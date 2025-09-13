LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό

Eurobasket 2025

Σπανούλης: «Μην είμαστε μίζεροι, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση μπροστά μας»

Να αφήσουν πίσω τους τον ημιτελικό και να σκεφτούν πως θα επαναφέρουν την Εθνική ομάδα στα μετάλλια, κάλεσε άπαντες στην Εθνική ομάδα ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος τόνισε ότι πρέπει να... σταματήσει η μιζέρια στη γαλανόλευκη.