑΣ επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το απειλητικό μήνυμα που δέχθηκε η Μαράια στο Instagram

Αστυνομικός από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το αισχρό, απειλητικό μήνυμα που έλαβε η Μαράια στο Instagram.

Σύνταξη
