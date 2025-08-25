Τρομακτικό τροχαίο στην Ινδία με 8 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες
Τρεις άνθρωποι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και τους προσφέρεται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής
- Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου για πυρκαγιές – «Πορτοκαλί» συναγερμός για 7 περιοχές
- Τουλάχιστον 6 νεκροί και 86 τραυματίες στις ισραηλινές επιθέσεις κατά των Χούθι
- Καύσωνας στις δυτικές ΗΠΑ – Πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με ακραία ζέστη
- Απαγωγή γυναικών και παιδιών, βομβαρδισμός νοσοκομείου στο Νταρφούρ
Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο γυναίκες και παιδί, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 43 τραυματίστηκαν όταν φορτηγό συγκρούστηκε με όχημα που μετέφερε στην καρότσα του ινδουιστές προσκυνητές στη βόρεια πολιτεία Ούταρ Πραντές της Ινδίας νωρίς το πρωί, ανακοίνωσε η αστυνομία.
«Τρεις άνθρωποι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση», έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και τους προσφέρεται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, διευκρίνισε ο Ντινές Κουμάρ Σιγκ, επικεφαλής της αστυνομίας στην περιοχή Μπουλαντσάρ.
Μεταξύ των 43 τραυματιών, είναι και 12 παιδιά.
- Αντικαγκελάριος Γερμανίας: Το Κίεβο μπορεί να βασίζεται στο Βερολίνο – Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες
- Κριστιάν Ρικάρντο Ντα Κόστα: Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη και του Πανιωνίου πέθανε στη Σαντορίνη
- Λιμάνι Πειραιά: Σορός γυναίκας ανασύρθηκε από τη θάλασσα – Την εντόπισαν επιβάτες πλοίου
- Φωτιά στην Καστοριά: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο Μακρυχώρι – Κατακαίει δασική έκταση
- Αρκάς: Η σκληρή καλημέρα της Δευτέρας, μετά την έξοδο
- «Παρκ ντε Πρενς»: Ένα παλάτι με γήπεδο χειρότερο από χωράφι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις