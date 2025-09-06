Τσίπρας: Παραδώσαμε μια χώρα στο ξέφωτο και η κυβέρνηση Μητσοτάκη την οδηγεί πάλι σε αδιέξοδο – Επιτελικό κράτος της διαφθοράς και των επιδοτούμενων στελεχών με Πόρσε

«Θα προσπαθήσω να είμαι χρήσιμος για τον προβληματισμό σας, για τον τόπο και το μέλλον του, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ να είμαι ευχάριστος. Όποιος θέλει να ακούσει ευχάριστα πράγματα, μπορεί να περιμένει την αυριανή (Σαββατο) ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ» είπε από το βήμα του Συνεδρίου του Economist ο Αλέξης Τσίπρας μπαίνοντας κατευθείαν στο θέμα.

Επιμένοντας πολιτικά, και αποφεύγοντας να παρασυρθεί από τις προσωπικές επιθέσεις που δέχεται από την κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει να αποδομεί με στοιχεία, αριθμούς και δείκτες -με τα ίδια όπλα δηλαδή που η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει για την αποτελεσματικότητά της- το κυβερνητικό αφήγημα περί ανάπτυξης, στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας.

Η μόνη «παρέκκλιση» Τσίπρα σε μια ομιλία με αυστηρά πολιτικά επιχειρήματα, από την οποία δεν έλειψαν οι σκληρές για την κυβέρνηση εκφράσεις, ανεβάζοντας το επίπεδο αντιπαράθεσης, ήταν η αναφορά του στο κοινό που τον τίμησε με την παρουσία του. «Σας ομολογώ, ότι είχα μια ανησυχία, καθώς θέση της κυβέρνησης, που ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες από τον εκπρόσωπό της, είναι πως για όσα λέω ενδιαφέρονται μόνο βιαστές, εμπρηστές και εν γένει εγκληματίες» ήταν το καρφί Τσίπρα απέναντι στην ομολογουμένως χυδαία επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Η παροχολογία και ο δημοσιονομικός μερκαντιλισμός

Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ετοιμάζεται να ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ νέες παροχές ο κ. Τσίπρας εξήγησε την ματαιότητα αυτής της πολιτικής, εξηγώντας ότι στερεί σημαντικούς πόρους από την πραγματική οικονομία και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη προκειμένου να επιστρέψει ένα μικρό μόνο μέρος τους για ψηφοθηρικούς κυρίως λόγους καλύπτοντας μια εκλογική πελατεία.

«Θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δισ. Ενώ για το 2024 ήταν 6,4 δις ευρώ πάνω από τον στόχο» σημείωσε ο κ. Τσίπρας επισημαίνοντας ότι τα υπέρογκα αυτά μεγέθη δεν επιβάλλεται ούτε για να επιτευχθούν οι στόχοι του προϋπολογισμού, ούτε από δεσμεύσεις στους θεσμούς.

Εσπευσε δε να προσθέσει ότι η υπεραπόδοση αυτή δεν είναι καρπός μεγάλης ανάπτυξης, αλλά υπερφορολόγησης. Εστίασε δε στην υπέρβαση των εσόδων από έμμεσους φόρους – κατεξοχήν κοινωνικά άδικη φόροι, που επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

«Και ο λόγος αυτής της μόνιμης και διαρκούς επιβάρυνσης δεν είναι η αποκατάσταση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας, ή η δημιουργία ενός ικανού ταμειακού αποθέματος ώστε να μπορέσουμε να βγούμε από τα μνημόνια, όπως συνέβη το 16-18» σημείωσε ο κ. Τσίπρας και αυτή δεν ήταν η μοναδική φορά που υπερασπίστηκε την οικονομική πολιτική που αναγκάστηκε να ακολουθήσει η κυβέρνησή του τα μνημονιακά χρόνια.

«Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία» τόνισε και πρόσθεσε: «Πρόκειται για μία πολιτική – θα την αποκαλούσα δημοσιονομικό μερκαντιλισμό – που συσσωρεύει πόρους που στερεί από τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία, ώστε να χρησιμοποιήσει μέρος τους με τη μορφή επιδομάτων και ευκαιριακών παροχών στην προσπάθεια αύξησης της εκλογικής επιρροής».

Ο κ. Τσίπρας μάλιστα προεξόφλησε ότι αυτή τη φορά η παροχολογία από την πλευρά Μητσοτάκη δεν θα πετύχει το στόχο της γιατί «καμιά εξαγγελία, και καμιά παροχή, γενναία, ή λιγότερο γενναία, δεν πρόκειται να αλλάξει προς το καλύτερο, τη μεγάλη εικόνα. Που είναι όχι μόνο απογοητευτική, αλλά και δυσοίωνη».

Ο πρώην πρωθυπουργός έκρουσε μάλιστα για άλλη μια φορά κώδωνα κινδύνου τονίζοντας ότι απαιτείται αλλαγή οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου, απαιτείται «να υπάρξουν αποφάσεις, τώρα, που θα αλλάξουν τη ρότα του σκάφους, γιατί οδηγούμαστε στα βράχια».

Είναι αναγκαίο όπως τόνισε, «ένα σχέδιο ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων, που θα δώσει τη δυνατότητα να μεταστρέψουμε τη σημερινή πορεία διεύρυνσης των ανισοτήτων, διαρκούς απόκλισης της οικονομίας μας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και μετατροπής της Ελλάδας σε βαλκανική εκδοχή καθυστέρησης».

Χαμένη ευκαιρία

Με τη ΝΔ να επαναφέρει το αφήγημα του καταστροφικού 2015 προσπαθώντας να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά του αντισυριζα μετώπου, ο κ. Τσίπρας, αποενοχοποιημένα και ψύχραιμα πια, συνέκρινε τη σημερινή κατάσταση της οικονομίας σε σύγκριση με το τι επικρατούσε στο τέλος της δικής του πρωθυπουργίας, και κατ΄ επέκταση τι παρέδωσε -μετά από επώδυνες και σε μεγάλο βαθμό επιβεβλημένες επιλογές, αλλά χρηστή διαχείριση- στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Δεν παρέλειψε δε να υπενθυμίσει ποιοι και πώς οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια από τα οποία η κυβέρνηση της Αριστεράς μέσα από ομολογουμένως δύσβατο δρόμο κατάφερε να βγάλει, πετυχαίνοντας μάλιστα μια πρωτοφανώς ευνοϊκή ρύθμιση τους χρέους.

Το 2019 πετύχαμε την έξοδο στο ξέφωτο, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας, «μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να πορευτεί πια χωρίς τις παθογένειες που οδήγησαν στην κρίση».

Δυστυχώς όμως πήγε χαμένη, τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, «γιατί, σήμερα, η πατρίδα μας πορεύεται για μια ακόμη φορά με πυξίδα τις παλιές χρεοκοπημένες συνταγές».

Ρηχή οικονομία, άδικη ανάπτυξη, διαβρωμένο κράτος

Εξειδικεύοντας ο κ. Τσίπρας μίλησε για ρηχή οικονομία, και μια φτηνή και άδικη ανάπτυξη, που βασίζεται στη κατανάλωση λίγων. «Με ένα διαβρωμένο κράτος, που όχι μόνο δεν προστατεύει τον πολίτη, αλλά εμποδίζει και την υγιή επιχειρηματικότητα. Και με μια γενικευμένη διαφθορά, που δεν αφήνει ανέγγιχτο κανένα τομέα της δημόσιας και οικονομικής ζωής. Και είναι χωρίς προηγούμενο, την περίοδο της μεταπολίτευσης, σε έκταση, σε μεγέθη, και σε βάθος».

Και στη συνέχεια ο πρώην πρωθυπουργός παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία για κρίσιμους κοινωνικούς δείκτες που αποδεικνύουν ότι η κυβερνητική πολιτική είναι ευνοϊκή για τους λίγους και επιζήμια για τους πολλούς.

«Πριν την κρίση, το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα ήταν κοντά στο 80%, του μέσου όρου της Ε.Ε. Σήμερα είναι κοντά στο 60%. Ο μέσος μισθός υπολείπεται περισσότερο από 50% από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό, ενώ η αγοραστική δύναμη είναι 30% μικρότερη» ανέφερε ο κ. Τσίπρας, τονίζοντας ότι οι ανισότητες είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της Ελλάδας του 2025.

«Το οξύμωρο δε, είναι ότι, μετά την έξοδο από τα μνημόνια και τις απείρως πιο ευνοϊκές δημοσιονομικές δυνατότητες, οι ανισότητες, αντί να συρρικνώνονται, διευρύνονται. Τη περίοδο 15-19, παρά τις δυσκολίες, υπήρξε σαφής και μετρήσιμη βελτίωση στους βασικούς κοινωνικούς δείκτες. Ενώ την περίοδο 20-25 υπήρξε αντίστροφη πορεία» υπερθεμάτισε.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό των νοικοκυριών κάτω από το κατώφλι της φτώχειας το 2015, ήταν στο 21,4%. Το 2019, το παραδώσαμε στο 17,9%. Και παρά τις ασύγκριτα καλύτερες συνθήκες, η κυβέρνηση Μητσοτάκη «κατάφερε», να το ανεβάσει στο 18,9%. Το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας, ή σε κοινωνικό αποκλεισμό, έφτασε πλέον στο 28,3%. Είναι το μεγαλύτερο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία».

Δείκτες ντροπής

Ο κ. Τσίπρας επεκτάθηκε και σε δείκτες ενδεικτικούς για τη λειτουργία του κράτους και των θεσμών. «Οι δείκτες της προϊούσας κοινωνικής και οικονομικής αποσάθρωσης, προάγονται σε δείκτες ντροπής, αν προσθέσει κανείς ότι: Είμαστε 24οι στους 27 της ΕΕ στην αποτελεσματικότητα του Δημοσίου. 25οι στην ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης. 26οι σε αγοραστική δύναμη» είπε χαρακτηριστικά.

«Αλήθεια, θα ήθελα να επιμείνω, με διάθεση διαλόγου: Τα γνωρίζει η κυβέρνηση όλα αυτά; Το ακούει κανείς στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτό το καμπανάκι; Ή μόνο άλλα έχουν συνηθίσει να ακούνε, που δεν έπρεπε να ακούνε;» ήταν το ρητορικό ερώτημα που έθεσε.

Χαραμίσανε το Ταμείο Ανάκαμψης

Καυστικός ήταν ο κ. Τσίπρας και σε ότι αφορά την αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης από την κυβέρνηση. Μιλώντας ουσιαστικά για άλλη μια χαμένη ευκαιρία ενός πρωτοφανούς στην ιστορία της ΟΝΕ χρηματοδοτικού εργαλείου μετασχηματισμού της παραγωγικής βάσης της χώρας.

«Είχε τη μοναδική, την ιστορική θα έλεγα ευκαιρία, να αναμορφώσει την οικονομική δομή και να αναπροσανατολίσει την παραγωγική και αναπτυξιακή προοπτική της πατρίδας μας. Να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της, και να την προετοιμάσει για τις προκλήσεις του μέλλοντος, σε ένα περιβάλλον υψηλού ρίσκου, λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας, των κλιματικών προκλήσεων, αλλά και των εγγενών δυσκολιών ενός ρυθμισμένου μεν, αλλά ακόμη υψηλού χρέους» τόνισε, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο που εκμεταλλεύτηκε τους πόρους αυτούς η κυβέρνηση ευνοώντας συγκεκριμένα συμφέροντα.

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει όλη την ευθύνη, τόνισε ο κ. Τσίπρας γιατί δεν έκανε τίποτε από αυτά που η οικονομία χρειάζεται και η κοινωνία έχει ανάγκη.