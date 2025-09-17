Η ΕΛ.ΑΣ επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το απειλητικό μήνυμα που δέχθηκε η Μαράια στο Instagram

Η ΕΛ.ΑΣ επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο αναφορικά με τα απειλητικά μηνύματα που δέχθηκε η σύζυγος του Γιάννη, Μαράια Ριντλσπρίγκερ, από Τούρκους οπαδούς.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις ολοκληρώθηκε το Eurobasket, η σύζυγος του Greek Freak, δημοσίευσε μέσω insta story τα αισχρά μηνύματα που δέχθηκε, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις η οικογένεια εξετάζει το σενάριο να ακολουθήσει την νομική οδό και να προχωρήσει σε μήνυση.

Το απαράδεκτο μήνυμα που είχε λάβει η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

Η απάντηση της Μαράια Αντετοκούνμπο

«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο είναι τόσο απογοητευτικοί! Όλο αυτό για το μπάσκετ. Ελπίζω όσοι κάνουν μισητά σχόλια και στέλνουν αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους! Αλλά επειδή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ιδιωτικά, θα φροντίσω να ενημερώσω τον κόσμο δημόσια για το ποιοι είστε! Και σε όλους τους οπαδούς της Τουρκίας, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο σας, έχετε μια καταπληκτική ομάδα!!!! Ωστόσο, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά στον αθλητισμό. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά ΤΕΛΟΣ!!»