Σε γιγαντοοθόνη στο «Σταύρος Νιάρχος» το Ελλάδα – Τουρκία
Την ευκαιρία να παρακολουθήσει τους δύο ημιτελικούς του Eurobasket σε γιγαντοοθόνη στο «Σταύρος Νιάρχος», θα έχει το κοινό την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ιδρύματος.
Το αποψινό Ελλάδα – Τουρκία για τους «4» του φετινού Eurobasket αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα του ελληνικού τηλεοπτικού κοινού, με πολλές προγραμματισμένες εκδηλώσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας να αλλάζουν την ώρα διεξαγωγής τους λόγω του μεγάλου ματς.
Κάπως έτσι, το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» ανακοίνωσε πως θα προβάλει σε γιγαντοοθόνη τους δύο ημιτελικούς, αλλά και τους τελικούς (Μικρό και Μεγάλο) σε γιγαντοοθόνες.
Η ενημέρωση του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» για το Ελλάδα – Τουρκία:
«*Οι προβολές του ημιτελικού της Παρασκευής 12/9, θα πραγματοποιηθούν στα Canal Steps.
Παρακολούθησε τους σημαντικότερους αγώνες του EuroBasket 2025 και της Εθνικής Ελλάδας σε μεγάλη οθόνη!
Από τις 13.30 έως τις 21.30 (έναρξη τελευταίου αγώνα)– κάθε αγώνας, κάθε στιγμή, κάθε καρδιοχτύπι!
Οι προβολές των αγώνων πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη NOVA.
Ημιτελικός
Γερμανία – Φιλανδία, Παρασκευή 12/9 στις 17.00, στα Canal Steps
Ελλάδα – Τουρκία, Παρασκευή 12/9 στις 21.00, στα Canal Steps
Μικρός τελικός
Κυριακή 14/9 στις 17.00, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί σύντομα
Μεγάλος τελικός
Κυριακή 14/9 στις 21.00, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί σύντομα».
