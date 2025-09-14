Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-0: Επιβλητικοί οι «πολίτες», με δύο γκολ του Χάαλαντ (vid)

Επιβλητική η Μάντσεστερ Σίτι στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, νίκησε με 3-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη4η αγωνιστική, έχοντας ηγέτη τον Χάαλαντ που πέτυχε δύο γκολ.

Στους 6 βαθμούς οι «πολίτες» πλέον μετά τη 2η νίκη τους, στους 4 παρέμειναν οι «κόκκινοι διάβολοι» μετά τη 2η ήττα τους.

Δείτε εδώ τα γκολ και τα στιγμιότυπα

Το σκορ για τη Σίτι άνοιξε στο 18ο λεπτό ο Φόντεν με το ημίχρονο να λήγει στο 1-0 για τους γηπεδούχους. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν η σειρά του Χάαλαντ να λάβει δράση, καθώς με δύο γκολ μέσα σε 15 λεπτά (53′ και 68′) καθάρισε το ντέρμπι για την ομάδα του και έδωσε χαρακτήρα θριάμβου στην μεγάλη νίκη της.

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Χουσάνοβ, Γκβάρντιολ, Ο’Ράιλι, Ντίας, Ρόδρι, Μπερνάρντο Σίλβα (88’ Ακέ), Ράιντερς, Φόντεν (76’ Σαβίνιο), Ντοκού (77’ Γκονθάλεθ), Χάαλαντ (87’ Μπομπ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Μπαγιντίρ, Μαζραουί (62’ Μέινου), Ντε Λιχτ, Ντόργκου, Σο, Γιορό (62’ Μαγκουάιρ), Φερνάντες, Ουγκάρτε (80’ Κασεμίρο), Ντιαλό, Μπεμό, Σέσκο (80’ Ζίρκζεϊ)

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Premier League

Σάββατο 13/09

Άρσεναλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0

(32′, 79′ Θουμπιμέντι, 46′ Γκιόκερες)

Μπόρνμουθ-Μπράιτον 2-1

(18′ Σκοτ, 61′ Σεμένιο πεν. – 48′ Μιτόμα)

Κρίσταλ Πάλας-Σάντερλαντ 0-0

Έβερτον-Άστον Βίλα 0-0

Φούλαμ-Λιντς 1-0

(90’+4′ αυτ. Γκούντμουντσον)

Νιούκαστλ-Γουλβς 1-0

(30′ Βόλτεμαντε)

Γουέστ Χαμ-Τότεναμ 0-3

(47′ Σαρ, 57′ Μπέργκβαλ, 64’ Φαν ντε Φεν)

Μπρέντφορντ-Τσέλσι 2-2

(35′ Σάντε, 90’+3′ Καρβάλιο – 61′ Πάλμερ, 85′ Καϊσέδο)

Κυριακή 14/09

Μπέρνλι-Λίβερπουλ 0-1

(90’+5′ Σαλάχ)

Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-0

(18′ Φόντεν, 53′,68′ Χάαλαντ)

Η βαθμολογία στην Premer League (σε 4 αγωνιστικές)

Το πρόγραμμα της επόμενης (5ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 20/09

Λίβερπουλ-Έβερτον (14:30)

Μπράιτον-Τότεναμ (17:00)

Μπέρνλι-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Γουέστ Χαμ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Γουλβς-Λιντς (17:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τσέλσι (19:30)

Φούλαμ-Μπρέντφορντ (22:00)

Κυριακή 21/09

Μπόρνμουθ-Νιούκαστλ (16:00)

Σάντερλαντ-Άστον Βίλα (16:00)

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)