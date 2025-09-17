Βρέχει βόμβες – Χιλιάδες εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας, κανένα ασφαλές σημείο στη Λωρίδα
Τουλάχιστον 101 νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας - Το Ισραήλ κλιμακώνει την επίθεσή του, εκτοπίζοντας χιλιάδες Παλαιστίνιους
- Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή» της Fed
- Τυχαίο; Αποσύρθηκε έγγραφο για τη βία της ακροδεξιάς από τον ιστότοπο του αμερικανικού υπ. Δικαιοσύνης
- Πώς ένας νεαρός δικηγόρος δημιούργησε μια AI startup αξίας 5 δισ.
- Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές που είχαν κλείσει το δρόμο προς Μάτσου Πίτσου - Απομακρύνθηκαν 1.400 τουρίστες
Ο στρατός του Ισραήλ κλιμακώνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας μετά την έναρξη του κυρίου μέρους της χερσαίας εισβολής του, όπως ανακοίνωσαν οι IDF και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.
«Η Γάζα καίγεται», πανηγύριζε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.
Την Τρίτη ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ για πρώτη φορά αναγνώρισε ότι στη Γάζα είναι σε εξέλιξη γενοκτονία.
Δείτε live
Όλες οι εξελίξεις στο in
- Ο Σενγκούν ζήτησε συγνώμη για την προκλητική του ανάρτηση (pic)
- Αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας σε Έβρο και Αιγαίο
- Αιγάλεω: Σεσημασμένος ο δράστης των σεξουαλικών παρενοχλήσεων – Είχε κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας
- Τραμπ: Φωτογραφία του με τον Έπσταϊν στο κάστρο του Γουίνδσορ – Η έκπληξη… στην υποδοχή του
- Κως: Eλεγκτές της ΑΑΔΕ παρίσταναν τους τουρίστες και εντόπισαν φοροδιαφυγή σε 3 στα 4 ημερόπλοια
- Όσο ο Νετανιάχου αισθάνεται ότι έχει ασυλία από τη διεθνή κοινότητα, ο πόλεμος θα συνεχίζεται
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις