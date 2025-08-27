Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι εκδηλώθηκε νωρίς το βράδυ της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για διαμέρισμα επί της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη στην Αμφιάλη.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Στην περιοχή είναι έντονη η μυρωδιά του καμένου ενώ υπάρχουν αναφορές ότι ακούστηκαν και εκρήξεις.