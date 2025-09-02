sports betsson
02.09.2025 | 10:04
Ακινητοποιήθηκε ο προαστιακός στην Πάτρα λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές
Συνεχίζει να επενδύει ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Ανοίγει νέα κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών
Ποδόσφαιρο 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:54

Συνεχίζει να επενδύει ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Ανοίγει νέα κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών

Νέα κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών εγκαινιάζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη Ρώμη.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επεκτείνει την επιχειρηματική του δραστηριότητα πέρα από το ποδόσφαιρο, παρότι ακόμη αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία και δεν σταματάει να σκοράρει και να γράφει ιστορία.

Ο Όμιλος «Insparya», που ιδρύθηκε από τον Πορτογάλο επιχειρηματία Πάουλο Ράμος και τον 40χρονο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ, θα εγκαινιάσει μια νέα κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών στη Ρώμη στις 11 Σεπτεμβρίου. Με 15 μονάδες να λειτουργούν ήδη σε Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και Ομάν, το άνοιγμα στην ιταλική πρωτεύουσα σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στη διεθνή επέκταση της αλυσίδας.

Πώς θα είναι η εξειδικευμένη κλινική του Κριστιάνο Ρονάλντο

Η κλινική θα βρίσκεται στο «Eurohive» (περιοχή της Ρώμης), και θα καταλαμβάνει πάνω από 1.000 τετραγωνικά μέτρα, με δέκα χειρουργικές αίθουσες και τρία δωμάτια θεραπείας αποκλειστικά για τη φροντίδα των μαλλιών.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο χώρος σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει μια ολοκληρωμένη διαδρομή, από τη διάγνωση έως τον εξατομικευμένο σχεδιασμό της θεραπείας, με την υποστήριξη διεπιστημονικής ομάδας γιατρών, νοσηλευτών και συμβούλων. Η νέα μονάδα θα διαθέτει επίσης υπαίθριους χώρους, μπιστρό, σαλόνια και χώρο στάθμευσης.

Business
Τιμές: Δυο νέα «όπλα» ρίχνει στη μάχη κατά της ακρίβειας το υπουργείο Ανάπτυξης

Τιμές: Δυο νέα «όπλα» ρίχνει στη μάχη κατά της ακρίβειας το υπουργείο Ανάπτυξης

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Ντέσερς
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Ντέσερς

Ο Σίριλ Ντέσερς αποτελεί και επίσημα το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, με το Νιγηριανό επιθετικό να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με τους «πράσινους».

Τραγωδία στη Χιλή
01.09.25

Τραγωδία στη Χιλή

Θάνατος φιλάθλου στη διάρκεια του ντέρμπι Κόλο-Κόλο – Ουνιβερσιδάδ δε Τσίλε

Ο Ποντένσε στο λιμάνι του και ο κόσμος του Ολυμπιακού στον έβδομο ουρανό (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Ο Ποντένσε στο λιμάνι του και ο κόσμος του Ολυμπιακού στον έβδομο ουρανό (vids, pics)

Ο Πορτογάλος έφτασε σήμερα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους» και η υποδοχή στο Ελ. Βενιζέλος ήταν απίστευτη. «Θέλω να μείνω δέκα χρόνια» δήλωσε ο Ποντένσε

Γιοβάνοβιτς: «Στόχος μας είναι η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο»
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Γιοβάνοβιτς: «Στόχος μας είναι η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε σε δηλώσεις του ενόψει των ματς της Εθνικής Ελλάδος με Λευκορωσία (05/09, 21:45) και Δανία (08/09, 21:45), πως στόχος της ομάδας είναι η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Δήμος Αθηναίων Vs Κυβέρνησης – Η κλιμάκωση μιας αντιπαράθεσης με όχημα τη Βασιλίσσης Ολγας
02.09.25

Δήμος Αθηναίων Vs Κυβέρνησης – Η κλιμάκωση μιας αντιπαράθεσης με όχημα τη Βασιλίσσης Ολγας

«Θα προχωρήσουμε» προαναγγέλλει ο Δούκας- Τα βλέμματα στραμμένα στον ΟΑΣΑ - Ανακοίνωση από τους εργαζόμενους του ΤΡΑΜ - Μιλούν στο in o αντιδήμαρχος Υποδομών και ο Συγκοινωνιολόγος Π. Παπαντωνίου

ΣΥΡΙΖΑ: Πού αποσκοπεί η κυβέρνηση με το ακαταδίωκτο για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ
02.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Πού αποσκοπεί η κυβέρνηση με το ακαταδίωκτο για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει σειρά ερωτημάτων για την τροπολογία που πέρασε η κυβέρνηση και εξασφαλίζει το ακαταδίωκτο για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πώς ορίζεται η μεσαία τάξη στην Ελλάδα – Κατανομή των νοικοκυριών
02.09.25

Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα, «μικρότερη σε μέγεθος, φτωχότερη σε εισόδημα και με υψηλότερη φορολογική πίεση»

H μεσαία τάξη θεωρείται η «ραχοκοκαλιά» της κοινωνίας και της οικονομίας. Πώς ορίζεται στην Ελλάδα του 2025 και τι περιμένει από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ.

Facekini – Η νέα, καυτή μόδα στην Κίνα που τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος αποδοκιμάζουν
02.09.25

Facekini - Η νέα, καυτή μόδα στην Κίνα που τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος αποδοκιμάζουν

Τα facekini αποτελούν μέρος μιας ακμάζουσας βιομηχανίας στην Κίνα που προσφέρει αξεσουάρ για προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV). Κι ενώ οι γυναίκες τα αγκαλιάζουν, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας δεν τα εγκρίνει.

ΗΠΑ: Μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στον Τραμπ και τους δισεκατομμυριούχους την Ημέρα της Εργασίας
02.09.25

«Αντισταθείτε»: Μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στον Τραμπ και τους δισεκατομμυριούχους την Ημέρα της Εργασίας

«Οι εργαζόμενοι πάνω από τους δισεκατομμυριούχους» ήταν το κεντρικό σύνθημα των κινητοποιήσεων στις ΗΠΑ - Στο στόχαστρο των διαδηλωτών οι υπερπλούσιοι και η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ

Θεσσαλονίκη: Σήμερα απολογείται η 45χρονη οδηγός – «Αν δεν φορούσαν ζώνη θα είχαμε θανατηφόρο τροχαίο»
Ελλάδα 02.09.25

Σήμερα απολογείται η 45χρονη οδηγός στη Θεσσαλονίκη - «Αν δεν φορούσαν ζώνη θα είχαμε θανατηφόρο τροχαίο»

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί η 45χρονη οδηγός της Porsche που προκάλεσε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, με τους επιβαίνοντες του άλλου οχήματος να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση

Κρήτη – Χανιά: Είχαν μοιράσει περιοχές τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης – Οι πελάτες πλήρωναν και με POS
02.09.25

Είχαν μοιράσει περιοχές τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά - Οι πελάτες πλήρωναν και με POS

Στην παράνομη δραστηριότητά της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά στην Κρήτη περιλαμβάνονται: ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμοί και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

«Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ
02.09.25

«Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ προβάλλουν τα σημεία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής και επιδιώκουν να... στρώσουν χαλί για το κυβερνητικό σχέδιο που θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ

