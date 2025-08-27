newspaper
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
27.08.2025 | 21:27
Φωτιά στη Σαλαμίνα - Αναφορές ότι προκλήθηκε από βεγγαλικά
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι
Ελλάδα 27 Αυγούστου 2025 | 20:51

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Spotlight

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι εκδηλώθηκε νωρίς το βράδυ της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για διαμέρισμα επί της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη στην Αμφιάλη.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Στην περιοχή είναι έντονη η μυρωδιά του καμένου ενώ υπάρχουν αναφορές ότι ακούστηκαν και εκρήξεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Γαλλία: Σε επικίνδυνο μονοπάτι – Τι βλέπουν οι διεθνείς οίκοι

Γαλλία: Σε επικίνδυνο μονοπάτι – Τι βλέπουν οι διεθνείς οίκοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Business
Motor Oil: Ανθεκτικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο – Σε επαναλειτουργία η μονάδα CDU

Motor Oil: Ανθεκτικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο – Σε επαναλειτουργία η μονάδα CDU

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Παντοτινά χημικά» στα ελληνικά αυγά ελευθέρας βοσκής – Κίνδυνοι για την υγεία
Φυτοφάρμακα και PFAS 27.08.25

«Παντοτινά χημικά» στα ελληνικά αυγά ελευθέρας βοσκής – Κίνδυνοι για την υγεία

Επιστημονική μελέτη διαπιστώνει υψηλές συγκεντρώσεις από «παντοτινά χημικά», βαρέα μέταλλα και άλλες ενώσεις στα αυγά ελευθέρας βοσκής. Οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους για την υγεία.

Σύνταξη
Μύκονος: Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες το πτώμα του Τούρκου επιχειρηματία
Ελλάδα 27.08.25

Μύκονος: Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες το πτώμα του Τούρκου επιχειρηματία

Ο Χαλίτ Γιουκάι είχε αποφασίσει να κάνει και φέτος διακοπές στην Ελλάδα. Στις 4 Αυγούστου ξεκίνησε με το σκάφος του από την Γιάλοβα της Τουρκίας με προορισμό τη Μύκονο, όπου τον ανέμενε η σύζυγός του.

Σύνταξη
Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής
Ελλάδα 27.08.25

Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 30 ιδιοκτητών οικιών και επιχειρήσεων κατηγορούμενοι για κλοπή - Η εκτιμώμενη αξία του κλεμμένου ρεύματος ξεπερνά τις 190.000 ευρώ

Σύνταξη
Ολομέλεια των προέδρων των ΔΣΕ: «Οπισθοδρόμηση» στο Κράτος Δικαίου από την κυβέρνηση στο μεταναστευτικό
«Φωνές» 27.08.25

«Οπισθοδρόμηση» στο Κράτος Δικαίου από την κυβέρνηση στο μεταναστευτικό

«Η ανάγκη λήψης μέτρων από την Πολιτεία δεν μπορεί να οδηγούν σε οπισθοδρόμηση από τα δικαιοκρατικά κεκτημένα και τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις που διέπουν το Κράτος Δικαίου».

Σύνταξη
Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 22χρονου που ξεσήκωσε τη γειτονιά με τη μουσική – Κατασχέθηκε το ηχοσύστημα
Ελλάδα 27.08.25

Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 22χρονου που ξεσήκωσε τη γειτονιά με τη μουσική – Κατασχέθηκε το ηχοσύστημα

Ο νεαρός έβαζε τέρμα τη μουσική νυχτερινές ώρες αναστατώνοντας ολόκληρη γειτονιά στον Κορυδαλλό - Συνελήφθη μετά την επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πέταξε σάντουιτς σε ομοσπονδιακό πράκτορα – Τον συνέλαβαν σαν τρομοκράτη και του αποδίδουν κακούργημα
Έγκλημα καθοσιώσεως 27.08.25

Πέταξε σάντουιτς σε ομοσπονδιακό πράκτορα – Τον συνέλαβαν σαν τρομοκράτη και του αποδίδουν κακούργημα

Ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσιγκτον δεν μπόρεσε να ασκήσει δίωξη για κακούργημα σε πολίτη που πέταξε ένα σάντουιτς σε ομοσπονδιακό πράκτορα. Οι ένορκοι δεν πείστηκαν για το έγκλημά του.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Ουναΐ χάνει τη θέση στο Μαρόκο
Super League 27.08.25

«Μαροκινός» κίνδυνος για Ουναΐ - Νέα κίνηση από τον Παναθηναϊκό

Ο Ουαλίντ Ρεγκραγκί ανακοινώνει την Πέμπτη την αποστολή του Μαρόκου και ο Ουναΐ κινδυνεύει να χάσει τη θέση του από τον Μπιλάλ Ναντίρ. Ο 24χρονος χαφ της Μαρσέιγ «τρέχει» πλέον για μεταγραφή.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Φορολογήστε τους υπερπλουσίους: Συντριπτικά τα ποσοστά του «ναι» σε Ελλάδα και όλη την Ευρώπη
Τι λένε οι πολίτες 27.08.25

Φόροι στους υπερπλουσίους: Συντριπτικά τα ποσοστά του «ναι» σε Ελλάδα και όλη την Ευρώπη

