Η Τουρκία νίκησε εύκολα την Ελλάδα με το ευρύ 94-68 και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Eurobasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία την Κυριακή (14/9, 21:00). Η Εθνική μας θα παίξει με τη Φινλανδία στις 17:00 για το χάλκινο μετάλλιο.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ακολούθησε ένταση μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων οπαδών. Δημιουργήθηκε μία μικρή εστία, αλλά ευτυχώς γρήγορα η κατάσταση ηρέμησε, καθώς επικράτησαν οι ψυχραιμότεροι και το συμβάν έληξε.

Πλέον μένουν δύο ματς για την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, τα οποία θα κρίνουν τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης και τις χώρες που θα κατακτήσουν τα άλλα δύο μετάλλια. Ελπίδα όλων να βρίσκεται και η Ελλάδα στο βάθρο την Κυριακή.

Δείτε παρακάτω βίντεο από την ένταση