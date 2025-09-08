sports betsson
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

Ο Ντόρσεϊ υποκλίθηκε στον Αντετοκούνμπο: «Κυρίαρχος» (pic)
Μπάσκετ 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:43

Ο Ντόρσεϊ υποκλίθηκε στον Αντετοκούνμπο: «Κυρίαρχος» (pic)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για την εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στο Ισραήλ και τα είπε όλα με μία λέξη.

Η Εθνική μας ομάδα επικράτησε του Ισραήλ με 84-79 και προκρίθηκε στους «8» του Eurobasket, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία για μια θέση στα ημιτελικά την Τρίτη (9/9, 21:00), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει… όργια και να «καθαρίζει» μόνος του για τη «γαλανόλευκη».

Ο Greek Freak έδωσε μία ακόμη παράσταση με 37 πόντους, 10 ριμπάουντ και μία ασίστ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μιλώντας μετά το φινάλε του αγώνα, δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του για την εμφάνιση της ομάδας και του Έλληνα σούπερ σταρ.

Τι είπε ο Ντόρσεϊ για τον Αντετοκούνμπο

«Προφανώς, άλλη μια ιστορική βραδιά για τον Γιάννη», δήλωσε ο γκαρντ του Ολυμπιακού. «Δεν μπόρεσαν να τον σταματήσουν απόψε (σ.σ την Κυριακή), και συνεχίσαμε να τον τροφοδοτούμε. Έκανε ό,τι έκανε απόψε. Είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο. Χαιρόμαστε που τον έχουμε, χαιρόμαστε που πήραμε τη νίκη και που ξεκουραστήκαμε λίγο για να προετοιμαστούμε για τη Λιθουανία», πρόσθεσε ο Ντόρσεϊ.

Όταν ρωτήθηκε πώς είναι να έχεις τον Γιάννη στο παρκέ, ο Ντόρσεϊ είχε μόνο μία λέξη να πει. «Κυρίαρχος», είπε ο Ντόρσεϊ χαμογελώντας.

Τέλος, ο Ντόρσεϊ μίλησε γενικά για την ελληνική ομάδα. «Πολλοί νέοι παίκτες, μαζί με πολλούς βετεράνους, έχουν βρεθεί εδώ. Νομίζω ότι δένουμε καλά με τον Γιάννη. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό και η χημεία μας μεγαλώνει. Πρέπει να ετοιμαστούμε, πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά», σημείωσε ο νατουραλιζέ της Εθνικής.

«Κάποιες νύχτες θα πετύχει 40, κάποιες άλλες 10 ασίστ, όπως στον αγώνα με την Ισπανία. Οπότε πρέπει απλώς να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα βήμα μπροστά», κατέληξε ο Ντόρσεϊ.

googlenews

Μίτσιτς: «Συζήτησα με τον Ολυμπιακό, αλλά διάλεξα το πρότζεκτ της Χάποελ»
Μίτσιτς: «Συζήτησα με τον Ολυμπιακό, αλλά διάλεξα το πρότζεκτ της Χάποελ»

Ο Βασίλιε Μίτσιτς μίλησε για τη μεταγραφή του στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τόνισε ότι ήταν η πιο σημαντική απόφαση της καριέρας του – Τι αποκάλυψε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ποτσέκο ανακοίνωσε το τέλος του από την Εθνική Ιταλίας και ξέσπασε: «Δεν με νοιάζει τι νομίζει ο κόσμος για μένα»
Ο Ποτσέκο ανακοίνωσε το τέλος του από την Εθνική Ιταλίας και ξέσπασε: «Δεν με νοιάζει τι νομίζει ο κόσμος για μένα»

Την παραίτησή του από τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας, ανακοίνωσε ο Τζανμάρκο Ποτσέκο μετά τον αποκλεισμό της «σκουάντρα ατζούρα» από το Eurobasket.

