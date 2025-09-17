Βρέχει βόμβες – Χιλιάδες εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας, κανένα ασφαλές σημείο στη Λωρίδα

Ο στρατός του Ισραήλ κλιμακώνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας μετά την έναρξη του κυρίου μέρους της χερσαίας εισβολής του, όπως ανακοίνωσαν οι IDF και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η Γάζα καίγεται», πανηγύριζε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

Την Τρίτη ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ για πρώτη φορά αναγνώρισε ότι στη Γάζα είναι σε εξέλιξη γενοκτονία.

