Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
24.08.2025 | 22:11
Μαχαιρώθηκε άτομο στις Βρυξέλλες - Μετά από διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης
ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0: «Καθάρισε» τη νίκη με δύο γκολ σε τέσσερα λεπτά (vid)
Ποδόσφαιρο 24 Αυγούστου 2025 | 22:22

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0: «Καθάρισε» τη νίκη με δύο γκολ σε τέσσερα λεπτά (vid)

Νικηφόρα πρεμιέρα στη Super League για την ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στην ΟΠΑΠ Arena του Πανσερραϊκού με σκορ 2-0.

Με νίκη μπήκε στο νέο πρωτάθλημα της Super League η ΑΕΚ, καθώς με πρωταγωνιστή τον Ζίνι που κέρδισε πέναλτι (το εκτέλεσε ο Μάνταλος στο 23′) και σκόραρε (27′) επικράτησε του Πανσερραϊκού στην έδρα της με 2-0.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έπιασε πολύ καλό ρυθμό κυρίως στο πρώτο ημίχρονο και δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στους Σερραίους που έχασαν μεγάλη ευκαιρία στο 5′ λεπτό για να ανοίξει το σκορ.

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός: Πώς παρατάχθηκαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρέταξε την ΑΕΚ με έξι αλλαγές, παρατάσσοντας την ομάδα του με 4-4-2 Τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, τους Βίντα-Μουκουντί στα στόπερ, τον Ρότα, δεξιά στην άμυνα, τον Πενράις αριστερά, τους Μάνταλο-Πινέδα στον άξονα, τους Ελίασον-Κοϊτά στις πλευρές, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, και τους Ζίνι-Πιερό στην κορυφή. 

Από την πλευρά του ο Κριστιάνο Μπάτσι προτίμησε σύστημα 4-3-3 για τον Πανσερραϊκό: Συγκεκριμένα Τιναλίνι στην εστία, τους Γκελασβίλι – Ντε Μάρκο στο κέντρο της άμυνας, τους Τσαούση αριστερά και Λύρατζή δεξιά, τους Λιάσο, Γκιγιόμε και Ομεονγκά στον άξονα, τους και τους Ουαγκέ και Γκριν στις πτέρυγες δεξιά και αριστερά αντίστοιχα και τον Ιβάν στην κορυφή.

Τεράστια ευκαιρία ο Πανσερραϊκός, κυρίαρχη στη συνέχεια η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο ματς, όμως ο Πανσερραϊκός που έδειξε διάθεση να παίξει ποδόσφαιρο, λίγο έλειψε να ανοίξει το σκορ στο 5′, όμως ο Στρακόσια του είπε «όχι» στο τετ α τετ του με τον ανενόχλητο Γκριν!

Η συνέχεια όμως ανήκε στην ομάδα του Νίκολιτς που είχε με συντριπτικό ποσοστό κατοχής της μπάλας. Με ωραίους συνδυασμούς, τα δύο πλάγια μπακ Πενράις (ειδκότερα) και Ρότα να κάνουν εξαιρετική δουλειά μεσοεπιθετικά, αλλά και τους Μάνταλο, Ελίασον, Πινέδα και Ζίνι να βγάζουν ωραίες συνεργασίες η ΑΕΚ κυριάρχησε και πέτυχε δύο γκολ πριν καν συμπληρωθεί μισή ώρα παιχνιδιού.

Μεγάλες ευκαιρίες και δύο γκολ σε τέσσερα λεπτά η Ένωση

Αρχικά η Ένωση «άγγιξε» το γκολ στις ευκαιρίες με τους Μάνταλο (κεφαλιά στο 10′) και στο 12′ (τακουνάκι Ζϊνι), συνέχισε να πιέζει ψηλά και να φέρνει συνεχώς τη μπάλα στα αντίπαλα καρέ και τελικά στο 22′ ο Ζίνι εξασφάλισε πέναλτι. Μια απόφαση που ήταν κάπως «τραβηγμένη» καθώς ναι μεν υπάρχει επαφή του Γκελασβίλι στον Αγκολέζο επιθετικό όμως αυτή γίνεται αφότου ο τελευταίος έχει σουτάρει και έρχεται φυσιολογικά. Την εσχάτη των ποινών ανέλαβε ο Πέτρος Μάνταλος που έστειλε τη μπάλα στην απέναντι πλευρά από όπου έπεσε ο τερματοφύλακας για το 1-0.

Μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, η ΑΕΚ πέτυχε και δεύτερο τέρμα (2-0). Αυτή τη φορά ο Ζίνι από δημιουργός έγινε εκτελεστής, καθώς μετά την ωραία σέντρα του Πενράις πλάσαρε, δίνοντας διαφορά ασφαλείας στην ομάδα του. Αν και 9 λεπτά μετά αποχώρησε λόγω τραυματισμού δικαίως συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων του αγώνα για τη γηπεδούχο.

Συνέχισε στον ίδιο ρυθμό η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ συνέχισε στον ίδιο έντονο ρυθμό για τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του Β’ ημιχρόνου, αγγίζοντας το 3ο γκολ στο 47΄ με τη διπλή ευκαιρία του Βίντα, στο 49′ με τον Μουκουντί και στο 78′ με τον Πινέδα. Από την πλευρά του ο Πανσερραϊκός είχε μια μεγάλη φάση στο 63′ με τον Ιβάν όμως δεν την έκανε γκολ.

Όσο ο χρόνος κυλούσε ο ρυθμός του ματς έπεφτε, με την ΑΕΚ να κάνει συντήρηση από ένα σημείο και μετά και τον Πανσερραϊκό να συμβιβάζεται με την ήττα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η μεγάλη πίεση που άσκησε στο πρώτο ημίωρο στον Πανσερραϊκό με ποσοστό κατοχής που ξεπέρασε κάποια στιγμή ακόμη και το 90%.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Ζίνι αγωνίστηκε μόλις για 36′ λεπτά, όμως πρόλαβε να κερδίσει ένα πέναλτι, να σκοράρει και γενικότερα να μέσα σε όλες τις καλές φάσεις της ομάδας του στο α’ μέρος.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Αν και μπήκε με διάθεση να παίξει ποδόσφαιρο ο Πανσερραϊκός ούτε τις λίγες, αλλά καλές ευκαιρίες που δημιούργησε μπόρεσε να εκμεταλλευθεί, ούτε να αμυνθεί αποτελεσματικά.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Φώτης Πολυχρόνης από τη Δράμα καταλόγισε με ευκολία την εσχάτη των ποινών στο μαρκάρισμα του Γκελασβίλι στον Ζίνι.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: VAR: O Κωνσταντίνος Πουλικίδης από τη Δράμας δεν παρενέβη προκειμένου να αλλάξει την απόφαση του Πουλυχρόνη για πέναλτι στον Ζίνι, προφανώς συμφωνώντας με την απόφασή του. Στο 51′ σωστά δόθηκε οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης και έτσι δεν δόθηκε πέναλτι στον Πιερό για κράτημα. Σωστά επίσης ακυρώθηκε γκολ του Πιερό ως οφσάιντ.

ΣΚΟΡΕΡ: 23’πεν. Μάνταλος, 27′ Ζίνι.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς, Μουκουντί, Βίντα, Ρότα (83′ Οντουμπάτζο), Μάνταλος, Πινέδα, Κοϊτά (70′ Κουτέσα), Ελίασον (83′ Λιούμπισιτς), Ζίνι (36′ Μαρίν), Πιερό

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Τσαούσης, Ντε Μάρκο, Γκελασβίλι, Λύρατζης, Λιάσος (65′ Μπανζακί), Ομεονγκά, Γκιγιομιέ, Ουαγκέ (46′ Φαλέ), Γκριν, Ίβαν (84′ Δοϊρανλής)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Πανσερραϊκός – ΟΦΗ στις 19:30 το Σάββατο 30 Αυγούστου και ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης στις 20:00 την Κυριακή 31 Αυγούστου για τη 2η αγωνιστική.