Προ των πυλών προσφυγές κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων – Στα «κάγκελα» ο ΔΣΑ
Προ των πυλών προσφυγές κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων – Στα «κάγκελα» ο ΔΣΑ

Ο ΔΣΑ υπέβαλε αίτημα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, με το οποίο ζητεί τη χορήγηση αντιγράφου της απόφασης πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Νομικής Σχολής του Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με την επωνυμία "The University of Keele, Greece 

Η αύρα του Τσίπρα στη συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Tο δίπολο επέστρεψε
Η αύρα του Τσίπρα στη συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Tο δίπολο επέστρεψε

Σε αρκετές απαντήσεις του ο πρωθυπουργός έδειξε ότι είχε στο μυαλό του τον Αλέξη Τσίπρα, με αντίδοτο στην τοξικότητα του Μεγάρου Μαξίμου ο πρώην πρωθυπουργός

«Δε θα φάω έντομα!»: Πώς η εντομοφαγία έγινε η θεωρία συνωμοσίας που λατρεύει η ακροδεξιά – «Ελίτ σκουλήκια»
«Δε θα φάω έντομα!»: Πώς η εντομοφαγία έγινε η θεωρία συνωμοσίας που λατρεύει η ακροδεξιά – «Ελίτ σκουλήκια»

Η πίστη ότι η εντομοφαγία είναι στην ατζέντα μιας σκοτεινής ελίτ είναι η νέα θεωρία συνωμοσίας που έχει γίνει κίνημα. Μας εξαναγκάζουν οι ολιγάρχες να φάμε έντομα; Το BBC καταδύεται στην κουνελότρυπα

Ελλάδα – Δανία: Ματσάρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, με στόχο την πρωτιά του ομίλου
Ελλάδα – Δανία: Ματσάρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, με στόχο την πρωτιά του ομίλου

Η Ελλάδα μετά τη νίκη της με 5-1 επί της Λευκορωσίας θέλει να συνεχίσει με το απόλυτο στον όμιλο και να παραμείνει φαβορί για την πρώτη θέση, αυτή τη φορά κόντρα στη Δανία (8/9, 21:45).

Από τον πόλεμο των 12 ημερών άνθισε ο «καθημερινός εθνικισμός» στο Ιράν – Καθεστωτικό εργαλείο ή μεταρρύθμιση;
Από τον πόλεμο των 12 ημερών άνθισε ο «καθημερινός εθνικισμός» στο Ιράν – Καθεστωτικό εργαλείο ή μεταρρύθμιση;

Οι επιθέσεις του Ισραήλ συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός νέου αισθήματος πατριωτισμού στο Ιράν και αύξησαν τις προσδοκίες για ένα μέλλον μεταρρυθμιστικής πολιτικής.

Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα που ο Μητσοτάκης προσπάθησε να αμβλύνει στη ΔΕΘ και δύο αναδιπλώσεις
Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα που ο Μητσοτάκης προσπάθησε να αμβλύνει στη ΔΕΘ και δύο αναδιπλώσεις

Όλα για όλα τα έπαιξε ο Κυρ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, προσπαθώντας να καλύψει ανοιχτά ρήγματα και μέτωπα. Από το ρήγμα με κοινωνικά στρώματα, μέχρι το ανοιχτό εσωκομματικό μέτωπο. Οι μεγάλες αναδιπλώσεις στις οποίες υποχρεώθηκε.

Ο μαγικός κόσμος του Κυριάκου Μητσοτάκη
Ο μαγικός κόσμος του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη υπηρέτησε το αφήγημά του. Όχι την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ούτε – πολύ περισσότερο – την ελληνική κοινωνία

Η μάχη των Φούρνων Κορσεών ενάντια στην υπεραλίευση
Η μάχη των Φούρνων Κορσεών ενάντια στην υπεραλίευση

Με τη σύμπραξη τοπικής κοινωνίας, δήμου και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, το μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα χαράσσει ένα πλάνο προστασίας του ρημαγμένου βυθού του.

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

