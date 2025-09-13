newspaper
Από προχθές που εμφανίστηκε με μπάλα μπάσκετ στα χέρια και ευχήθηκε στην Εθνική... η συντριβή ήταν νομοτελειακή

Φωτοβολταϊκά: Τέλος η φρενίτιδα – Γιατί οι επενδυτές γύρισαν την πλάτη
Οικονομικές Ειδήσεις 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:38

Φωτοβολταϊκά: Τέλος η φρενίτιδα – Γιατί οι επενδυτές γύρισαν την πλάτη

Τα νέα νούμερα της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτουν απότομη προσγείωση. Η επόμενη μέρα ανήκει στις μπαταρίες.

Μάχη Τράτσα
ΡεπορτάζΜάχη Τράτσα
Spotlight

Η επενδυτική «φρενίτιδα» στα φωτοβολταϊκά έργα την τελευταία τετραετία «φρέναρε» το 2025. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα στη 89η ΔΕΘ, καταγράφουν μια εντυπωσιακή… αναδίπλωση των επενδυτών.

Ειδικότερα, οι αιτήσεις για ηλιακά πάρκα στη ΡΑΑΕΥ από 36,3 GW (γιγαβάτ) τον Δεκέμβριο του 2020 έπεσαν σε μόλις 0,05 GW τον Ιούνιο 2025.

Η κάμψη είχε ήδη αρχίσει να διαφαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2024, όταν οι αιτήσεις έπεσαν στα 0,6 GW και συνεχίστηκε με… συνέπεια σε όλους τους επόμενους κύκλους αδειοδοτήσεων της Αρχής έως και σήμερα.

Τι έχει υλοποιηθεί και τι μένει «στα χαρτιά»

Συνολικά, τα φωτοβολταϊκά έργα που έχουν υποβάλλει αίτηση για άδεια παραγωγού, από τον Δεκέμβριο του 2020 έως σήμερα, φθάνουν στα 74,45 GW εκ των οποίων 9,22 GW βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία ενώ έργα συνολική ισχύος 11,2 GW έχουν εξασφαλίσει όρους σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο που σημαίνει ότι βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο αδειοδοτικό στάδιο.

Όσο για τα υπόλοιπα περίπου 54 GW, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, «φτάνουν και περισσεύουν» για την επίτευξη των στόχων διείσδυσης ηλιακής ενέργειας έως και το 2050, με δεδομένο ότι στατιστικά υλοποιείται περίπου το 30% των έργων που εξασφαλίζουν αρχική βεβαίωση από τη ΡΑΑΕΥ.

4,5 χρόνια ΑΠΕ σε αριθμούς

Η «κόπωση» δεν αφορά μόνο τα φωτοβολταϊκά, στα οποία ωστόσο είναι εντυπωσιακή, αλλά συνολικά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι αιτήσεις στο κύκλο Δεκεμβρίου 2020 έφταναν σε ισχύ τα 45,5 GW και στον τελευταίο του Ιουνίου 2025 μόλις τα 1,2 GW.

Ωστόσο, από τον Οκτώβριο 2022 και έπειτα, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται σε πιο «έξυπνα» έργα: φωτοβολταϊκά με ενσωματωμένες μονάδες αποθήκευσης.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσίασε ο προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠΕ και Αποθήκευσης κ. Ιωάννης Χαραλαμπίδης την τελευταία τριετία υπήρξε μια «έκρηξη» για τις περίφημες κατηγορίες 11Α και 11Β (η πρώτη αφορά ΑΠΕ με αποθήκευση και δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας από το δίκτυο και η δεύτερη χωρίς αυτή τη δυνατότητα).

Αυτή η αύξηση αφορά και νέες αιτήσεις, αλλά και αιτήσεις τροποποίησης (δηλαδή προσθήκη μπαταρίας σε υφιστάμενο έργο). Κι αυτό διότι τα συγκεκριμένα έργα παίρνουν προτεραιότητα στη χορήγηση όρων σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Συνολικά οι βεβαιώσεις παραγωγού σε ισχύ για τα έργα των δύο κατηγοριών ανέρχονται σε 539, συνολικής ισχύος ΑΠΕ 24,7 GW. Γενικότερα, σύμφωνα με τον κ. Χαραλαμπίδη, η ισχύς των αιτήσεων που υποβάλλονται πλέον στην Αρχή είναι πολύ μικρότερης ισχύος, δηλαδή κάτω και από 1 MW.

Τα όρια των δικτύων

Συνολικά, όλα τα έργα ΑΠΕ, όλων των τεχνολογιών, που διαθέτουν βεβαίωση παραγωγού της ΡΑΑΕΥ σε ισχύ αθροίζουν 92 GW. Από αυτά λειτουργούν πάρκα ισχύος περίπου 15 GW (9,22 GW φωτοβολταϊκά, 5,38 GW αιολικά, 0,31 GW μικρά υδροηλεκτρικά και 0,15 GW βιομάζα).

Αντίστοιχη ισχύ αθροίζουν όσα διαθέτουν οριστικούς όρους σύνδεσης με το δίκτυο ενώ οι αιτήσεις για έργα ισχύος 50 GW έχουν αξιολογηθεί ως πλήρεις.

Τα ηλεκτρικά δίκτυα όμως δεν μπορούν σήμερα να «σηκώσουν» πάνω από 19 GW ενώ και το 2030 ο χώρος που θα «ανοίξει» θα φτάσει τα 30 GW (συν 2 GW για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα).

Χιλιάδες άδειες απεντάχθηκαν
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που αφορούν έργα τα οποία έχασαν την άδεια παραγωγού από τη ΡΑΑΕΥ είτε γιατί ανήκαν στην επενδυτική κατηγορία «είδα φως και μπήκα» είτε γιατί τα βρήκαν σκούρα κατά την αδειοδοτική διαδικασία. Ειδικότερα, οι ακυρωθείσες βεβαιώσεις παραγωγού ανέρχονταν τον Αύγουστο 2023 σε 2.113 (ισχύος 25,7GW), τον Αύγουστο 2024 σε 2.716 (ισχύος 34,2 GW) και τον Αύγουστο 2025 σε 3.221 (συνολικής ισχύος 41,9 GW).

Στροφή κεφαλαίων προς αποθήκευση ενέργειας

Το νέο στοίχημα για την αγορά είναι ξεκάθαρα η αποθήκευση ενέργειας. Ήδη έχουν δοθεί 1.585 άδειες (1.489 για μπαταρίες και 96 για αντλησιομίευση), συνολικής ισχύος 67,54 GW και χωρητικότητας 254,33 GWh. Από αυτές, σε αδειοδοτική εξέλιξη βρίσκονται 318 μονάδες με συσσωρευτές και 51 για αντλησιοταμίευση.

Συνολικά περί τα 900 MW είναι οι ενισχυόμενοι σταθμοί αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, οι οποίοι εξασφάλισαν επενδυτική και λειτουργική ενίσχυση (με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης) μέσω τριών διαδοχικών διαγωνισμών της ΡΑΑΕΥ.

Για τους υπόλοιπους επενδυτές που θα λειτουργήσουν αποκλειστικά με εμπορικούς όρους (έχουν προσδιοριστεί με υπουργική απόφαση στα 4,7 GW) δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων προκειμένου να αξιολογηθούν και να λάβουν προτεραιότητα στη χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης.

Αβεβαιότητα εσόδων

Η χώρα έχει ανάγκη από έναν σημαντικό όγκο αποθήκευσης για να υποστηριχθεί η αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ, όπως ανέφερε ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κ. Σταύρος Παπαθανασίου. «Τα ενισχυόμενα έργα μπαταριών από τους τρεις διαγωνισμούς θα συμβάλουν στην κατεύθυνση αυτή, όπως και τα μη ενισχυόμενα έργα μπαταριών που θα υλοποιηθούν με όρους αγοράς. Ωστόσο, η μεγάλη αβεβαιότητα των εσόδων από τις αγορές και το σχετικό ρίσκο των επενδύσεων, σε συνδυασμό με τη μη επαρκή υλοποίηση συστημάτων «κατάντη του μετρητή», δημιουργεί προβληματισμό για το κατά πόσο θα καταστεί δυνατό να καλυφθούν οι ανάγκες αποθήκευσης του συστήματος σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα» τόνισε.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Παντελής Μπίσκας τόνισε ότι οι σταθμοί αποθήκευσης αποτελούν μία πολύτιμη προσθήκη στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, καλύτερη χρήση των πηγών ΑΠΕ, φθηνότερη ηλεκτρική ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές, πιο αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος.

Σημείωσε δε, πως οι συνθήκες εισαγωγής σταθμών αποθήκευσης στην Ελλάδα στην παρούσα φάση είναι εξαιρετικές. Παράλληλα ανέφερε πως η υπουργική απόφαση για τα έργα που θα λειτουργήσουν με εμπορικούς όρους ξεκλειδώνει τις προοπτικές σύνδεσης νέων σταθμών αποθήκευσης στη χώρα και είναι σημαντική τομή για τη διαχείριση του ελληνικού συστήματος. «Για να μπορέσουμε όμως να γευτούμε τους καρπούς των αμέτρητων ωφελειών που φέρουν με την εγκατάσταση και λειτουργία τους» θα πρέπει όπως είπε να έχει απήχηση στους υποψήφιους επενδυτές αλλά και στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα.

Πηγή: ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Το σχέδιο για το επιχειρείν – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Το σχέδιο για το επιχειρείν – Στο Live του ΟΤ

Ο ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση στην Ελλάδα: Ουραγοί στις δημόσιες δαπάνες, πρωταθλητές σε άνεργους πτυχιούχους
Έρευνα ΟΟΣΑ 12.09.25

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα: Υψηλή ανεργία πτυχιούχων, χαμηλές δαπάνες για την παιδεία, κακοπληρωμένοι δάσκαλοι

Η φετινή έκθεση του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση «Εducation at A Glance 2025» εστιάζει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στη σύνδεσή της με την αγορά. Τι δείχνει για την Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕΕ: Μπορεί να απεμπλακεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε έναν χρόνο
Διεθνής Οικονομία 12.09.25

Η ΕΕ μπορεί να απεμπλακεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε 6 έως 12 μήνες

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε πως η ΕΕ θα μπορούσε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο μέσα έξι έως δώδεκα μήνες αντικαθιστώντας το με υγροποιημένο φυσικό αέριο - LNG

Σύνταξη
Ακρίβεια: Νέες ανατιμήσεις, απρόσιτα ακόμη και βασικά είδη – «Ανεπαρκή» κυβερνητικά μέτρα, δεν βγαίνει ο μήνας
Ασταμάτητος ο πληθωρισμός 12.09.25

Στα ύψη η ακρίβεια, απρόσιτα ακόμη και βασικά είδη - «Ανεπαρκή» τα κυβερνητικά μέτρα, δεν βγαίνει ο μήνας

Ακρίβεια σε έξαρση, νοικοκυριά σε απόγνωση - Ενοίκια, διατροφή, υπηρεσίες εξατμίζουν τα εισοδήματα, τo 59,8% των πολιτών κρίνει αρνητικά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ για τα μέτρα στήριξης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πλούτος: Σχεδόν τον μισό κατέχει το 5% των νοικοκυριών στην Ευρώπη – Τεράστιες ανισότητες
Οι πρωταθλήτριες χώρες 12.09.25

Τον μισό πλούτο στην Ευρώπη συγκεντρώνει το 5% των νοικοκυριών - Τεράστιες ανισότητες

Οι χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ανισότητας στην Ευρώπη - Τι δείχνουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το πώς κατανέμεται ο πλούτος - Ο ρόλος της ιδιοκατοίκησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Επιτόκια: Στην πολιτική του «παγώματος» φαίνεται να μένει πιστή η ΕΚΤ – Τι εκτιμούν οι αγορές
Οι προοπτικές 12.09.25

Στην πολιτική του παγώματος των επιτοκίων φαίνεται να μένει πιστή η ΕΚΤ - Τι εκτιμούν οι αγορές

