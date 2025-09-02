Συνεχίζει να επενδύει ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Ανοίγει νέα κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών
Νέα κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών εγκαινιάζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη Ρώμη.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επεκτείνει την επιχειρηματική του δραστηριότητα πέρα από το ποδόσφαιρο, παρότι ακόμη αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία και δεν σταματάει να σκοράρει και να γράφει ιστορία.
Ο Όμιλος «Insparya», που ιδρύθηκε από τον Πορτογάλο επιχειρηματία Πάουλο Ράμος και τον 40χρονο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ, θα εγκαινιάσει μια νέα κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών στη Ρώμη στις 11 Σεπτεμβρίου. Με 15 μονάδες να λειτουργούν ήδη σε Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και Ομάν, το άνοιγμα στην ιταλική πρωτεύουσα σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στη διεθνή επέκταση της αλυσίδας.
Πώς θα είναι η εξειδικευμένη κλινική του Κριστιάνο Ρονάλντο
Η κλινική θα βρίσκεται στο «Eurohive» (περιοχή της Ρώμης), και θα καταλαμβάνει πάνω από 1.000 τετραγωνικά μέτρα, με δέκα χειρουργικές αίθουσες και τρία δωμάτια θεραπείας αποκλειστικά για τη φροντίδα των μαλλιών.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο χώρος σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει μια ολοκληρωμένη διαδρομή, από τη διάγνωση έως τον εξατομικευμένο σχεδιασμό της θεραπείας, με την υποστήριξη διεπιστημονικής ομάδας γιατρών, νοσηλευτών και συμβούλων. Η νέα μονάδα θα διαθέτει επίσης υπαίθριους χώρους, μπιστρό, σαλόνια και χώρο στάθμευσης.
