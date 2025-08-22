Ο Ντόντσιτς έκανε high-five με την κόρη του Γιόκιτς και έγινε viral (vid)
Η συνάντηση των δύο αστέρων του μπάσκετ συνοδεύτηκε από μια πολύ όμορφη στιγμή με τη μικρή κόρη του Νίκολα Γιόκιτς.
Μετά τη φιλική αναμέτρηση Σερβίας–Σλοβενίας, ο Λούκα Ντόντσιτς πλησίασε τον Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος βρισκόταν με τη μικρή του κόρη. Ο γκαρντ των Λέικερς έκανε high-five με τη μικρή, σε μια στιγμή που έγινε αμέσως viral.
Στον αγωνιστικό κομμάτι, η Σερβία επικράτησε με 106–72, ολοκληρώνοντας με νίκη την προετοιμασία της πριν από το EuroBasket 2025. Ο Γιόκιτς σημείωσε 10 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Ντόντσιτς σημείωσε 17 πόντους.
Οι δύο σταρ βρέθηκαν μετά το παιχνίδι στους καθιερωμένους χαιρετισμούς, με τον Ντόντσιτς να δείχνει και την πιο τρυφερή πλευρά του χαρακτήρα του.
Το χαρακτηριστικό βίντεο
No puede caber más talento en un vídeo.
🫂 El cariñoso saludo de Nikola Jokic y Luka Doncic tras el encuentro entre Serbia y Eslovenia (106-72). #Eurobasket pic.twitter.com/7kZjEdeZWO
— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) August 21, 2025
