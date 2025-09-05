Το νέο power ranking της FIBA για το Eurobasket- Σε ποια θέση είναι η Ελλάδα
Η FIBA ανανέωσε τα power rankings για το Eurobasket 2025 και η Σερβία δεν είναι πια στην κορυφή - Η «εκτόξευση» της Τουρκίας και η θέση της Ελλάδας
Η FIBA δημοσίευσε τα καινούρια Power Rankings για το Eurobasket, μία μέρα πριν την έναρξη των νοκ άουτ αγώνων, με τα δεδομένα να έχουν αλλάξει ολικώς συγκριτικά με τη λίστα πριν την έναρξη του τουρνουά.
Το φαβορί της διοργάνωσης, Σερβία, «εκθρονίστηκε» από την κορυφή της κατάταξης, και έπεσε στην τρίτη θέση, με τη Γερμανία να επικρατεί ως η ομάδα με τις περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο, μετά τις τρομερές εμφανίσεις της στον όμιλο που διεξήχθη στη Φινλανδία. Στη δεύτερη θέση ανέβηκε η Τουρκία, η οποία επικράτησε των Σέρβων στο τρομερό παιχνίδι που έκρινε την πρώτη θέση στον πρώτο όμιλο και ανέβηκε τέσσερις θέσεις συγκριτικά με την προηγούμενη λίστα.
Ακριβώς πίσω από τις θέσεις των μεταλλίων βρίσκεται η Εθνική μας ομάδα, που αποτελεί τη μοναδική ομάδα που δεν άλλαξε θέση στην κατάταξη. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη εντυπωσίασε με την κατάκτηση του ομίλου της, την οποία επιβεβαίωσε αφήνοντας εκτός διοργάνωσης την Ισπανία που υπερασπιζόταν τον τίτλο της και την Κυριακή (7/9, 21:45) θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ για την πρόκριση στα προημιτελικά.
Το μεγαλύτερο κέρδος στα Power Rankings είχε η Πολωνία, η οποία ανέβηκε κατά έξι θέσεις, και πλέον βρίσκεται ένατη.
Αναλυτικά το power ranking της FIBA για το Eurobasket
