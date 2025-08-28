Πάει για την ανατροπή ο ΠΑΟΚ: 2-0 με Μεϊτέ και Κωνσταντέλια (vids)
Ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0 της Ριέκα με γκολ των Μεϊτέ και Κωνσταντέλια - Οι Ασπρόμαυροι είχαν χάσει με 1-0 στην Κροατία.
- Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί
- Ισραήλ: Ο ακροδεξιός Σμότριτς ζητά την προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας εάν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα
- Καμίνια: Τι λέει η μητέρα του 5χρονου που βρέθηκε μόνος του στο μπαλκόνι – Οι αντιφάσεις με την κόρη της
- Παλλήνη: 43χρονος είχε βάλει κρυφή κάμερα στις γυναικείες τουαλέτες στην εταιρεία που δούλευε – Πώς αποκαλύφθηκε
Πολύ δυνατά έχει ξεκινήσει στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Ριέκα, για τον αγώνα-ρεβάνς των play offs του Europa League!
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προηγήθηκε με γκολ του Μεϊτέ στο 12′ και λίγα λεπτά αργότερα πήρε και προβάδισμα πρόκρισης, ανατρέποντας την ήττα με 1-0 στην Κροατία.
Δείτε το 1-0:
Ο Κωνσταντέλιας έκανε ένα υπέροχο σλάλομ στο 25′, σημάδεψε την αριστερή γωνία του Ζλόμισλιτς και «έγραψε» το 2-0 για τον ΠΑΟΚ σε μία ιδανική συνθήκη που εκτυλίσσεται για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.
Δείτε το 2-0:
- ΟΗΕ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου
- Η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο – Παρά τις κυρώσεις του Τραμπ
- Ισραήλ: Ο ακροδεξιός Σμότριτς ζητά την προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας εάν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα
- Ο Πούτιν αψηφά τις πιέσεις για την Ουκρανία – Κλιμάκωση της κρίσης τα πλήγματα στο Κίεβο
- Μεντιλίμπαρ: «Είμαστε ικανοί για μεγάλα πράγματα»
- Ελληνικά νησιά εκτός ελέγχου: Ο υπερτουρισμός πλήττει το «καλό όνομα» της χώρας ως προορισμού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις