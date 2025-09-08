Ο Ντόρσεϊ υποκλίθηκε στον Αντετοκούνμπο: «Κυρίαρχος» (pic)

Η Εθνική μας ομάδα επικράτησε του Ισραήλ με 84-79 και προκρίθηκε στους «8» του Eurobasket, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία για μια θέση στα ημιτελικά την Τρίτη (9/9, 21:00), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει… όργια και να «καθαρίζει» μόνος του για τη «γαλανόλευκη».

Ο Greek Freak έδωσε μία ακόμη παράσταση με 37 πόντους, 10 ριμπάουντ και μία ασίστ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μιλώντας μετά το φινάλε του αγώνα, δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του για την εμφάνιση της ομάδας και του Έλληνα σούπερ σταρ.

Τι είπε ο Ντόρσεϊ για τον Αντετοκούνμπο

«Προφανώς, άλλη μια ιστορική βραδιά για τον Γιάννη», δήλωσε ο γκαρντ του Ολυμπιακού. «Δεν μπόρεσαν να τον σταματήσουν απόψε (σ.σ την Κυριακή), και συνεχίσαμε να τον τροφοδοτούμε. Έκανε ό,τι έκανε απόψε. Είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο. Χαιρόμαστε που τον έχουμε, χαιρόμαστε που πήραμε τη νίκη και που ξεκουραστήκαμε λίγο για να προετοιμαστούμε για τη Λιθουανία», πρόσθεσε ο Ντόρσεϊ.

Όταν ρωτήθηκε πώς είναι να έχεις τον Γιάννη στο παρκέ, ο Ντόρσεϊ είχε μόνο μία λέξη να πει. «Κυρίαρχος», είπε ο Ντόρσεϊ χαμογελώντας.

Τέλος, ο Ντόρσεϊ μίλησε γενικά για την ελληνική ομάδα. «Πολλοί νέοι παίκτες, μαζί με πολλούς βετεράνους, έχουν βρεθεί εδώ. Νομίζω ότι δένουμε καλά με τον Γιάννη. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό και η χημεία μας μεγαλώνει. Πρέπει να ετοιμαστούμε, πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά», σημείωσε ο νατουραλιζέ της Εθνικής.

«Κάποιες νύχτες θα πετύχει 40, κάποιες άλλες 10 ασίστ, όπως στον αγώνα με την Ισπανία. Οπότε πρέπει απλώς να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα βήμα μπροστά», κατέληξε ο Ντόρσεϊ.