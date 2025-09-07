sports betsson
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

Ελίας Βάλτονεν: Ποιος είναι ο Φινλανδός που… καθάρισε τη Σερβία στο φινάλε (vids)
Μπάσκετ 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:12

Ελίας Βάλτονεν: Ποιος είναι ο Φινλανδός που… καθάρισε τη Σερβία στο φινάλε (vids)

Η Φινλανδία πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη έκπληξη του Eurobasket αποκλείοντας τη Σερβία με 92-86, με τον Ελίας Βάλτονεν να κάνει τη διαφορά στο φινάλε του ματς.

Η Φινλανδία έριξε τη… βόμβα στο φετινό Eurobasket αποκλείοντας τη Σερβία στη φάση των «16», επικρατώντας με 92-86 και έχοντας τον Ελίας Βάλτονεν σε τρομερή βραδιά από το… πουθενά.

Ο 26χρονος γκαρντ-φόργουορντ, είχε μόλις 3 πόντους με 04:07 για το τέλος του ματς στο ρολόι και «έκλεισε» το ματς με 13 (2/3 δίποντα, 3/7 τρίποντα), ενώ είναι και 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, όντας αυτός που έδωσε το τελικό «χτύπημα» στον Νίκολα Γιόκιτς και την παρέα του.

YouTube thumbnail

Κάπως έτσι, οι Φινλανδοί θα βρεθούν στους «8» για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση και ευελπιστούν αυτή τη φορά να κάνουν το βήμα παραπάνω, φτάνοντας μέχρι και τα ματς των μεταλλίων. Μέχρι και το χτεσινό ματς, ο Βάλτονεν μετρούσε στο τουρνουά 6.2 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ, σε 19,8 λεπτά, ενώ σουτάρει με 26,7% στο τρίποντο, 61,1% στο δίποντο και 37,5 στις βολές.

YouTube thumbnail

Ποιος είναι ο Ελίας Βάλτονεν

Ο Βάλτονεν αγωνίζεται στη Liga ACB με τη φανέλα της Γρανάδα. Ξεκίνησε την καριέρα του σε ηλικία μόλις 14 ετών στην ακαδημία το HBA‑Märsky, του Χάνο Μότολα, του πρώτου Φινλανδού που έπαιξε στο ΝΒΑ. Στη συνέχεια βρέθηκε στο κολέγιο Arizona State (2018–2020), ενώ επαγγελματικά έπαιξε στη Γερμανία (Τούμπινγκεν, Ροστόκ) και στη συνέχεια στη Μανρέσα.

Από το 2024 είναι στη Γρανάδα, όπου ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του για ακόμη δύο χρόνια. Με τη Φινλανδία έχει συμμετάσχει τόσο στο EuroBasket 2022 όσο και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023, ενώ ήταν μέλος της ομάδα στο Προολυμπιακό τουρνουά.

