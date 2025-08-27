Για άλλη μία χρονιά πραγματοποιήθηκε το φεστιβάλ La Tomatina στην Ισπανία, με περισσότερα από 22.000 άτομα να συμμετέχουν σε ντοματομαχίες, όπως κάθε χρόνο την τελευταία Τετάρτη του Αυγούστου.

Μάλιστα, φέτος χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 120.000 κιλά ντομάτες για το φεστιβάλ.

«Μια μικρή πόλη δέκα χιλιάδων κατοίκων στην επαρχία της Βαλένθια στο επίκεντρο του κόσμου», σημειώνει ο αντιδήμαρχος Εκδηλώσεων, Σέρχιο Γκαλάρθα. «Αυτήν την ημέρα, όλοι κοιτούν προς το Μπουνιόλ».

Πεδίο μάχης οι δρόμοι για τη La Tomatina

Η «μάχη της ντομάτας» ξεκίνησε περίπου στις 12:00, όταν έξι φορτηγά με καρότσα πέρασαν μέσα από το πυκνό πλήθος, και εθελοντές καθώς και τοπικές ομάδες άρχισαν να πετούν ντομάτες από τα οχήματα προς το κοινό. Σε κάποια σημεία, τα φορτηγά άδειαζαν μεγάλες ποσότητες ντοματών στο έδαφος για να τις χρησιμοποιήσει απευθείας το πλήθος.

Πολλοί από τους συμμετέχοντες στη La Tomatina είναι ξένοι, κυρίως από την Αυστραλία και την Ινδία. Το φεστιβάλ έχει γίνει πολύ δημοφιλές εκεί χάρη στην ταινία του 2011 Zindagi na milegi dobara (Ζεις μόνο μια φορά), που αφηγείται την ιστορία τριών φίλων που ταξιδεύουν στην Ισπανία για να παρακολουθήσουν αυτό το ασυνήθιστο γεγονός. Ωστόσο, το ιαπωνικό κοινό, που επίσης έχει παραδοσιακά μεγάλη συμμετοχή, έχει μειωθεί φέτος, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, αναφέρει η ισπανική El Pais.

📺 TV en DIRECTO | Las 22.000 personas comienzan a lanzarse los 120.000 kilos de tomates de la 78º edición de ‘La Tomatina’. Síguela en directo https://t.co/5ydjAWTsGH pic.twitter.com/w2OkcybDeu — EL PAÍS (@el_pais) August 27, 2025

Η La Tomatina, όπως και άλλες γιορτές στην Ισπανία, δεν ξέφυγε από τις διαμαρτυρίες ενάντια στη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Κατά μήκος της διαδρομής του φεστιβάλ, παλαιστινιακές σημαίες και πανό που καταγγέλλουν γενοκτονία κρέμονταν από τα μπαλκόνια. Στην αρχή του φεστιβάλ, πριν φτάσει το πρώτο φορτηγό, μια ομάδα συμμετεχόντων κρατούσε ήδη μια μεγάλη σημαία στην Πλατεία του Πουέμπλο.

Η πρώτη La Tomatina μετά τις φονικές πλημμύρες

Το φετινό φεστιβάλ ήταν το πρώτο μετά την πλημμύρα της 29ης Οκτωβρίου, που άφησε πίσω της 228 νεκρούς και κατέστρεψε μεγάλο μέρος της επαρχίας στη Βαλένθια. Για τον λόγο αυτό, το φεστιβάλ ονομάστηκε «Τοματοθεραπεία», μια προσπάθεια ανάρρωσης από την καταστροφή που έπληξε, μεταξύ άλλων δήμων, και το Μπουνιόλ. Ο αντιδήμαρχος Γκαλάρθα τόνισε ότι, «μετά από όσα υπέφεραν», οι Βαλενθιάνοι ξαναγεννιούνται και είναι έτοιμοι «για ό,τι κι αν έρθει».

Ο Δήμος ανησυχούσε ότι μετά το φεστιβάλ ο κόσμος θα πήγαινε στο ποτάμι, το οποίο εξακολουθεί να έχει υπολείμματα από την πλημμύρα, και γι’ αυτό τοποθετήθηκαν πινακίδες που συμβούλευαν να μην κολυμπούν. Ο Γκαλάρθα σημείωσε ότι ο δήμος παρείχε ντουζιέρες ώστε οι συμμετέχοντες να ξεπλυθούν από τα υπολείμματα των ντοματών.

📺 TV en DIRECTO | Algunos asistentes a ‘La Tomatina’ dentro del camión portan una bandera de Palestina en señal de protesta contra la operación militar que lleva a cabo Israel en la Franja de Gaza. Síguela en directo https://t.co/g6w822xnCR pic.twitter.com/ht7n5NB0kG — EL PAÍS (@el_pais) August 27, 2025

Στις 12:30 το μεσημέρι, στα μισά των εκδηλώσεων, το πλήθος είχε ήδη μετατραπεί σε μια ενιαία μάζα βαμμένη στο κόκκινο. Οι συμμετέχοντες, πολλοί με μάσκες κατάδυσης, ισορροπούσαν σε ένα έδαφος καλυμμένο με τα υπολείμματα του καρπού.