Η ΕΛ.ΑΣ επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το απειλητικό μήνυμα που δέχθηκε η Μαράια στο Instagram
Αστυνομικός από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το αισχρό, απειλητικό μήνυμα που έλαβε η Μαράια στο Instagram.
- Ανήλικες υποχρέωσαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια και την τράβηξαν βίντεο
- Κως: Eλεγκτές της ΑΑΔΕ παρίσταναν τους τουρίστες και εντόπισαν φοροδιαφυγή σε 3 στα 4 ημερόπλοια
- Φρίκη: Πέταξαν κοντά στο φράγμα του Αλφειού ζωντανή κατσίκα που είχε ακρωτηριαστεί λόγω παστουρώματος
- Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή» της Fed
Η ΕΛ.ΑΣ επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο αναφορικά με τα απειλητικά μηνύματα που δέχθηκε η σύζυγος του Γιάννη, Μαράια Ριντλσπρίγκερ, από Τούρκους οπαδούς.
Υπενθυμίζεται ότι μόλις ολοκληρώθηκε το Eurobasket, η σύζυγος του Greek Freak, δημοσίευσε μέσω insta story τα αισχρά μηνύματα που δέχθηκε, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις η οικογένεια εξετάζει το σενάριο να ακολουθήσει την νομική οδό και να προχωρήσει σε μήνυση.
Το απαράδεκτο μήνυμα που είχε λάβει η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο:
Η απάντηση της Μαράια Αντετοκούνμπο
«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο είναι τόσο απογοητευτικοί! Όλο αυτό για το μπάσκετ. Ελπίζω όσοι κάνουν μισητά σχόλια και στέλνουν αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους! Αλλά επειδή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ιδιωτικά, θα φροντίσω να ενημερώσω τον κόσμο δημόσια για το ποιοι είστε! Και σε όλους τους οπαδούς της Τουρκίας, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο σας, έχετε μια καταπληκτική ομάδα!!!! Ωστόσο, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά στον αθλητισμό. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά ΤΕΛΟΣ!!»
- LIVE: Αιγάλεω – ΑΕΚ
- Κρίμα ρε Μίλτο: Τραυματίστηκε και έμεινε εκτός δεκάδας στο Παγκόσμιο ο Τεντόγλου
- Ολυμπιακός Κ19: Όλα τα γκολ από το πάρτι των Νέων κόντρα στην Πάφο (vids)
- Ολυμπιακός Κ19 – Πάφος Κ19 4-0: Θρυλική πρεμιέρα στη League Phase του Youth League (vids)
- Αγωνία για Τεντόγλου: Σταμάτησε και έβγαλε άκυρη τη 2η προσπάθειά του λόγω ενόχλησης!
- Πάφος: Ποιος είναι ο άνδρας στο έμβλημα της κυπριακής ομάδας (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις