Davis Cup: Ο Τσιτσιπάς νίκησε και άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς για Ελλάδα και Βραζιλία
Από μία νίκη πέτυχαν Ελλάδα και Βραζιλία στην πρώτη ημέρα του Davis Cup και άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τη συνέχεια.
Ανοικτούς λογαριασμούς άφησαν η Hellenic Energy Ελληνική Εθνική ομάδα και η Βραζιλία στη συνάντηση του World Group 1 του Davis Cup που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, οι δύο ομάδες πέτυχαν από μία νίκη στο κατάμεστο κεντρικό κορτ και έτσι όλα θα κριθούν στους αγώνες της Κυριακής (ώρα έναρξης 17:00).
Στον πρώτο αγώνα της ημέρας, ο Στέφανος Σακελλαρίδης μετά από μεγάλη προσπάθεια ηττήθηκε από τον Joao Fonseca με 7-5 6-4.
«Να γεμίσει ο κόσμος ξανά το γήπεδο»
Ο Στέφανος δήλωσε μετά το παιχνίδι: «Η ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο κόσμος ήταν εκρηκτική και με βοήθησε να απολαύσω το παιχνίδι παρά τις δυσκολίες. Ήταν ένα παιχνίδι με έντονη πίεση που κρίθηκε στις λεπτομέρειες τις οποίες διαχειρίστηκε καλύτερα ο Fonseca».
Στο δεύτερο αγώνα της ημέρας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς με εξαιρετική εμφάνιση επικράτησε του Thiago Wild με 6-2 6-1 ισοφαρίζοντας τη συνάντηση.
Μετά το παιχνίδι ο Στέφανος Τσισιπάς δήλωσε: «Από μικρός ονειρευόμουν να αγωνιστώ στο ΟΑΚΑ και να γεμίσουμε όλοι αυτό το στάδιο. Δεν θέλω να υπερβάλλω αλλά νομίζω ότι αυτή ήταν η καλύτερη τενιστική μου μέρα. Η ενέργεια του κόσμου μου έδωσε δύναμη και είμαι πολύ ικανοποιημένος με τη εμφάνισή μου. Αύριο θα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα και καλούμε το κόσμο να γεμίσει ξανά το γήπεδο».
Οι αγώνες μεταδίδονται απευθείας από την COSMOTE TV.
