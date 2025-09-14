Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Έρχεται η κοινωνική αντιπαροχή – Πού θα βρεθούν τα ακίνητα
Inbox 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:15

Έρχεται η κοινωνική αντιπαροχή – Πού θα βρεθούν τα ακίνητα

Τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων για την κοινωνική αντιπαροχή

Στο «οπλοστάσιο» για προσιτή στέγη περιλαμβάνεται η κοινωνική αντιπαροχή. Οι κοινωνικές κατοικίες θα διατίθενται με προσιτό μίσθωμα, το ανώτατο όριο του οποίου θα καθορίζει το αρμόδιο υπουργείο, ενώ δίνεται και η δυνατότητα εξαγοράς ύστερα από δέκα χρόνια συνεπούς μίσθωσης (μοντέλο rent to own).

Οι δικαιούχοι κοινωνικών κατοικιών, θα επιλέγονται από τον ΟΠΕΚΑ, με βάση κοινωνικά κριτήρια που θα εξειδικευτούν με την έκδοση σχετικής υπουργικής Απόφασης. Στα κριτήρια αυτά, θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το εισόδημα, η περιουσιακή και η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία τέκνων των δικαιούχων και η τυχόν ύπαρξη ποσοστού αναπηρίας.

Το αρμόδιο υπουργείο μελετά τη διεύρυνση των δικαιούχων και σε πολίτες που είναι «στεγαστικά ευάλωτοι», το εισόδημά τους δηλαδή δεν τους επιτρέπει να καταβάλουν τα υψηλά ενοίκια της αγοράς

Διαγωνισμοί για ιδιώτες κατασκευαστές

Το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε ανοίγει το δρόμο στην κυβέρνηση να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς στην υλοποίηση όσων προβλέπει. Με τον νέο νόμο αξιοποιούνται δημόσια ακίνητα που μένουν ανεκμετάλλευτα.

Ιδιώτες κατασκευαστές θα τα αναλάβουν μέσω διαγωνισμών για να χτιστούν νέα διαμερίσματα από τα οποία τουλάχιστον το 30% θα βρίσκεται στη διάθεση του δημοσίου για να τα παραχωρεί με χαμηλό ενοίκιο σε νέους, οικογένειες και ευάλωτα νοικοκυριά.

Τα υπόλοιπα διαμερίσματα θα διατίθενται προς πώληση στην αγορά από τους κατασκευαστές αυξάνοντας το απόθεμα των κατοικιών.

Τα ακίνητα για την κοινωνική αντιπαροχή

Οι εκτάσεις που θα προκηρυχθούν για τον θεσμό της κοινωνικής αντιπαροχής ανήκουν στην ΕΤΑΔ. Μεταξύ αυτών και ακίνητα του υπουργείου Εθνικής Αμυνας όπως ανενεργά στρατόπεδα. Στα συγκεκριμένα ακίνητα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το 25% των κατοικιών που θα χτιστούν θα καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων ενώ το 75% θα διατεθεί για κοινωνικές κατοικίες.

Η ΕΤΑΔ αναμένεται να διαθέσει 6.500 ακίνητα που μπορούν να εισέλθουν άμεσα στην αγορά. Για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με σχέδια που έχουν καταρτιστεί, μπορούν να αξιοποιηθούν το πρώην βιομηχανικό συγκρότημα ΧΡΩΠΕΙ , ιδιοκτησίας ΕΟΦ στη λεωφόρο Πειραιώς 62 στον Πειραιά εμβαδού 17.893 τμ, τα δύο οικόπεδα του ΕΦΚΑ στην Αργυρούπολη επί της Λεωφόρου Κύπρου συνολικής έκτασης 2.375 τμ, το πρώτο εργοστάσιο Ανατόλια στη Νέα Ιωνία με κτίρια 18.000 τμ που ανήκει στην ΕΤΑΔ καθώς και το ΥΦΑΝΕΤ στην Τούμπα Θεσσαλονίκης συνολικής έκτασης 19.500 τμ

Χαρακτηριστικά παραδείγματα στρατοπέδων που θα αξιοποιηθούν για την αύξηση του αποθέματος κατοικιών είναι αυτά που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Το Στρατόπεδο Καραϊσκάκη στο Χαϊδάρι Αττικής, επιφάνειας 145 στρεμμάτων, που θα κατασκευαστούν 696 διαμερίσματα (58 κτίρια των 12 διαμερισμάτων έκαστο).

Το Στρατόπεδο Ζιάκα στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, επιφάνειας 128 στρεμμάτων, που θα δημιουργηθούν 600 διαμερίσματα (50 κτίρια των 12 διαμερισμάτων έκαστο) και το Στρατόπεδο Μανουσογιαννάκη στην Πάτρα, επιφάνειας 150 στρεμμάτων, που θα γίνουν 720 διαμερίσματα (60 συγκροτήματα των 12 διαμερισμάτων). Στους χώρους αυτούς, αλλά και σε άλλα σημεία της χώρας, προβλέπεται να ανεγερθούν συνολικά 2.000 διαμερίσματα.

Πηγή: ot.gr

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