Παρά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία, η ΕΚΤ θα παραμείνει σταθερή στην πολιτική της να μην αυξήσει τα επιτόκια, σύμφωνα με αναλυτές της Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΑΑΔΕ: Μηνύματα προς τους ιδιοκτήτες για τις νέες προδιαγραφές στα Airbnb από 1ης Οκτωβρίου – Τα πρόστιμα
Τι προβλέπεται 12.09.25

Μηνύματα της ΑΑΔΕ προς τους ιδιοκτήτες για τις νέες προδιαγραφές στα Airbnb από 1ης Οκτωβρίου - Τα πρόστιμα

Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων με μαζικά emails - Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες που ψήφισε το υπουργείο Τουρισμού για τα Airbnb- Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι από τα μεικτά κλιμάκια

Σύνταξη
Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας – To στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ
Οικονομία 12.09.25

Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας – To στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ θέλουν την Ελλάδα κόμβο LNG για όλη τη ΝΑ Ευρώπη –Σύσσωμη η επιχειρηματική «αφρόκρεμα» του ενεργειακού τομέα υποδέχθηκε χθες στη Ρεβυθούσα τον Αμερικανό τσάρο της ενέργειας

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων
Apple 12.09.25

Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων

«Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν πολλές προσπάθειες για να αποκτήσουν το καλύτερο», είχε πει ο Τιμ Κουκ, CEO της Apple, το νέο iPhone είναι ακριβώς αυτό για την Apple

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
ΗΠΑ: «Η φωνή του συζύγου μου θα ηχεί πιο δυνατά από ποτέ» – Το συγκινητικό μήνυμα της χήρας του Τσάρλι Κερκ
«Δεν έχετε ιδέα» 13.09.25

«Η φωνή του συζύγου μου θα ηχεί πιο δυνατά από ποτέ» - Το συγκινητικό μήνυμα της χήρας του Τσάρλι Κερκ

Η Έρικα Κερκ στο μήνυμά της κάλεσε τους νέους στις ΗΠΑ να συνεχίσουν τον αγώνα του συζύγου της, προτρέποντάς τους να ενταχθούν στο Turning Point USA - «Θέλει να κάνετε τη διαφορά και μπορείτε»

Σύνταξη
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
La Liga: Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν ησυχάζει με τη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 13.09.25

La Liga: Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν ησυχάζει με τη διαιτησία

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να αυξάνει την κριτική της προς τους διαιτητές. Σχεδόν καθημερινά, το επίσημο τηλεοπτικό κανάλι του συλλόγου προβάλλει παράπονα για αποφάσεις της LaLiga

Βάιος Μπαλάφας
Γιατί η κρίση στο Νεπάλ έχει σημασία για τη Νότια Ασία – και τον κόσμο;
Gen Z protests 13.09.25

Γιατί η κρίση στο Νεπάλ έχει σημασία για τη Νότια Ασία – και τον κόσμο;

Η Κίνα, η Ινδία και το Πακιστάν θα παρακολουθούν στενά τα γεγονότα στο Νεπάλ, σύμφωνα με ειδικούς. Αυτό οφείλεται στη γεωγραφική θέση και στην ιστορία του ως εξισορροπιστή των περιφερειακών δυνάμεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Μια φωνή μπορεί να αγνοηθεί – μια χορωδία δύσκολα» – Γιατί μιλούν τώρα οι καλλιτέχνες για τη Γάζα;
Culture Live 13.09.25

«Μια φωνή μπορεί να αγνοηθεί – μια χορωδία δύσκολα» – Γιατί μιλούν τώρα οι καλλιτέχνες για τη Γάζα;

Ο Μπράιαν Ίνο και η Μάλακ Ματάρ, βασικά πρόσωπα της συναυλίας Together for Palestine που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, εξηγούν γιατί οι καλλιτέχνες έσπασαν τη σιωπή τους για τη Γάζα

Σύνταξη
Ευρώπη των ανισοτήτων: Σε ποια χώρα της ΕΕ έχουν περισσότεροι νέοι πτυχίο πανεπιστημίου;
Κόσμος 13.09.25

Ευρώπη των ανισοτήτων: Σε ποια χώρα της ΕΕ έχουν περισσότεροι νέοι πτυχίο πανεπιστημίου;

Πού οι περισσότεροι νέοι Ευρωπαίοι έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Μια νέα έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει έντονες αντιθέσεις σε ολόκληρη την ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η «Ανατολική Φρουρά» του ΝΑΤΟ, η νέα πολεμική ιαχή της φον ντερ Λάιεν και το σενάριο ανάφλεξης
Πολωνία 13.09.25

Η «Ανατολική Φρουρά» του ΝΑΤΟ, η νέα πολεμική ιαχή της φον ντερ Λάιεν και το σενάριο ανάφλεξης

Η φον ντερ Λάιεν «τερμάτισε» το αφήγημα περί υπαρξιακής απειλής για την Ευρώπη, καλώντας τους πολίτες της: «Αγωνιστείτε για να επιβιώσετε» - Το ΝΑΤΟ αναπτύσσει «φρουρά» στην ανατολικής της πτέρυγα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη: Ο πιο καλός… μαθητής στην τάξη – Το ChatGPT παίρνει την καρέκλα του μαθητή
AI 13.09.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Ο πιο καλός… μαθητής στην τάξη – Το ChatGPT παίρνει την καρέκλα του μαθητή

Πολλοί λένε ότι στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη με καλές προθέσεις, για έρευνα, διόρθωση ή βοήθεια σε δύσκολα κείμενα. Όμως η δελεαστική ευκολία είναι πρωτοφανής και συχνά δεν ξέρουν πού να βάλουν το όριο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Λονδίνο: Συναγερμός για συγκέντρωση ακροδεξιών και παράλληλη «Πορεία κατά του φασισμού»
Στο Λονδίνο 13.09.25

Συναγερμός για συγκέντρωση ακροδεξιών και παράλληλη «Πορεία κατά του φασισμού»

Πλήθος κόσμου αναμένεται να συμμετάσχει σήμερα στο Λονδίνο στην «Πορεία κατά του φασισμού» που διοργανώνεται στον αντίποδα συγκέντρωσης ακροδεξιών «υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης».

Σύνταξη
Φλωρίδης: Αλλεργικός στις αντιδράσεις – Βλέπει πολιτικά κίνητρα σε όσους διαφωνούν σε διάταξη του υπ. Δικαιοσύνης
Κόντρες 13.09.25

Αλλεργικός στις αντιδράσεις ο Φλωρίδης - Βλέπει πολιτικά κίνητρα σε όσους διαφωνούν σε διάταξη του υπ. Δικαιοσύνης

Σοβαρές καταγγελίες έχει προκαλέσει η διάταξη που προωθεί ο Γιώργος Φλωρίδης, η οποία περιορίζει την πρόσβαση στη δικογραφία στον κατηγορούμενο και τον συνήγορο υπεράσπισης

Σύνταξη
Συρία: Ενημέρωση του ΣΑ του ΟΗΕ για το πρόγραμμα χημικών όπλων και η «σοβαρή ανησυχία»
ΣΑ του ΟΗΕ 13.09.25

Η «σοβαρή ανησυχία» για το πρόγραμμα χημικών όπλων της Συρίας

Αποστολές ομάδων του OPCW έχουν πραγματοποιηθεί στη Συρία για διαβουλεύσεις με τις Αρχές και για επιθεώρηση δηλωμένων και ύποπτων εγκαταστάσεων χημικών όπλων, σύμφωνα με την ενημέρωση στο ΣΑ του ΟΗΕ.

Σύνταξη
G7: Συζητήθηκαν ενδεχόμενες κυρώσεις σε βάρος κρατών που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
Καναδάς 13.09.25

Η G7 συζητά κυρώσεις σε βάρος κρατών που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συνεδρίασαν στον Καναδά για να συζητήσουν περαιτέρω μέτρα με στόχο την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Ο Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας σε Α+ λόγω της πολιτικής αστάθειας
Πολιτική αστάθεια 13.09.25

Ο Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας

Η πολιτική αστάθεια αποδυναμώνει τη δυνατότητα του συστήματος «να εφαρμόσει σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση», τονίζει ο Fitch για τη Γαλλία, υποβαθμίζοντας την πιστοληπτική ικανότητά της.

Σύνταξη
