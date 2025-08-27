Πυροβολισμοί σε εκκλησία στη Μινεσότα – Φόβοι για πολλά θύματα
Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε εκκλησία στη Μινεσότα των ΗΠΑ, με φόβους να εκδηλώνονται για πολλά θύματα
Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε εκκλησία στη Μινεάπολη της Μινεσότα, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πολλά θύματα.
Οι πυροβολισμοί στη Μινεσότα
Το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 8:30 π.μ. την Τετάρτη (τοπική ώρα), όταν κλήθηκαν αστυνομικοί για ένοπλο δράστη σε καθολική εκκλησία, στην οδό 509 W 54th Street, σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών μέσων. Στον ίδιο δρόμο βρίσκεται και ένα καθολικό σχολείο.
Ο δράστης φέρεται να ήταν οπλισμένος με τουφέκι.
BREAKING: At least 14 people shot, 2 fatally, at Annunciation Church in Minneapolis, Minnesota. – MN Crime pic.twitter.com/PIJOKB9WK7
— AZ Intel (@AZ_Intel_) August 27, 2025
Περισσότερα σε λίγο…
