Ελλάδα – Τουρκία: Ένταση ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους έξω από το γήπεδο (vid)
Ένταση σημειώθηκε ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους οπαδούς έξω από το γήπεδο, λίγη ώρα μετά το φινάλε του ημιτελικού των δύο Εθνικών ομάδων.
- Τον πρωθυπουργό του Κατάρ τρεις ημέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα υποδέχεται ο Τραμπ
- Τάσος Γουδέλης: Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου
- Γλυφάδα: Επεισόδιο με έναν τραυματία σε λεωφορείο – Κατέβασε το παντελόνι του σε ανήλικες και του επιτέθηκε επιβάτης
- Αυτός είναι ο μαστροπός με το παρατσούκλι «Κοντός» – Βίαζε και εξέδιδε τα θύματά του
Η Τουρκία νίκησε εύκολα την Ελλάδα με το ευρύ 94-68 και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Eurobasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία την Κυριακή (14/9, 21:00). Η Εθνική μας θα παίξει με τη Φινλανδία στις 17:00 για το χάλκινο μετάλλιο.
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ακολούθησε ένταση μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων οπαδών. Δημιουργήθηκε μία μικρή εστία, αλλά ευτυχώς γρήγορα η κατάσταση ηρέμησε, καθώς επικράτησαν οι ψυχραιμότεροι και το συμβάν έληξε.
Πλέον μένουν δύο ματς για την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, τα οποία θα κρίνουν τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης και τις χώρες που θα κατακτήσουν τα άλλα δύο μετάλλια. Ελπίδα όλων να βρίσκεται και η Ελλάδα στο βάθρο την Κυριακή.
Δείτε παρακάτω βίντεο από την ένταση
A scuffle broke out outside the arena following the game between Greece and Turkiye 😳 #EuroBasket pic.twitter.com/wenEfXamRV
— BasketNews (@BasketNews_com) September 12, 2025
- Τραυματισμός σοκ για παίκτη της Στάνταρ Λιέγης (vid)
- Σύνθημα ανάκαμψης έδωσε ο Σπανούλης: «Μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας το μετάλλιο»
- Μαρσέιγ – Λοριάν 4-0: Εύκολο βράδυ για τους Μασσαλούς
- Ελλάδα – Τουρκία: Ένταση ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους έξω από το γήπεδο (vid)
- Λεβερκούζεν – Άιντραχτ 3-1: Πρώτη νίκη με «υπογραφή» Γκριμάλδο για τις Ασπιρίνες
- Οριστικά παρελθόν από την ΑΕΚ ο Μαρσιάλ, συνεχίζει στη Μοντερέι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις