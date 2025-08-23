«Φαβορί για την απόκτηση του Τσιμίκα η Μαρσέιγ»

Η απόφαση της Λίβερπουλ να αποκτήσει τον Μίλος Κέρκεζ και η παραμονή του Άντι Ρόμπερτσον έχουν φέρει τον Κώστα Τσιμίκα κοντά στην αποχώρησή του από το Μέρσεϊσαϊντ και ήδη οι… μνηστήρες μαζεύονται για να τον διεκδικήσουν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αγγλία, ο Έλληνας ακραίος αμυντικός έχει θέσει ως προτεραιότητα να φύγει από το Νησί και να δοκιμάσει ένα άλλο πρωτάθλημα, με τη Μαρσέιγ να είναι το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του.

Μεταγραφή ή δανεισμός

Από την πλευρά της, η Λίβερπουλ είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει τόσο ως μεταγραφή, όσο και ως δανεικό, με τους Μασσαλούς να ετοιμάζονται να καταθέσουν πρόταση στους «κόκκινους».

Οι άνθρωποι της Μαρσέιγ θα ήθελαν να ολοκληρώσουν άμεσα την απόκτησή του Τσιμίκα, με σκοπό να παρουσιαστούν ακόμα πιο δυνατοί στις υποχρεώσεις τους στη φετινή αγωνιστική περίοδο.