«Το πλουσιότερο 1% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει περισσότερο από ότι το 95% της ανθρωπότητας μαζί». Η αύξηση της ανισότητας του πλούτου εντείνει τη συζήτηση για επιπλέον φορολόγηση των υπερπλουσίων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βιτόρια: «Θέλουμε να παίζουμε στο κορυφαίο επίπεδο – Το ποδόσφαιρο να παιχτεί μέσα στις τέσσερις γραμμές»
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Βιτόρια: «Θέλουμε να παίζουμε στο κορυφαίο επίπεδο – Το ποδόσφαιρο να παιχτεί μέσα στις τέσσερις γραμμές»

Ρούι Βιτόρια και Τάσος Μπακασέτας στάθηκαν στη σημασία που έχει για τον Παναθηναϊκό να προκριθεί επί της Σάμψουνσπορ, αλλά και στην ατμόσφαιρα που θα συναντήσου οι «πράσινοι» στην έδρα της Σαμσουνσπόρ

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ λάμπουν στη Βενετία – Εκεί όπου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου
Αγάπη, κινηματογράφος 27.08.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ λάμπουν στη Βενετία – Εκεί όπου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σπουδαία δικηγόρος και σύζυγος του, Αμάλ, εθεάθησαν να φτάνουν στην πόλη, μόλις λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την πρεμιέρα της ταινίας «Jay Kelly» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Σύνταξη
Φαραντούρης ενώπιον Ακάρ: Για την Ελλάδα και την Κύπρο, οι απειλές έρχονται από την Τουρκία
Κοπεγχάγη 27.08.25

Φαραντούρης ενώπιον Ακάρ: Για την Ελλάδα και την Κύπρο, οι απειλές έρχονται από την Τουρκία

«Προτού προχωρήσουμε σε χρηματοδότηση επιχειρήσεων και πολιτικών, πρέπει να αποσαφηνίσουμε ποιες είναι οι απειλές και ποιοι αυτοί που απειλούν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα κάθε κράτους μέλους της ΕΕ», τόνισε ο Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο λάθος τρόπος για να τερματιστεί ένας πόλεμος – Σκοτεινά διδάγματα που εξηγούν την «ειρηνευτική» πολιτική του Πούτιν
Ουκρανία 27.08.25

Ο λάθος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος - Σκοτεινά διδάγματα που εξηγούν την «ειρηνευτική» πολιτική Πούτιν

Ο Τραμπ επιτρέπει στη Ρωσία να επιδιώκει μαξιμαλιστικούς στόχους ενώ χτυπά την Ουκρανία: μια στρατηγική που ο Μάο αποκαλούσε «συζήτηση εν μέσω μάχης». Αυτό αποδείχθηκε καταστροφικό στην Κορέα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Παντοτινά χημικά» στα ελληνικά αυγά ελευθέρας βοσκής – Κίνδυνοι για την υγεία
Φυτοφάρμακα και PFAS 27.08.25

«Παντοτινά χημικά» στα ελληνικά αυγά ελευθέρας βοσκής – Κίνδυνοι για την υγεία

Επιστημονική μελέτη διαπιστώνει υψηλές συγκεντρώσεις από «παντοτινά χημικά», βαρέα μέταλλα και άλλες ενώσεις στα αυγά ελευθέρας βοσκής. Οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους για την υγεία.

Σύνταξη
Μύκονος: Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες το πτώμα του Τούρκου επιχειρηματία
Ελλάδα 27.08.25

Μύκονος: Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες το πτώμα του Τούρκου επιχειρηματία

Ο Χαλίτ Γιουκάι είχε αποφασίσει να κάνει και φέτος διακοπές στην Ελλάδα. Στις 4 Αυγούστου ξεκίνησε με το σκάφος του από την Γιάλοβα της Τουρκίας με προορισμό τη Μύκονο, όπου τον ανέμενε η σύζυγός του.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Διπλωματικό επεισόδιο Δανίας-ΗΠΑ – Αμερικανοί κατηγορούνται για «μυστικές επιχειρήσεις» στο νησί
Εκστρατεία κατασκοπείας 27.08.25

Γροιλανδία: Διπλωματικό επεισόδιο Δανίας-ΗΠΑ – Αμερικανοί κατηγορούνται για «μυστικές επιχειρήσεις» στο νησί

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη. Αιτία, δημοσίευμα ότι Αμερικανοί διεξάγουν επιχείρηση επιρροής στη Γροιλανδία για να αποσχισθεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος
Champions League 27.08.25

LIVE: Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος

LIVE: Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Το νόημα της μουσικής, οι ελληνικές αναμνήσεις και το «ταξίδι» που τον άλλαξε: Ο Armin van Buuren στο in λίγο πριν ξεσηκώσει την Αθήνα
Παρουσιάζει το «Breathe» 27.08.25

Το νόημα της μουσικής, οι ελληνικές αναμνήσεις και το «ταξίδι» που τον άλλαξε: Ο Armin van Buuren στο in λίγο πριν ξεσηκώσει την Αθήνα

Ο Armin van Buuren μιλά στο in για την επερχόμενη εμφάνισή του στο Primer Festival στο ΟΑΚΑ, το νέο του διπλό άλμπουμ «Breathe», καθώς και το εσωτερικό «ταξίδι» το οποίο -όπως δηλώνει ο ίδιος- τον «άλλαξε απολύτως, με πολλούς τρόπους».

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ψήφισμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων
Αυτοδιοίκηση 27.08.25

Ψήφισμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων

Με το ψήφισμα ζητείται «να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 και να αναγνωριστεί το παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ»

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Απόρρητο