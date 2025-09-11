Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία να μην αποτελέσει μέλος της νέας αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης

Να μην αποτελέσει η Τουρκία μέλος της νέας αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης ζήτησε με ομιλία του, αργά το βράδυ της Τετάρτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στην παράνομη σύλληψη και κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων από τις κατοχικές δυνάμεις του ψευδοκράτους.

Εκτός της αρχιτεκτονικής άμυνας της ΕΕ η Τουρκία, «μέχρι να εκδημοκρατιστεί»

Ο κ. Παπανδρέου απαρίθμησε τις επεκτατικές και παράνομες κινήσεις του καθεστώτος Ερντογάν, το οποίο βρίσκεται πίσω από το ψευδοκράτος, σε πολλά κράτη της περιοχής, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν αρκεί που ο Ερντογάν έχει αναλάβει τη μισή Λιβύη. Δεν αρκεί που έχει πάρει τη Συρία και την ελέγχει. Δεν αρκεί που πριν μερικά χρόνια βομβάρδισε την Αρμενία. Δεν αρκεί ότι προσπαθεί να αλλάξει την ιστορία και να ονομάσει το Αιγαίο, Τουρκοαιγαίο (TurkAegean). Δεν αρκεί που έχει φυλακίσει πολλούς Κούρδους και τους δημάρχους Κωνσταντινούπολης και αλλού. Τώρα θέλει να φυλακίσει και Έλληνες και Ευρωπαίους πολίτες».

Όπως υπογράμμισε, το «έγκλημα» των πέντε Ευρωπαίων πολιτών είναι πως «θέλουν να επισκεφθούν τα πάτρια εδάφη» και πρόσθεσε πως με το αυριανό (11/9) ψήφισμα «θα καταγγείλουμε την ενέργεια αυτή και θα ζητήσουμε την απελευθέρωσή τους».

Ο ίδιος, αναφερόμενος στο θέμα της νέας αμυντικής αρχιτεκτονικής, τόνισε: «Εμείς οι Έλληνες, εδώ σήμερα, ζητάμε να προσέξουμε πάρα πολύ με την αρχιτεκτονική του SAFE και μέχρι να εκδημοκρατιστεί η Τουρκία, να μην είναι μέλος αυτής της καινούργιας αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης».