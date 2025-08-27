Πυροβολισμοί σε εκκλησία στη Μινεσότα – Φόβοι για πολλά θύματα

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε εκκλησία στη Μινεάπολη της Μινεσότα, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πολλά θύματα.

Οι πυροβολισμοί στη Μινεσότα

Το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 8:30 π.μ. την Τετάρτη (τοπική ώρα), όταν κλήθηκαν αστυνομικοί για ένοπλο δράστη σε καθολική εκκλησία, στην οδό 509 W 54th Street, σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών μέσων. Στον ίδιο δρόμο βρίσκεται και ένα καθολικό σχολείο.

Ο δράστης φέρεται να ήταν οπλισμένος με τουφέκι.

BREAKING: At least 14 people shot, 2 fatally, at Annunciation Church in Minneapolis, Minnesota. – MN Crime pic.twitter.com/PIJOKB9WK7 — AZ Intel (@AZ_Intel_) August 27, 2025

Περισσότερα σε λίγο…