Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Παναθηναϊκός: Ο Σάντσες πήρε το νούμερο «8» που φορούσε ο Ουναΐ
Ποδόσφαιρο 24 Αυγούστου 2025 | 17:00

Παναθηναϊκός: Ο Σάντσες πήρε το νούμερο «8» που φορούσε ο Ουναΐ

Ο Ρενάτο Σάντσες είναι πλέον με κάθε επισημότητα παίκτης του Παναθηναϊκού και διάλεξε το νούμερο «8» για την φανέλα του.

Σύνταξη
Ο Ρενάτο Σάντσες ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό ως δανεικός από τη Παρί Σεν Ζερμέν και ο Πορτογάλος διάλεξε το νούμερο «8» για την φανέλα του, το οποίο φορούσε και ο Ουναΐ, την περυσινή αγωνιστική σεζόν. Ο 28χρονος μέσος θα ενισχύσει τους «πράσινους» μετά το «αντίο» του Μαξίμοβιτς και φυσικά, ο ίδιος θα συνεργαστεί με μία γνώριμη φυσιογνωμία για εκείνον, τον Ρουί Βιτόρια ο οποίος τον ανέδειξε στη Μπενφίκα το 2015.

Υπενθυμίζεται ότι για την απόκτηση του Σάντσες ενδιαφέρθηκε και η Τραμζονσπόρ και πολλά παρελθοντικά δημοσιεύματα είχαν συνδέσει τον εν λόγω παίκτη με επικείμενη «μετακόμισή» του στην Τουρκία. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη, ο Σάντσες επέλεξε το Τριφύλλι και ετοιμάζεται να ενισχύσει το ρόστερ των πράσινων.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον Ρενάτο Σάντσες:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ένταξη του Ρενάτο Σάντσες στο δυναμικό της ομάδας υπό τη μορφή δανεισμού από τη γαλλική Παρί Σεν Ζερμέν! Ο 28χρονος Πορτογάλος μέσος αποτελεί την όγδοη προσθήκη στο ρόστερ του Τριφυλλιού για τη νέα αγωνιστική περίοδο και με την ποδοσφαιρική του ποιότητα, τις παραστάσεις που έχει και το πνεύμα του νικητή που τον διακατέχει, έρχεται για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το δυναμικό των Πρασίνων.

Ο Ρενάτο Σάντσες γεννήθηκε στις 18 Αυγούστου 1997 στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, Λισαβόνα. Σε ηλικία 10 ετών εντάχθηκε στην ακαδημία της Μπενφίκα με το ταλέντο του να ξεχωρίζει.

Ο πρώτος, εντός του κορυφαίου πορτογαλικού συλλόγου, που τον πίστεψε και του έδωσε την ευκαιρία που χρειαζόταν, ήταν ο Ρουί Βιτόρια! Ο νυν προπονητής της ομάδας μας, πριν από μία δεκαετία, πήρε τον 18χρονο Σάντσες από τη δεύτερη ομάδα της Μπενφίκα, τον προώθησε στην πρώτη και τον έβαλε σχεδόν άμεσα να αγωνιστεί. Το αποτέλεσμα της απόφασης αυτής, αν μη τι άλλο, εντυπωσιακό. Ο νεαρός μέσος συστήθηκε στο κοινό ως ο παίκτης που άλλαξε ταχύτητα στην Μπενφίκα, κέρδισε την κλήση του στη «μεγάλη» εθνική της Πορτογαλίας κι έγινε εκ των πολυτιμότερων παικτών της στο Euro 2016 όταν και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρωπης! Η πρώτη του σεζόν ήταν ονειρεμένη. Κι έφερε μια μεγάλη μετεγγραφή έναντι 35 εκατ. ευρώ: στη Μπάγερν Μονάχου.

Στη Βαυαρία κατά την πρώτη του σεζόν αγωνίστηκε σε 25 αγώνες κατακτώντας το πρωτάθλημα. Ωστόσο, την επόμενη αγωνιστική περίοδο παραχωρήθηκε δανεικός στην ουαλική Σουόνσι. Η επιστροφή στη Μπάγερν το 2018 έφερε μία δεύτερη ευκαιρία, όμως ο Σάντσες ήθελε να παίζει βασικός κι αυτό στο Μόναχο δεν φαινόταν εγγυημένο. Έτσι ζήτησε να φύγει και η Λιλ τον έκανε δικό της. Στη Γαλλία, όντως, υπενθύμισε σε όλους την ακούραστη μηχανή στη μεσαία γραμμή. Η καριέρα του αναγεννήθηκε και μετά από τρία εξαιρετικά χρόνια στη Λίλ, «ανάγκασε» τον κορυφαίο γαλλικό σύλλογο, την Παρί Σεν Ζερμέν, να τον κάνει δικό της το 2022. Στο γαλαξία αστέρων που στήθηκε στο Παρίσι, ο Σάντσες κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2023, αλλά στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός στην ιταλική Ρόμα κι ένα χρόνο αργότερα στην Μπενφίκα.

Ο Σάντσες έχει αγωνιστεί με όλες τις εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, καταγράφοντας 32 συμμετοχές στην ανδρών.

Είναι ένας πραγματικός… συλλέκτης τίτλων. Στην κορυφή της Ευρώπης με την Πορτογαλία το 2016, κατάκτηση του Nations League το 2019, πρωταθλητής Πορτογαλίας το 2015 με τη Μπενφίκα, πρωταθλητής Γερμανίας το 2017, το 2019 και το 2020 με τη Μπάγερν, πρωταθλητής Γαλλίας το 2021 με τη Λιλ και το 2023 με την Παρί Σεν Ζερμέν, Κυπελλούχος Γερμανίας το 2019 και το 2020, Σούπερ Καπ Γαλλίας το 2022 και Γερμανίας το 2017 και το 2019.

Καλωσορίζουμε τον Ρενάτο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!»

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θόλωσα» είπε ο δράστης στην κόρη του – Τι έκανε μετά τη δολοφονία της γυναίκας του
Ελλάδα 24.08.25

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θόλωσα» είπε ο δράστης στην κόρη του – Τι έκανε μετά τη δολοφονία της γυναίκας του

Η 18χρονη κόρη του 40χρονου επισκέφθηκε τον πατέρα της στα κρατητήρια και τον ρώτησε γιατί το έκανε - Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο δράστης

Σύνταξη
Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί
Ζητούν διευκρινίσεις 24.08.25

Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί

Στις 29 Αυγούστου καταργείται η απαλλαγή de minimis για δέματα αξίας κάτω των 800 δολαρίων. Οι ταχυδρομικές εταιρείες δεν μπορούν να εγγυηθούν πως ό,τι φύγει τώρα δεν θα επιβαρυνθεί με χρεώσεις.

Σύνταξη
Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Αυγούστου – Κίνηση από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι τη Νέα Πέραμο
Χάρτης 24.08.25

Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Αυγούστου - Κυκλοφοριακή συμφόρηση από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι τη Νέα Πέραμο

Αυξημένη κίνηση στην Ολυμπία Οδό. Επιστρέφουν στα αστικά κέντρα οι εκδρομείς του Αυγούστου. Δείτε live την εικόνα που παρουσιάζουν οι μεγάλοι οδικοί άξονες.

Σύνταξη
Κλιματική κρίση: Ίσως φέρει το τέλος της βιομηχανίας των διακοπών – Και η Ελλάδα θα πληγεί ως «hotspot»
Μέλλον χωρίς ταξίδια; 24.08.25

Κλιματική κρίση: Ίσως φέρει το τέλος της βιομηχανίας των διακοπών – Και η Ελλάδα θα πληγεί ως «hotspot»

Οι καύσωνες, οι πυρκαγιές και άλλα φαινόμενα που προκαλεί η κλιματική κρίση, αλλά και η διαρκής αύξηση του κόστους, οδηγούν σε μία ακόμη κρίση. Tης βιομηχανίας των διακοπών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διαδηλώσεις υπέρ εκεχειρίας στο Ισραήλ, ενώ ο στρατός σφυροκοπά τα προάστια της Γάζας
Απαιτούν συμφωνία 24.08.25

Διαδηλώσεις υπέρ εκεχειρίας στο Ισραήλ, ενώ ο στρατός σφυροκοπά τα προάστια της Γάζας

Συγγενείς Ισραηλινών ομήρων διαδήλωσαν έξω από κατοικίες υπουργών ζητώντας κατάπαυση πυρός για την απελευθέρωση των ομήρων. Εκρήξεις και πυρκαγιές στη Γάζα, καθώς βομβαρδίζονται προάστια της Γάζας

Σύνταξη
Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης μετά τις θριαμβολογίες Μητσοτάκη – Οι αντιδράσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Καλοκαιρινές διακοπές τέλος 24.08.25

Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης μετά τις θριαμβολογίες Μητσοτάκη

Η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργό, πρώτη μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, προκαλεί αντιδράσεις. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύουν σφοδρά πυρά με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να σηκώνει το γάντι και να βλέπει «πολιτικούς καιροσκόπους».

Σύνταξη
Λιγότερο όπως περισσότερο: Το «καυτό» comeback του στρινγκ – «Μάχη για αυτοέκφραση»
Go Fun 24.08.25

Λιγότερο όπως περισσότερο: Το «καυτό» comeback του στρινγκ – «Μάχη για αυτοέκφραση»

Από τις πασαρέλες της μόδας μέχρι τις πιο απροσπέλαστες παραλίες, το στρινγκ είναι παντού. Η επιστροφή του αποτελεί το πιο «καυτό» κεφάλαιο στη μακρά ιστορία του μαγιό ως αντανάκλαση των κοινωνικών αντιλήψεων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο υπερτουρισμός μπορεί να «κάψει» την Ελλάδα – Υποδομές στα όρια, περιβαλλοντική φθορά και ρωγμές στη γοητεία προορισμών
Βιωσιμότητα 24.08.25

Ο υπερτουρισμός μπορεί να «κάψει» την Ελλάδα – Υποδομές στα όρια, περιβαλλοντική φθορά και ρωγμές στη γοητεία προορισμών

Φέρνοντας ως παράδειγμα τον μύθο του Ίκαρου, ο Independent προειδοποιεί ότι ο υπερτουρισμός μπορεί να κάψει την Ελλάδα εκτός αν λάβει μέτρα υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ο Ζελένσκι δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια για ειρήνη, καθώς η Ουκρανία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας
Κόσμος 24.08.25

Ο Ζελένσκι δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια για ειρήνη, καθώς η Ουκρανία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας

Ανήμερα του εορτασμού της ανεξαρτησίας στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε την συνέχιση της προσπάθειας για επίτευξη ειρήνης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
