Το «μαγικό» θέαμα των βιοφωταυγών φυκιών στα ανοικτά της παραλίας St Kilda στη Μελβούρνη της Αυστραλίας απόλαυσαν αυτή την εβδομάδα οι λουόμενοι.

Ο Ρίτσαρντ Πένσακ, θαλάσσιος βιολόγος στην τοπική περιβαλλοντική ομάδα Earthcare St Kilda, εντόπισε το φωτεινό ροζ σύννεφο στο νερό την Κυριακή και αμέσως κατάλαβε τι ήταν.

Όταν επέστρεψε στο νερό αφού νύχτωσε, πλήθη είχαν ήδη συγκεντρωθεί για να δουν το «πραγματικά όμορφο και λαμπερό» θέαμα.

Το φαινόμενο με τα λαμπερά φύκια

Τα βιοφωταυγή φύκια είναι ένα σπάνιο αλλά όχι πρωτοφανές θέαμα στον κόλπο του Πορτ Φίλιπ.

Το φυσικό φαινόμενο, γνωστό ως «θαλάσσιες λάμψεις» ή «κόκκινη παλίρροια», προκαλείται από ένα φύκι που ονομάζεται noctiluca scintillans: όμορφο στην όψη αλλά ενδεχομένως ενοχλητικό για τα ψάρια λόγω των υψηλών επιπέδων αμμωνίας και των μειωμένων επιπέδων οξυγόνου στο νερό.

Ο Πένσακ περιέγραψε το γεγονός ότι είδε το φαινόμενο από πρώτο χέρι ως ένα στοιχείο που πρέπει να επιφυλαχθεί, ενώ αναγνώρισε την αντίθετη πλευρά του – ότι η διευρυμένη εμβέλεια των φυκιών σχετίζεται με την άνοδο της θερμοκρασίας των ωκεανών.

Ο Ράιαν Αμπράμοβιτς, ένας ντόπιος συγγραφέας και εικονογράφος, περιέγραψε στον Guardian, το ιριδίζον μπλε των φυκιών που κυματίζουν στην επιφάνεια του νερού σαν «λαμπερούς γαλαξίες που στροβιλίζονται και στροβιλίζονται στην ακτή».

Επισκεπτόμενος την παραλία τη Δευτέρα το βράδυ, πλατσούρισε στα κρύα νερά της πρώιμης πηγής για να δει τα «εκπληκτικά ρυθμικά μονοπάτια» του φωτός.

«Κάνω συνέχεια νυχτερινές βουτιές, αλλά αυτή ήταν σίγουρα η πιο μαγική εμπειρία», είπε, «μια εξαιρετική εξερεύνηση για την πρώτη μέρα της άνοιξης».

Ο Αμπράμοβιτς είπε ότι είχε ξαναδεί βιοφωταυγή φύκια στο Σίδνεϊ και το Μπαλί, αλλά ποτέ στη Μελβούρνη.

Φυσικό μέρος του οικοσυστήματος

Τα βιοφωταυγή φύκια, που καταγράφηκαν για πρώτη φορά στο λιμάνι του Σίδνεϊ το 1860, έχουν γίνει πολύ πιο συνηθισμένα στα αυστραλιανά ύδατα από τη δεκαετία του 1990, ιδιαίτερα στο Σίδνεϊ και την Τασμανία.

Η καθηγήτρια Shauna Murray, ειδικός στα φύκια και θαλάσσιος βιολόγος στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Σίδνεϊ, δήλωσε ότι το είδος είχε πρωτεΐνες που ονομάζονται λουσιφεράση και του επέτρεπαν να λάμπει τη νύχτα.

Το φαινόμενο είναι αρκετά συνηθισμένο κατά μήκος των ακτών της Αυστραλίας, είπε, και αποτελεί φυσικό μέρος του οικοσυστήματος, που επεκτείνεται νοτιότερα στην Τασμανία λόγω της θέρμανσης των υδάτων από το ανατολικό αυστραλιανό ρεύμα.