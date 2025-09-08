newspaper
Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

Τζόρτζιο Αρμάνι: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Ιταλό σχεδιαστή μόδας
Κόσμος 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:21

Τζόρτζιο Αρμάνι: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Ιταλό σχεδιαστή μόδας

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 χρόνων.

Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Spotlight

Το Σάββατο, περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι βρέθηκαν στον χώρο που είχε διαμορφωθεί με λευκά τριαντάφυλλα και κεριά για το λαϊκό προσκύνημα.

Ανάμεσά τους η δήμαρχος του Μιλάνου, η σχεδιάστρια Ντονατέλα Βερσάτσε, καθώς και πολλοί εκπρόσωποι της ιταλικής και διεθνούς μόδας.

Πού θα γίνει η κηδεία

Η κηδεία του Giorgio Armani θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα σε ιδιωτική τελετή στο χωριό Rivalta di Gazzola, στην επαρχία της Πιατσέντσα.

Ο σχεδιαστής θα ταφεί σε οικογενειακό τάφο, όπου έχουν ταφεί οι γονείς του, Μαρία και Ούγκο, καθώς και ο αδελφός του, Σέρτζιο.

Το χωριό θα βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή για την τελετή, ενώ σύμφωνα με ιταλικά μέσα ο Armani επισκεπτόταν συχνά το Rivalta τόσο για να τιμήσει την οικογενειακή ταφική στήλη όσο και για να απολαύσει τοπικές γεύσεις, όπως τα περίφημα «tortelli con la coda».

Περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι αποχαιρέτησαν τον μεγάλο σχεδιαστή μόδας

Η προσέλευση του κόσμου συνεχίστηκε και την Κυριακή, με την ουρά να σχηματίζεται από τις 7 το πρωί. Συνολικά, πάνω από 15.000 άνθρωποι από όλη την Ιταλία βρέθηκαν στη Μιλάνο μέσα στο Σαββατοκύριακο για να πουν το τελευταίο «αντίο».

Ποιοι διάσημοι τον αποχαιρέτησαν

Στην τελετή παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι σχεδιαστές Luisa Lusardi (Max Mara), Santo Versace, οι Dean και Dan Caten (Dsquared2), καθώς και ο πρόεδρος της Λομβαρδίας Attilio Fontana, που χαρακτήρισε τον Armani «ιδιοφυΐα και σπουδαίο επιχειρηματία».

Παρόντες ήταν επίσης η υπουργός Παιδεία και Έρευνας Anna Maria Bernini, ο επιχειρηματίας και πρόεδρος της Νάπολι Aurelio De Laurentiis, ενώ από τον χώρο της τέχνης και του αθλητισμού έδωσαν το παρών η ηθοποιός Isabella Ferrari, η Afef Jnifen, η Cristina Parodi, η Ολυμπιονίκης Federica Pellegrini και ο πρώην ποδοσφαιριστής Marco Tardelli.

.

Economy
Ακρίβεια: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν λύνουν το πρόβλημα

Ακρίβεια: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν λύνουν το πρόβλημα

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

newspaper
Από τον πόλεμο των 12 ημερών άνθισε ο «καθημερινός εθνικισμός» στο Ιράν – Καθεστωτικό εργαλείο ή μεταρρύθμιση;
Νέα εποχή 08.09.25

Από τον πόλεμο των 12 ημερών άνθισε ο «καθημερινός εθνικισμός» στο Ιράν – Καθεστωτικό εργαλείο ή μεταρρύθμιση;

Οι επιθέσεις του Ισραήλ συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός νέου αισθήματος πατριωτισμού στο Ιράν και αύξησαν τις προσδοκίες για ένα μέλλον μεταρρυθμιστικής πολιτικής.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέα Ζηλανδία: Νεκρός μετά από ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία πατέρας που διέφευγε για 4 χρόνια μαζί με τα τρία παιδιά του
Νέα Ζηλανδία 08.09.25

Νεκρός μετά από ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία πατέρας που διέφευγε για 4 χρόνια μαζί με τα τρία παιδιά του

Ο Τομ Φίλιπς είχε καταφέρει να διαφύγει από αρκετές προσπάθειες των αρχών στη Νέα Ζηλανδία να τον θέσουν υπό κράτηση, παρά το ότι η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί και τον είχε καταδιώξει επανειλημμένα

Σύνταξη
Στο φως ο αθέατος κόσμος της MI5
Ιστορίες πρακτόρων 08.09.25

Στο φως ο αθέατος κόσμος της MI5

Μία από τις διασημότερες μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο, η MI5, αποφάσισε να φανερώσει τα πιο καλά κρυμμένα μυστικά της και «ΤΑ ΝΕΑ» ήταν εκεί

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Έτοιμοι για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση; Η γνώμη των πολιτών της ΕΕ για την ένταξη νέων χωρών
Κόσμος 08.09.25

Έτοιμοι για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση; Η γνώμη των πολιτών της ΕΕ για την ένταξη νέων χωρών

Οι νέοι πολίτες της ΕΕ δείχνουν το υψηλότερο επίπεδο υποστήριξης για την ένταξη χωρών στην ένωση, εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια ένταξης, με την ένταξη της Ουκρανίας να είναι ιδιαίτερα δημοφιλής

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τελειώνει το ουράνιο!
Γεωπολιτικά πρόβληματα 08.09.25

Τελειώνει το ουράνιο!

 Ο πυρηνικός «αναγεννησιακός» κόσμος και το σύννεφο του ουρανίου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Προ των πυλών προσφυγές κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων – Στα «κάγκελα» ο ΔΣΑ
Ελλάδα 08.09.25

Προ των πυλών προσφυγές κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων – Στα «κάγκελα» ο ΔΣΑ

Ο ΔΣΑ υπέβαλε αίτημα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, με το οποίο ζητεί τη χορήγηση αντιγράφου της απόφασης πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Νομικής Σχολής του Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με την επωνυμία "The University of Keele, Greece 

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η αύρα του Τσίπρα στη συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Tο δίπολο επέστρεψε
Πολιτική Γραμματεία 08.09.25

Η αύρα του Τσίπρα στη συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Tο δίπολο επέστρεψε

Σε αρκετές απαντήσεις του ο πρωθυπουργός έδειξε ότι είχε στο μυαλό του τον Αλέξη Τσίπρα, με αντίδοτο στην τοξικότητα του Μεγάρου Μαξίμου ο πρώην πρωθυπουργός

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Δε θα φάω έντομα!»: Πώς η εντομοφαγία έγινε η θεωρία συνωμοσίας που λατρεύει η ακροδεξιά – «Ελίτ σκουλήκια»
Τσαπουλίνες κανείς; 08.09.25

«Δε θα φάω έντομα!»: Πώς η εντομοφαγία έγινε η θεωρία συνωμοσίας που λατρεύει η ακροδεξιά – «Ελίτ σκουλήκια»

Η πίστη ότι η εντομοφαγία είναι στην ατζέντα μιας σκοτεινής ελίτ είναι η νέα θεωρία συνωμοσίας που έχει γίνει κίνημα. Μας εξαναγκάζουν οι ολιγάρχες να φάμε έντομα; Το BBC καταδύεται στην κουνελότρυπα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μίτσιτς: «Συζήτησα με τον Ολυμπιακό, αλλά διάλεξα το πρότζεκτ της Χάποελ»
Euroleague 08.09.25

Μίτσιτς: «Συζήτησα με τον Ολυμπιακό, αλλά διάλεξα το πρότζεκτ της Χάποελ»

Ο Βασίλιε Μίτσιτς μίλησε για τη μεταγραφή του στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τόνισε ότι ήταν η πιο σημαντική απόφαση της καριέρας του – Τι αποκάλυψε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Ελλάδα – Δανία: Ματσάρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, με στόχο την πρωτιά του ομίλου
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ελλάδα – Δανία: Ματσάρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, με στόχο την πρωτιά του ομίλου

Η Ελλάδα μετά τη νίκη της με 5-1 επί της Λευκορωσίας θέλει να συνεχίσει με το απόλυτο στον όμιλο και να παραμείνει φαβορί για την πρώτη θέση, αυτή τη φορά κόντρα στη Δανία (8/9, 21:45).

Σύνταξη
Από τον πόλεμο των 12 ημερών άνθισε ο «καθημερινός εθνικισμός» στο Ιράν – Καθεστωτικό εργαλείο ή μεταρρύθμιση;
Νέα εποχή 08.09.25

Από τον πόλεμο των 12 ημερών άνθισε ο «καθημερινός εθνικισμός» στο Ιράν – Καθεστωτικό εργαλείο ή μεταρρύθμιση;

Οι επιθέσεις του Ισραήλ συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός νέου αισθήματος πατριωτισμού στο Ιράν και αύξησαν τις προσδοκίες για ένα μέλλον μεταρρυθμιστικής πολιτικής.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα που ο Μητσοτάκης προσπάθησε να αμβλύνει στη ΔΕΘ και δύο αναδιπλώσεις
Πολιτική Γραμματεία 08.09.25

Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα που ο Μητσοτάκης προσπάθησε να αμβλύνει στη ΔΕΘ και δύο αναδιπλώσεις

Όλα για όλα τα έπαιξε ο Κυρ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, προσπαθώντας να καλύψει ανοιχτά ρήγματα και μέτωπα. Από το ρήγμα με κοινωνικά στρώματα, μέχρι το ανοιχτό εσωκομματικό μέτωπο. Οι μεγάλες αναδιπλώσεις στις οποίες υποχρεώθηκε.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο μαγικός κόσμος του Κυριάκου Μητσοτάκη
Editorial 08.09.25

Ο μαγικός κόσμος του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη υπηρέτησε το αφήγημά του. Όχι την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ούτε – πολύ περισσότερο – την ελληνική κοινωνία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η μάχη των Φούρνων Κορσεών ενάντια στην υπεραλίευση
Αειφορία 08.09.25

Η μάχη των Φούρνων Κορσεών ενάντια στην υπεραλίευση

Με τη σύμπραξη τοπικής κοινωνίας, δήμου και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, το μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα χαράσσει ένα πλάνο προστασίας του ρημαγμένου βυθού του.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Απόρρητο