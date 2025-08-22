Φλόριντα: Ψαράς προσπάθησε να βγάλει φωτογραφία με καρχαρία και εκείνος τον δάγκωσε
Η παρέα από την Φλόριντα είχε βγάλει τον καρχαρία στην ακτή, με τον Σον Μιούζ να ποζάρει για φωτογραφία, ενώ κάποιος από τους φίλους του φώναζε «μπράβο φίλε»
- Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
- Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
- Ο Μασκ πρότεινε στον Ζάκερμπεργκ να αγοράσουν μαζί την OpenAI
- Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
Ένας ψαράς τραυματίστηκε στο πόδι από δάγκωμα καρχαρία ενώ προσπαθούσε να φωτογραφηθεί μαζί του σε παραλία της Φλόριντα.
Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο 16 Αυγούστου, ανήμερα των γενεθλίων του, κατά τη διάρκεια ψαρέματος με φίλους.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η παρέα είχε βγάλει τον καρχαρία στην ακτή, με τον Σον Μιούζ να ποζάρει για φωτογραφία, ενώ κάποιος από τους φίλους του φώναζε «μπράβο φίλε».
Όταν ο Μιούζ κρατούσε το κεφάλι του καρχαρία πάνω από την άμμο και ένας φίλος του την ουρά, ο καρχαρίας γύρισε και τον δάγκωσε στο πόδι, με τον ίδιο να σπαράζει από τον πόνο, να τρέχει αίμα και να οδηγείται στο νοσοκομείο
Φλόριντα: Η στιγμή που ο καρχαρίας επιτίθεται στον ψαρά
Το βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις στα social media με αρκετούς να επικρίνουν τον Μιούζ.
«Παίζεις ηλίθια παιχνίδια… κερδίζεις ηλίθια βραβεία», «έπρεπε να τον βάλεις πίσω στο νερό αντί να προσπαθείς να ποζάρεις για selfie…», «προσπάθησε να βγάλει φωτογραφία σαν να είναι αλιγάτορας», «είναι καρχαρίας… δαγκώνουν. Είμαι απλά χαρούμενος που το ανακάλυψε χωρίς να χάσει όλο του το πόδι», «ίσως την επόμενη φορά να αφήσεις τον καρχαρία ήσυχο» ήταν ορισμένα από τα σχόλια των χρηστών.
Οι καρχαρίες lemon, όπως αυτό στο βίντεο, είναι προστατευόμενα είδη στη Φλόριντα και, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Ψαριών και Άγριας Ζωής της πολιτείας, έχουν αναφερθεί μόνο λίγα περιστατικά που οδήγησαν σε μη θανατηφόρα δαγκώματα.
- «Μαχητής» Πολονάρα: Νικά και τη λευχαιμία και επιστρέφει στο μπάσκετ με τη Σάσαρι (vid)
- Αλλάξτε τρόπο να γιορτάζετε – Ο ήχος από πυροτεχνήματα σκοτώνει ζώα – Αντιδράσεις στη Σκωτία
- «Happy Gilmore 2»: Η ταινία με τον Άνταμ Σάντλερ καταρρίπτει συνεχώς ρεκόρ streaming
- Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη
- Έντι Χάου: «Σύντομα θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τον Ίσακ» (vid)
- Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τα χαρακτηριστικά του 40χρονου δολοφόνου που κατάφερε να διαφύγει μετά το έγκλημα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις