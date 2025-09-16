New York Times: Η αγωγή Τραμπ είναι απόπειρα φίμωσης – Δεν εκφοβιζόμαστε

Ο Αμερικανός πρόεδρος υλοποίησε την απειλή του και κατέθεσε μήνυση εναντίον της εφημερίδας New York Times, καταγγέλλοντάς την για συκοφαντική δυσφήμιση. Πρόκειται για αγωγή SLAPP ύψους 15 δισδολαρίων, η οποία έρχεται έπειτα από αγωγές του Ντόναλντ Τραμπ κατά άλλων Μέσων. Των ABC News και «60 Minutes» του CBS News, αλλά και εναντίον της Wall Street Journal και του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ. Οι δύο πρώτες υποθέσεις λύθηκαν εξωδικαστικά.

Η αγωγή κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στη Φλόριντα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέτει στο στόχαστρο τέσσερις από τους δημοσιογράφους της εφημερίδας, για ένα βιβλίο με τον οίκο Penguin Random House, και τρία άρθρα που δημοσιεύθηκαν τους δύο μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του είχε χαρακτηρίσει τους New York Times «μία από τις χειρότερες και πιο εκφυλισμένες εφημερίδες στην ιστορία του έθνους» και φερέφωνο των Δημοκρατικών.

«Άκυρη αγωγή»

Οι New York Times με ανακοίνωσή τους χαρακτήρισαν την αγωγή «άκυρη», αλλά και «προσπάθεια αποθάρρυνσης της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας». Ο εκπρόσωπός τους, Τσάρλι Σταντλάντερ, τόνισε ότι η εφημερίδα «δεν θα αποθαρρυνθεί από τακτικές εκφοβισμού».

«Θα συνεχίσουμε να αναζητούμε τα γεγονότα χωρίς φόβο ή προκατάληψη και να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των δημοσιογράφων να θέτουν ερωτήσεις εκ μέρους του αμερικανικού λαού, σύμφωνα με την Πρώτη Τροπολογία», τόνισε επίσης.

Από την πλευρά του, ο οίκος Penguin Random House δήλωσε ότι η αγωγή Τραμπ δεν έχει καμία βάση, τονίζοντας ότι στέκεται στο πλευρό των συγγραφέων του. «Ο Penguin Random House υποστηρίζει το βιβλίο και τους συγγραφείς του και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις αξίες της Πρώτης Τροπολογίας που είναι θεμελιώδεις για τον ρόλο μας ως εκδότες βιβλίων», σημειώνει.

«Κακόβουλα δημοσιεύματα»

Στην αγωγή ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι η New York Times και οι δημοσιογράφοι της «διέδωσαν κακόβουλα την αφήγηση (για την εκπομπή The Apprentice), χωρίς αποδείξεις» ότι ο τηλεοπτικός παραγωγός Μαρκ Μπερνέτ μετέτρεψε τον Τραμπ σε διασημότητα. «Παρόλο που κατά και πριν από τη στιγμή των δημοσιεύσεων οι κατηγορούμενοι γνώριζαν ότι ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν ήδη μια τεράστια διασημότητα και μια τεράστια επιτυχία στις επιχειρήσεις», αναφέρει. Η αγωγή καταγγέλλει ως ψευδείς ισχυρισμούς που έκαναν οι δημοσιογράφοι σχετικά με τις πρώτες επιχειρηματικές συναλλαγές του Τραμπ και τον πατέρα του, Φρεντ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλείται επίσης ένα άρθρο του Πίτερ Μπέικερ στις 20 Οκτωβρίου με τίτλο «Για τον Τραμπ, μια ζωή σκανδάλων οδεύει προς μια στιγμή κρίσης». Μήνυσε επίσης τον Μάικλ Σ. Σμιτ για ένα άρθρο δύο ημέρες αργότερα, που περιείχε μια συνέντευξη με τον επικεφαλής του προσωπικού του Τραμπ για την πρώτη θητεία του, Τζον Κέλι. Το άρθρο είχε τίτλο «Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, ο Κέλι προειδοποιεί ότι ο Τραμπ θα κυβερνήσει σαν δικτάτορας».