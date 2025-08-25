Συνελήφθη 24χρονος που λήστευε μίνι μάρκετ στη Νέα Σμύρνη – Βίντεο ντοκουμέντα

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στη Νέα Σμύρνη 24χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, ο 24χρονος βραδινές ώρες της περασμένης Δευτέρας (18-8-2025) με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε από υπάλληλο μίνι μάρκετ στην περιοχή της Νέας Σμύρνης χρηματικό ποσό και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Βίντεο ντοκουμέντο

<br />

Μετά από έρευνες της Αστυνομίας ο δράστης εντοπίστηκε το απόγευμα της επόμενης ημέρας και συνελήφθη.

Τον πρόδωσαν τα παπούτσια

Σύμφωνα με την Αστυνομία κατά τη σύλληψή του φορούσε τα ίδια παπούτσια που έκανε την ληστεία στο κατάστημα ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και το μαχαίρι που χρησιμοποίησε κατά τη διάπραξη της ληστείας.

<br />

Από την προανακριτική έρευνα της της Αστυνομίας ο 24χρονος ταυτοποιήθηκε ως δράστης σε 3 περιπτώσεις ληστειών σε μίνι μάρκετ στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.