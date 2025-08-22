Ο Νίκολιτς προσφέρει σανίδα σωτηρίας στη Ραντ

Έχει ξεχωριστό δέσιμο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς με τη Ραντ. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της, όπως και την προπονητική καριέρα του. Επίσης, ο Σέρβος άρχισε να εργάζεται ως προπονητής στις ακαδημίες της Ραντ και το 2008 ανέλαβε την πρώτη ομάδα. Ως γνωστόν, στα 29 του, έγινε ο νεότερος προπονητής στην πρώτη κατηγορία της Σερβίας καταφέρνοντας να κρατήσει την Ραντ στην κατηγορία. Ο Νίκολιτς επέστρεψε ξανά στον πάγκο της Ραντ το 2012.

Γιατί αναφέρουμε όλα αυτά για τον Μάρκο Νίκολιτς; Η Ραντ, που βολοδέρνει στην τέταρτη κατηγορία της Σερβίας, βρίσκεται στο χείλος της οικονομικής καταστροφής και ο προπονητής της ΑΕΚ πρόσφερε σανίδα σωτηρίας, καθώς δεσμεύτηκε να καλύψει τα έξοδα των εντός έδρας αγώνων της. Η δέσμευση του Νίκολιτς αποτελεί ανακούφιση για τους ιθύνοντες του συλλόγου καθώς παρεμβαίνει για να βοηθήσει να γλιτώσει η Ραντ από την οικονομική κατάρρευση

Την αποκάλυψη για τον Νίκολιτς έκανε ο πρώην διεθνής Σέρβος Άντριγια Καλουντζέροβιτς, σημειώνοντας ότι η συμβολή του Νίκολιτς έρχεται παράλληλα με τις προσπάθειες βετεράνων παικτών όπως ο Πρέντραγκ Περέντια και ο Μίλαν Σμίλιανιτς, οι οποίοι έχουν επίσης επιστρέψει στη Ραντ για να βοηθήσουν την ομάδα που δυσκολεύεται στο γήπεδο. Παρότι ο Νίκολιτς έφυγε στο εξωτερικό, πριν την ΑΕΚ ήταν στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, παρέμεινε συναισθηματικά δεμένος με τη Ραντ, παρακολουθεί τις εξελίξεις, και τώρα έχει ενεργήσει για να βοηθήσει, προκειμένου η ομάδα να έχει παρόν και μέλλον.

Παρά το γεγονός ότι ποτέ δεν ήταν στο μέγεθος του Ερυθρού Αστέρα ή της Παρτιζάν, η Ραντ είχε αναγνωριστεί ως μία από τις πιο παραγωγικές ακαδημίες της Σερβίας. Η πρώην ομάδα του Νίκολιτς βρίσκεται στην περιοχή Μπάνιτσα του Βελιγραδίου και ο σύλλογος έχτισε τη φήμη του ως «εργοστάσιο ταλέντων», αφού έβγαλε αρκετούς παίκτες.

Μεταξύ αυτών που βγήκαν από τις ακαδημίες της Ραντ είναι ο Ματίγια Ναστάσιτς, ο οποίος συνέχισε να αγωνίζεται για τη Φιορεντίνα, τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Σάλκε, και ο Αλεξάνταρ Κατάι, ο οποίος έγινε βασικός στον Ερυθρό Αστέρα και αργότερα έπαιξε στο MLS. Άλλοι όπως ο Ράντοσαβ Πέτροβιτς και ο Ντέγιαν Νταμγιάνοβιτς πέρασαν επίσης από τον σύλλογο πριν κάνουν διεθνείς καριέρες.