Παππάς: Η στάση Μητσοτάκη για τον ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα τον εκθέτει απόλυτα – Θα πράξει το αυτονόητο;

Στην υπεκφυγή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά τη συνέντευξη Τύπου του στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, για την ευρωπαϊκή Οδηγία που ζητεί τη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα αναφέρεται ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παππάς.

«Ο κ. Μητσοτάκης παριστάνει -όχι με μεγάλη επιτυχία- τον ανήξερο (και) για την ευρωπαϊκή Οδηγία που ζητά τη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα. Η στάση που κράτησε στην ερώτηση της Εφημερίδας των Συντακτών, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ, τον εκθέτει απόλυτα», τονίζει ο κ. Παππάς και προσθέτει:

«Γιατί; Διότι:

» Στις 5 Απριλίου 2022 εκδόθηκε η Οδηγία για τον ΦΠΑ -με την Ελλάδα να την υπερψηφίζει δια του τότε υπουργού Οικονομικών του κ. Μητσοτάκη- και από τότε υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ε.Ε. Η Οδηγία έπρεπε να έχει ενσωματωθεί ως τα τέλη του 2024.

» Στις 31 Ιανουαρίου 2025 ήρθε η πρώτη προειδοποίηση της Κομισιόν για τη μη ενσωμάτωση της Οδηγίας. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. είχε περιθώριο λίγων μηνών και για να απαντήσει και για να ενσωματώσει την Οδηγία, αλλά δεν το έκανε.

» Στις 7 Ιουλίου 2025 καταθέσαμε την εν λόγω προειδοποίηση στη Βουλή. Δεν λάβαμε απάντηση.

» Στις 15 Ιουλίου 2025 καταθέσαμε σχετική ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Έχει μείνει αναπάντητη εδώ και δύο μήνες.

» Στις 16 Ιουλίου 2025 η ευρωομάδα μας κατέθεσε αντίστοιχη ερώτηση στην Ευρωβουλή.

» Στις 17 Ιουλίου 2025 ήρθε η δεύτερη προειδοποίηση της Κομισιόν, που καλεί εκ νέου τη χώρα να συμμορφωθεί, ενώ σε αντίθετη περίπτωση μάς απειλεί με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και με πρόστιμο».

Τέλος, επισημαίνει πως «τώρα που έμαθε ο δήθεν ανήξερος Μητσοτάκης μήπως να απαντήσει κάτι, μήπως να πράξει το αυτονόητο και αναγκαίο; Ούτε το υψηλό ΦΠΑ (σ.σ. αύξηση 12 δισ. σε πέντε χρόνια) πληρώνει από το ταμείο του ούτε το πρόστιμο θα βάλει από την τσέπη του».

Ζαχαριάδης: Κύριε Παύλο Μαρινάκη μήπως ενημερώσατε τον πρωθυπουργό;

Ακολούθως ανάρτηση για το ίδιο θέμα πραγματοποίησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Κύριε Παύλο Μαρινάκη μήπως ενημερώσατε τον πρωθυπουργό; Μήπως έχει κάτι να μας απαντήσει; Μήπως ξέρει η κ. Αλεξάνδρα Σδούκου;», διερωτήθηκε σκωπτικά ο κ. Ζαχαριάδης.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «ο κ. Μητσοτάκης κατά της διάρκεια της συνέντευξης τύπου στην 89η ΔΕΘ απάντησε μονολεκτικά σε ερώτηση που του έγινε από την Εφημερίδα των Συντακτών και τη δημοσιογράφο Γεωργία Σάκκουλα ότι δεν γνωρίζει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2022/542, η οποία αφορά τους συντελεστές ΦΠΑ. Για να τον ενημερώσουμε, η οδηγία αυτή καλεί τη χώρα μας να εφαρμόσει μειωμένους -ή ακόμη και μηδενικούς- συντελεστές ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα και φάρμακα, να μειώσει τον ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά και να απαλλάσσει τις μικρές επιχειρήσεις από την υποχρέωση επιβολής του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στείλει προειδοποιητικές επιστολές στην ελληνική κυβέρνηση, ενώ το θέμα το έχει φέρει στη Βουλή εμφατικά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η ΝΔ έχει ψηφίσει την οδηγία. Ο κ. Μητσοτάκης γνώριζε και λέει ψέματα».